En France

  • LVMH renfloue Le Parisien/Aujourd'hui en France à hauteur de 150 millions.
  • EssilorLuxottica serait intéressé par l'acquisition d'une participation de 5% à 10% dans la maison de couture italienne Giorgio Armani, selon Il Sole 24 Ore.
  • TotalEnergies envisagerait de vendre jusqu'à 6% du capital d'Adani Green Energy.
  • Thales, CNN MCO et CS (Sopra) vont moderniser les trois porte-hélicoptères de la Marine Nationale.
  • BNP Paribas lance son programme de rachat d'actions.
  • Ubisoft finalise son accord avec Tencent et récupère 1,2 MdEUR.
  • Compagnie Chargeurs va céder Novacel à KPS Capital Partners.
  • L’AMF déclare conforme le projet d’offre publique d'achat simplifiée d’EQT visant les actions de Waga Energy.
  • La Compagnie Vranken va apporter la marque Pompadour sous licence à Vranken-Pommery.
Dans le vaste monde

D'Europe

  • Julius Bär met en garde contre une baisse du bénéfice net pour l'exercice 2025.
  • Prosus améliore ses semestriels mais publie sous les attentes.
  • UBS Group travaille d'arrache-pied pour rester une banque internationale basée en Suisse, selon son CEO.
  • Babcock à la tête d'un partenariat maritime de 4 milliards de livres sterling entre le Royaume-Uni et l'Indonésie.
  • Bayer annonce des résultats positifs pour son anticoagulant après un revers en 2023.
  • AstraZeneca prévoit d'investir 2 milliards de dollars dans une usine au Maryland (Etats-Unis).
  • CaixaBank achève son programme de rachat d'actions de 500 millions d'euros.
  • SGS rachète l'australien Information Quality.
  • Fagron se développe en Pologne et en Hongrie.
  • Assa Abloy acquiert International Door Products aux Etats-Unis.
  • Sandoz lance un biosimilaire de l'Eylea en Europe.
D'Amérique du Nord

  • L'administration Trump envisage d'autoriser l'envoi des puces d'IA H200 de Nvidia en Chine.
  • Le gouvernement US demande le démantèlement de l'activité publicité de Google.
  • Exxon Mobil suspend ses projets de construction d'une grande usine de production d'hydrogène sur le site de Baytown.
  • Barrick Mining en pourparlers pour reprendre le contrôle d'une gigantesque mine d'or au Mali.
  • Donald Trump veut faire pression sur Continental Edison pour que le producteur d'énergie baisse ses prix.
  • Tyson Foods va fermer son usine de transformation de viande bovine du Nebraska et convertir son site du Texas en une usine à équipe unique.
D'Asie et d'ailleurs

  • BHP a relancé sa tentative d'acquisition d'Anglo American, mais les deux entreprises ont fini par abandonner le projet, ont-elles annoncé.
  • Les actions du fabricant chinois de puces IA Cambricon sous pression après la rumeur d'une autorisation américaine d'autoriser Nvidia à vendre des puces H200 en Chine.
  • Lenovo constitue des stocks de puces pour faire face à une pénurie "sans précédent" à cause de la demande IA.
  • Neoenergia vend la centrale hydroélectrique Dardanelos à EDF pour 463 millions de dollars.
Lectures