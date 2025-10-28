En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Parmi les résultats du jour :
- BNP Paribas affiche des résultats du T3 grevés par les provisions et l'intégration d'AXA IM.
- Air Liquide affiche des revenus en hausse de 1,9% en comparable au T3.
- Capgemini relève sa prévision de croissance annuelle après un T3 meilleur que prévu.
- Danone enregistre une croissance organique tirée par la Chine au T3.
- Amundi revendique une collecte nette supérieure aux attentes au T3 avec les ETF et l'Asie.
- Airbus serait en train de retarder l'assemblage de plusieurs A220 à cause de souci de chaîne d'approvisionnement, selon Reuters.
- TotalEnergies et le saoudien AEW remportent un projet solaire de 400 MW en Arabie Saoudite.
- Sanofi place 3 milliards de dollars d'emprunts obligataires.
- Gecina acquiert des bureaux dans Paris pour 135 millions d'euros.
- JCDecaux remporte le contrat du mobilier urbain publicitaire de Barcelone pour 10 ans.
- Daniel Kretinsky s'apprête à réinjecter 500 millions d'euros dans Casino pour que les hedge funds renoncent à une partie de leur créances, selon La Lettre.
- Entech construit une centrale de stockage d'énergie en partenariat avec Eiffage Energie Systèmes.
- Sidetrade réalisé l'acquisition définitive d'ezyCollect.
- Hoffmann Green Cement signe un partenariat stratégique avec Korenn Immobilier.
- Sirius Media signe un partenariat avec la plateforme Equisafe pour la gestion et la valorisation de ses cryptoactifs.
- Europlasma tire de nouvelles convertibles.
- Les principales publications du jour : Séché, M6 Métropole Télévision, Lumibird, Vétoquinol, Clariane, Compagnie des Alpes, Interparfums, Haulotte, BigBen, Nacon, Memscap, Assystem, Invibes… Le reste ici.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Parmi les résultats du jour :
- Les immatriculations de véhicules neufs en Europe en hausse de 11% en septembre, selon l'ACEA.
- BAE Systems va récupérer 4,6 milliards de livres sterling de revenus dans le cadre du contrat de vente de 20 Eurofighter Typhoon à la Turquie.
- BT Group explore une nouvelle marque de téléphonie mobile pour s'attaquer à ses concurrents à bas prix, selon le FT.
- UBS sollicite une licence bancaire aux Etats-Unis pour accélérer sa croissance dans la gestion de fortune. Par ailleurs, un ancien trader réclame 400 millions de dollars à UBS dans l'affaire de manipulation du Libor.
- Nvidia et Deutsche Telekom vont bâtir un centre de données d'un milliard d'euros pour SAP.
- Des actionnaires de Galderma, dont EQT, placent un nouveau paquet de titres.
- Domino's Pizza Enterprises dément avoir un contact avec Bain Capital en vue d'un rachat.
- Roche annonce des résultats positifs de l'essai de médicaments contre le syndrome néphrotique idiopathique.
- Banijay annonce le rachat de Tipico pour une valeur d'entreprise de 4,6 MdsEUR.
- Les principales publications du jour : Novartis, Ferrovial, Amrize, Moncler, Edison, HSBC, Alfa Laval, Royal KPN, Wärtsilä, Symrise, Iberdrola, Anglo American, ASM International, Logitech…
D'Amérique du Nord
- Actions en hausse post-séance après leurs trimestriels : Celestica (+10%), Universal Health (+6%)…
- Actions en baisse post-séance après leurs trimestriels : Waste Management (-3,4%)…
- Séance de flambée pour Qualcomm après avoir annoncé le développement d'une puce pour rivaliser avec Nvidia.
- Amazon prévoirait de licencier jusqu'à 30 000 personnes dans ses fonctions support, selon Reuters.
- Skyworks Solutions serait en pourparlers pour racheter son concurrent Qorvo, selon The Information.
- Google va financer le redémarrage d'une centrale nucléaire de Nextera pour alimenter son IA.
- Paramount Skydance va supprimer environ 1 000 postes.
- Les principales publications du jour : Visa, Nextera, PayPal, UnitedHealth, United Parcel Service, Regeneron, Booking, Mondelez International…
D'Asie et d'ailleurs
- WiseTech plonge de 16% à Sydney après avoir été visée par une enquête pour délit d'initié.
- CSL reporte la scission de sa division vaccins et révise à la baisse ses prévisions de bénéfices face à la chute de la vaccination aux Etats-Unis.
- Foxconn va investir jusqu'à 1,4 MdUSD dans l'infrastructure d'informatique en nuage d'Ai Compute.
- Nidec boit encore la tasse avant sa sortie du Nikkei 225.
- Samsung SDI en pertes au T3.
- Les principales publications du jour : Advantest, ZTE Corporation, CGN Power, Adani Green Energy, China Southern Airlines, Samsung SDI, Tsingtao Brewery…
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- La jovialité insidieuse de Nigel Farage (New York Times, en anglais).
- Les frères Parikh, diamantaires à la mine comme au labo (XXI).
- Les finalistes pour la présidence de la Fed (Axios, en anglais).
- Est-ce un remake des années 90 pour la Silicon Valley ? (Financial Times, en anglais).
- Tendances médias : comment le journalisme peut lutter contre le slop ? (L'ADN).
- Les capitales mondiales de l'obésité (The Economist, en anglais).
- Les IA vont-elles remplacer les mathématiciens ? (Le Monde).