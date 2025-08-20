En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Saint-Gobain vend un terrain appartenant à CSR en Australie pour 320 MEUR.
- Jean-Laurent Poitou va remplacer Ben Page comme directeur général d'Ipsos.
- Le patron de Carmat dépose une offre de reprise, qui ne devrait pas empêcher la liquidation de la société dans sa structure actuelle.
- Drone Volt et TotalEnergies concluent un partenariat.
- Nacon lance son pack de simulation de course sous licence PlayStation 5.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Alcon affiche une hausse de son bénéfice net et de son chiffre d'affaires au premier semestre.
- Geberit enregistre un léger recul de son bénéfice semestriel.
- Mowi publie des résultats inférieurs aux attentes mais relève sa prévision annuelle d'abattage.
- Ithaca Energy revoit à la hausse ses prévisions de production annuelle.
- ASR Nederland dépasse les prévisions semestrielles grâce à la solidité de son activité d'assurance-vie.
- Emmi enregistre une baisse de son bénéfice au premier semestre, mais son chiffre d'affaires augmente.
- ISS conseille aux actionnaires de la Compagnie Financière Richemont de voter contre la réélection du président.
- Fitch a relevé la note de crédit à long terme d'AstraZeneca de A à A+.
- Tag Immobilien va procéder à une augmentation de capital et émettre des obligations convertibles.
- Peabody met fin à son accord d'acquisition des actifs de charbon sidérurgique d'Anglo American.
- Anheuser-Busch InBev va investir 15 millions de dollars dans une brasserie aux Etats-Unis.
- Avolta obtient une licence pour 20 boutiques de plus à l'aéroport d'Atlanta.
- Le Tryvio d'Idorsia ajouté aux dernières directives cliniques américaines sur l'hypertension.
- Artnet s'apprête à se retirer de la Bourse de Francfort.
- Les principales publications du jour : Alcon, Geberit AG, ASR Nederland, Rockwool, Mowi…
D'Amérique du Nord
- Nvidia travaille sur une nouvelle puce IA pour la Chine qui surpasse la H20, a appris Reuters.
- Ford Motor et SK Innovation cherchent des clients pour la production excédentaire de batterie de leur usine commune du Kentucky.
- Meta Platforms a divisé en quatre ses équipes IA pour renforcer leur créativité.
- Les énergéticiens Black Hills et NorthWestern Energy vont fusionner dans le cadre d'un accord de 3,6 milliards de dollars.
- Nexstar Media va racheter Tegna pour 3,5 milliards de dollars en numéraire.
- Chevron va fusionner l'équipe d'exploration de Hess avec la sienne, a déclaré son CEO à Bloomberg.
- Les principales publications du jour : The TJX Companies, Progressive Corporation, Lowe's Companies, Analog Devices, Target, Estée Lauder, Baidu, Raymond James…
D'Asie et d'ailleurs
- Xiaomi espère commercialiser son premier véhicule électrique en Europe d'ici 2027 pour concurrence Tesla, BYD et les constructeurs traditionnels.
- Pop Mart vise plus de 4 milliards de dollars de revenus en 2025 grâce à Labubu.
- IQiyi, filiale de Baidu, engage des banques pour une deuxième cotation à Hong Kong.
- Les principales publications du jour : Hong Kong Exchanges, Santos, Postal Savings Bank of China, Laopu Gold…
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- Elon Musk freine discrètement son projet de créer un nouveau parti (Wall Street Journal, en anglais).
- L’IA, mes étudiants et moi : "Le semestre passé constitue la pire expérience de ma vie d’enseignant" (Le Monde).
- Le casse-tête du projet de station de ski dans le désert saoudien (Bloomberg, en anglais).
- Trump est-il une taupe des BRICS ? (Project Syndicate, en anglais).
- Comment la Chine fait venir son pétrole d'Iran (Financial Times, en anglais).