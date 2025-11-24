Cacophonie sur la baisse des taux

Les investisseurs sont en train de réorienter leurs paris vers les secteurs défensifs en prenant (un peu) leur distance avec le boom de l'intelligence artificielle. Les marchés ont mieux terminé la semaine dernière qu'ils ne l'avaient commencé grâce à la résurrection du scénario de baisse de taux de la Fed dès décembre. Les jours qui viennent seront marqués par le retour de quelques statistiques aux Etats-Unis après la fin du shutdown et par une semaine boursière américaine tronquée par l'enchaînement jeudi férié de Thanksgiving / Black Friday.