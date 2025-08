Bourse : BNP montre ses muscles, UBS passe à la caisse et Berkshire prend un plomb sur Kraft Heinz

EssilorLuxottica réalise une acquisition en Belgique, BNP Paribas met en avant sa solidité, et Bonduelle confirme ses objectifs. BP annonce une découverte au Brésil, UBS solde un litige américain de 300 MUSD, et Berkshire passe une dépréciation de 3,76 MdUSD sur Kraft Heinz. Prosus, Tesla, Amphenol et Joby Aviation font aussi l'actualité.