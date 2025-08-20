En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

  • Saint-Gobain vend un terrain appartenant à CSR en Australie pour 320 MEUR.
  • Jean-Laurent Poitou va remplacer Ben Page comme directeur général d'Ipsos.
  • Le patron de Carmat dépose une offre de reprise, qui ne devrait pas empêcher la liquidation de la société dans sa structure actuelle.
  • Drone Volt et TotalEnergies concluent un partenariat.
  • Nacon lance son pack de simulation de course sous licence PlayStation 5.
  • Les principales publications du jour : rien… Le reste ici.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

  • Alcon affiche une hausse de son bénéfice net et de son chiffre d'affaires au premier semestre.
  • Geberit enregistre un léger recul de son bénéfice semestriel.
  • Mowi publie des résultats inférieurs aux attentes mais relève sa prévision annuelle d'abattage.
  • Ithaca Energy revoit à la hausse ses prévisions de production annuelle.
  • ASR Nederland dépasse les prévisions semestrielles grâce à la solidité de son activité d'assurance-vie.
  • Emmi enregistre une baisse de son bénéfice au premier semestre, mais son chiffre d'affaires augmente.
  • ISS conseille aux actionnaires de la Compagnie Financière Richemont de voter contre la réélection du président.
  • Fitch a relevé la note de crédit à long terme d'AstraZeneca de A à A+.
  • Tag Immobilien va procéder à une augmentation de capital et émettre des obligations convertibles.
  • Peabody met fin à son accord d'acquisition des actifs de charbon sidérurgique d'Anglo American.
  • Anheuser-Busch InBev va investir 15 millions de dollars dans une brasserie aux Etats-Unis.
  • Avolta obtient une licence pour 20 boutiques de plus à l'aéroport d'Atlanta.
  • Le Tryvio d'Idorsia ajouté aux dernières directives cliniques américaines sur l'hypertension.
  • Artnet s'apprête à se retirer de la Bourse de Francfort.
  • Les principales publications du jourAlconGeberit AGASR Nederland, RockwoolMowi

D'Amérique du Nord

D'Asie et d'ailleurs

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.

Lectures