En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Parmi les principaux résultats :
- Claude Bébéar, le "père" d'AXA, disparaît à 90 ans.
- Renault propose de geler pour dix ans la réglementation UE pour les petits véhicules électriques.
- Capgemini et Orano déploient un robot humanoïde alimenté par l'IA dans des installations nucléaires en France.
- Eutelsat récupère le directeur financier d'Imerys.
- Voltalia franchit le cap des 8 gigawatts de capacité en exploitation.
- Les actionnaires d'Esso valident la vente au canadien North Atlantic.
- Hoffmann Green Cement signe un partenariat avec See You Sun.
- UV Germi propose une OPRA à 3,30 EUR l'action.
- Forsee Power va transférer sa cotation sur Euronext Growth Paris.
- Poxel présente un plan de la dernière chance.
- Après les cryptos, TME Pharma va faire un tour dans l'univers minier.
- Les principales publications du jour : Compagnie Chargeurs Invest, Abeo, Herige, Broadpeak, Transgène… Le reste ici.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Parmi les principaux résultats
- Novo Nordisk dépasse les attentes au troisième trimestre pour le premier trimestre du nouveau PDG, mais revoit en baisse ses objectifs.
- BMW a fait un peu mieux que prévu au T3, et réitéré les objectifs revus en baisse il y a un mois.
- Siemens Healthineers n'atteint pas ses objectifs de vente pour le quatrième trimestre fiscal.
- Barry Callebaut progresse grâce aux hausses de prix.
- Vonovia confirme ses prévisions 2025.
- Ahold Delhaize affiche une hausse de son bénéfice net et de son chiffre d'affaires au troisième trimestre.
- Orsted enregistre une perte nette au troisième trimestre après les difficultés rencontrées aux Etats-Unis sous Trump.
- Vestas fait mieux que prévu au T3.
- Bpost annonce une perte d'exploitation inattendue pour le troisième trimestre.
- Nexi publie un Ebitda du T3 légèrement en dessous du consensus.
- Grifols publie un bénéfice net de 127 millions d'euros au T3.
- Vopak affiche des résultats décevants au troisième trimestre.
- Safilo affiche une légère croissance au T3.
- YPF et Eni signent un accord avec XRG, filiale d'ADNOC, pour développer un projet GNL en Argentine.
- Nokia fournira des équipements d'accès radio 4G et 5G à l'opérateur japonais SoftBank.
- Leonardo et Rheinmetall remportent leur premier contrat pour la fourniture de véhicules blindés à l'armée italienne.
- Galderma obtient l'autorisation de la FDA américaine pour Restylane Lyft.
- Evotec vend Just - Evotec Biologics EU et son site de Toulouse à Sandoz pour 350 millions de dollars en cash, plus jusqu’à 300 millions dollars de paiements futurs et des redevances sur dix biosimilaires.
- Theon International remporte une commande de 100 millions d'euros pour des équipements de vision nocturne.
- Magnum Ice Cream va coter ses actions à Londres et Amsterdam sous le symbole "MICC", après le spinoff d'avec Unilever le 6 décembre.
- Les principales publications du jour : Novo Nordisk, BMW, Coca-Cola Europacific Partners, Ahold Delhaize, Leonardo, Fresenius, Sampo, Wolters Kluwer, Verbund, Orsted, EDP - Energias de Portugal, Vestas Wind Systems, EDP Renováveis, Telecom Italia, Mowi, Marks & Spencer, Buzzi, Pandora…
D'Amérique du Nord
- Valeurs en hausse post-séance après leurs trimestriels : Corteva (+2,2%)…
- Valeurs en baisse post-séance après leurs trimestriels : Pinterest (-20%), Arista (-12,7%), Super Micro Computer (-9,5%), Astera (-9%), Coupang (-5%), AMD (-4,5%)…
- Pfizer échoue à faire barrage à l'offre publique d'achat de Novo Nordisk sur Metsera devant le tribunal du Delaware.
- American Airlines va supprimer des centaines d'emplois dans ses services administratifs, selon Bloomberg.
- IBM préparerait un plan de suppression de milliers d'emplois pour se concentrer sur la croissance de son secteur logiciel, révèle Bloomberg.
- Perplexity affirme qu'Amazon cherche à empêcher les utilisateurs de Comet d'utiliser des assistants IA pour faire leurs achats sur sa plateforme.
- Apple développe un Mac à petit prix et prévoit de commercialiser ce nouvel ordinateur à un prix bien inférieur à 1 000 USD, selon Bloomberg.
- Google propose des réformes de son App Store dans le cadre d'un accord avec Epic Games, le créateur de Fortnite.
- Un MD-11 (Boeing) de United Parcel Service se crashe aux Etats-Unis, entraînant le décès de sept personnes au moins.
- Les principales publications du jour : Costco Wholesale, McDonald's, AppLovin, Qualcomm, Arm Holdings, Robinhood, DoorDash, McKesson, CRH Plc, Emerson Electric, Johnson Controls, Fortinet…
D'Asie et d'ailleurs
- Toyota relève ses prévisions de bénéfice d'exploitation pour l'ensemble de l'année grâce à l'augmentation des volumes et aux efforts de réduction des coûts.
- Nintendo flambe après ses résultats.
- Itochu va procéder à une division de ses actions à raison de 5 pour 1 le 30 décembre.
- Nissan va réduire la production du Rogue au Japon en raison des retombées de l'affaire Nexperia, selon Reuters.
- Les principales publications du jour : Fast Retailing, Hon Hai Precision, Itochu, Goodman, Gold Fields, SoftBank…
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- "L’Etranger" : pourquoi le roman de Camus déchaîne toujours les passions (The Conversation).
- Chérie, j'ai coulé l'usine (FT Lex, en anglais).
- La relance mondiale de l’énergie nucléaire, une profusion de promesses (Le Monde).
- Ce que les dirigeants chinois pensent vraiment de Trump (Project Syndicate, en anglais).
- Aucune entreprise américaine n'a grossi aussi vite que Palantir avec un si petit chiffre d'affaires (Wall Street Journal, en anglais).
- La vie existe sur Mars (The Atlantic, en anglais, archive de 1977, avec la musique qui va bien en bonus).
- Interview avec le nouveau maire de New York, Zohran Mamdani (Wired, en anglais).
- Amazon frappé par une Comet (Platformer, en anglais).
- La conspiration des poudres en 1605 (Historia).
- Pourquoi la guerre du Vietnam a pesé si lourd ? (National Geographic, en anglais).