En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- LVMH renfloue Le Parisien/Aujourd'hui en France à hauteur de 150 millions.
- EssilorLuxottica serait intéressé par l'acquisition d'une participation de 5% à 10% dans la maison de couture italienne Giorgio Armani, selon Il Sole 24 Ore.
- TotalEnergies envisagerait de vendre jusqu'à 6% du capital d'Adani Green Energy.
- Thales, CNN MCO et CS (Sopra) vont moderniser les trois porte-hélicoptères de la Marine Nationale.
- BNP Paribas lance son programme de rachat d'actions.
- Ubisoft finalise son accord avec Tencent et récupère 1,2 MdEUR.
- Compagnie Chargeurs va céder Novacel à KPS Capital Partners.
- L’AMF déclare conforme le projet d’offre publique d'achat simplifiée d’EQT visant les actions de Waga Energy.
- La Compagnie Vranken va apporter la marque Pompadour sous licence à Vranken-Pommery.
- Poxel
- Les principales publications du jour : Inventiva… Le reste ici.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Julius Bär met en garde contre une baisse du bénéfice net pour l'exercice 2025.
- Prosus améliore ses semestriels mais publie sous les attentes.
- UBS Group travaille d'arrache-pied pour rester une banque internationale basée en Suisse, selon son CEO.
- Babcock à la tête d'un partenariat maritime de 4 milliards de livres sterling entre le Royaume-Uni et l'Indonésie.
- Bayer annonce des résultats positifs pour son anticoagulant après un revers en 2023.
- AstraZeneca prévoit d'investir 2 milliards de dollars dans une usine au Maryland (Etats-Unis).
- CaixaBank achève son programme de rachat d'actions de 500 millions d'euros.
- SGS rachète l'australien Information Quality.
- Fagron se développe en Pologne et en Hongrie.
- Assa Abloy acquiert International Door Products aux Etats-Unis.
- Sandoz lance un biosimilaire de l'Eylea en Europe.
- Les principales publications du jour : Prosus, Julius Bär…
D'Amérique du Nord
- L'administration Trump envisage d'autoriser l'envoi des puces d'IA H200 de Nvidia en Chine.
- Le gouvernement US demande le démantèlement de l'activité publicité de Google.
- Exxon Mobil suspend ses projets de construction d'une grande usine de production d'hydrogène sur le site de Baytown.
- Barrick Mining en pourparlers pour reprendre le contrôle d'une gigantesque mine d'or au Mali.
- Donald Trump veut faire pression sur Continental Edison pour que le producteur d'énergie baisse ses prix.
- Tyson Foods va fermer son usine de transformation de viande bovine du Nebraska et convertir son site du Texas en une usine à équipe unique.
- Les principales publications du jour : Alimentation Couche-Tard, Agilent Technologies, Keysight Technologies, Zoom Communications, Woodward…
D'Asie et d'ailleurs
- BHP a relancé sa tentative d'acquisition d'Anglo American, mais les deux entreprises ont fini par abandonner le projet, ont-elles annoncé.
- Les actions du fabricant chinois de puces IA Cambricon sous pression après la rumeur d'une autorisation américaine d'autoriser Nvidia à vendre des puces H200 en Chine.
- Lenovo constitue des stocks de puces pour faire face à une pénurie "sans précédent" à cause de la demande IA.
- Neoenergia vend la centrale hydroélectrique Dardanelos à EDF pour 463 millions de dollars.
- Les principales publications du jour : Siemens Energy India…
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- Que pensent vraiment les PDG américains des droits de douane ? (Wall Street Journal, en anglais).
- Pourquoi il est devenu difficile de faire la distinction entre le jeu et l'investissement ? (Bloomberg, en anglais).
- La France est très endettée auprès du reste du monde, mais pourtant bénéficiaire. Explication d’un paradoxe (The Conversation).
- IA : Peut-être que finalement, Google va tout rafler (The Information, en anglais).
- Les aventures afghanes de Tibi Jones (XXI).
- Marjorie Taylor Greene a failli comprendre la blague (The Atlantic, en anglais).
- Le grand mix de Radio FG, portraits d’une fréquence pionnière (Le Monde).
- La tactique obligataire chinoise interdite qui transforme un rendement de 8% en 16% fait son grand retour (Bloomberg, en anglais).