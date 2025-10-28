En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

  • Parmi les résultats du jour :
    • BNP Paribas affiche des résultats du T3 grevés par les provisions et l'intégration d'AXA IM.
    • Air Liquide affiche des revenus en hausse de 1,9% en comparable au T3.
    • Capgemini relève sa prévision de croissance annuelle après un T3 meilleur que prévu.
    • Danone enregistre une croissance organique tirée par la Chine au T3.
    • Amundi revendique une collecte nette supérieure aux attentes au T3 avec les ETF et l'Asie.
  • Airbus serait en train de retarder l'assemblage de plusieurs A220 à cause de souci de chaîne d'approvisionnement, selon Reuters.
  • TotalEnergies et le saoudien AEW remportent un projet solaire de 400 MW en Arabie Saoudite.
  • Sanofi place 3 milliards de dollars d'emprunts obligataires.
  • Gecina acquiert des bureaux dans Paris pour 135 millions d'euros.
  • JCDecaux remporte le contrat du mobilier urbain publicitaire de Barcelone pour 10 ans.
  • Daniel Kretinsky s'apprête à réinjecter 500 millions d'euros dans Casino pour que les hedge funds renoncent à une partie de leur créances, selon La Lettre.
  • Entech construit une centrale de stockage d'énergie en partenariat avec Eiffage Energie Systèmes.
  • Sidetrade réalisé l'acquisition définitive d'ezyCollect.
  • Hoffmann Green Cement signe un partenariat stratégique avec Korenn Immobilier.
  • Sirius Media signe un partenariat avec la plateforme Equisafe pour la gestion et la valorisation de ses cryptoactifs.
  • Europlasma tire de nouvelles convertibles.
  Les principales publications du jour : Séché, M6 Métropole Télévision, Lumibird, Vétoquinol, Clariane, Compagnie des Alpes, Interparfums, Haulotte, BigBen, Nacon, Memscap, Assystem, Invibes

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

  • Parmi les résultats du jour :
    • HSBC annonce un bénéfice avant impôt de 7,300 milliards de dollars au T3.
    • Novartis affiche un résultat net et un chiffre d'affaires en hausse au troisième trimestre.
    • SIG annonce une perte pour le troisième trimestre.
  • Les immatriculations de véhicules neufs en Europe en hausse de 11% en septembre, selon l'ACEA.
  • BAE Systems va récupérer 4,6 milliards de livres sterling de revenus dans le cadre du contrat de vente de 20 Eurofighter Typhoon à la Turquie.
  • BT Group explore une nouvelle marque de téléphonie mobile pour s'attaquer à ses concurrents à bas prix, selon le FT.
  • UBS sollicite une licence bancaire aux Etats-Unis pour accélérer sa croissance dans la gestion de fortune. Par ailleurs, un ancien trader réclame 400 millions de dollars à UBS dans l'affaire de manipulation du Libor.
  • Nvidia et Deutsche Telekom vont bâtir un centre de données d'un milliard d'euros pour SAP.
  • Des actionnaires de Galderma, dont EQT, placent un nouveau paquet de titres.
  • Domino's Pizza Enterprises dément avoir un contact avec Bain Capital en vue d'un rachat.
  • Roche annonce des résultats positifs de l'essai de médicaments contre le syndrome néphrotique idiopathique.
  • Banijay annonce le rachat de Tipico pour une valeur d'entreprise de 4,6 MdsEUR.
  • Les principales publications du jour : NovartisFerrovialAmrizeMonclerEdisonHSBCAlfa LavalRoyal KPNWärtsiläSymriseIberdrolaAnglo AmericanASM InternationalLogitech

D'Amérique du Nord

D'Asie et d'ailleurs

