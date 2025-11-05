En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

  • Parmi les principaux résultats :
    • Bouygues ne prévoit plus de croissance de ses revenus cette année.
    • Rubis confirme ses objectifs 2025.
  • Claude Bébéar, le "père" d'AXA, disparaît à 90 ans.
  • Renault propose de geler pour dix ans la réglementation UE pour les petits véhicules électriques.
  • Capgemini et Orano déploient un robot humanoïde alimenté par l'IA dans des installations nucléaires en France.
  • Eutelsat récupère le directeur financier d'Imerys.
  • Voltalia franchit le cap des 8 gigawatts de capacité en exploitation.
  • Les actionnaires d'Esso valident la vente au canadien North Atlantic.
  • Hoffmann Green Cement signe un partenariat avec See You Sun.
  • UV Germi propose une OPRA à 3,30 EUR l'action.
  • Forsee Power va transférer sa cotation sur Euronext Growth Paris.
  • Poxel présente un plan de la dernière chance.
  • Après les cryptos, TME Pharma va faire un tour dans l'univers minier.
  Parmi les principaux résultats du jour : Compagnie Chargeurs Invest, Abeo, Herige, Broadpeak, Transgène

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

  • Parmi les principaux résultats
    • Novo Nordisk dépasse les attentes au troisième trimestre pour le premier trimestre du nouveau PDG, mais revoit en baisse ses objectifs.
    • BMW a fait un peu mieux que prévu au T3, et réitéré les objectifs revus en baisse il y a un mois.
    • Siemens Healthineers n'atteint pas ses objectifs de vente pour le quatrième trimestre fiscal.
    • Barry Callebaut progresse grâce aux hausses de prix.
    • Vonovia confirme ses prévisions 2025.
    • Ahold Delhaize affiche une hausse de son bénéfice net et de son chiffre d'affaires au troisième trimestre.
    • Orsted enregistre une perte nette au troisième trimestre après les difficultés rencontrées aux Etats-Unis sous Trump.
    • Vestas fait mieux que prévu au T3.
    • Bpost annonce une perte d'exploitation inattendue pour le troisième trimestre.
    • Nexi publie un Ebitda du T3 légèrement en dessous du consensus.
    • Grifols publie un bénéfice net de 127 millions d'euros au T3.
    • Vopak affiche des résultats décevants au troisième trimestre.
    • Safilo affiche une légère croissance au T3.
  • YPF et Eni signent un accord avec XRG, filiale d'ADNOC, pour développer un projet GNL en Argentine.
  • Nokia fournira des équipements d'accès radio 4G et 5G à l'opérateur japonais SoftBank.
  • Leonardo et Rheinmetall remportent leur premier contrat pour la fourniture de véhicules blindés à l'armée italienne.
  • Galderma obtient l'autorisation de la FDA américaine pour Restylane Lyft.
  • Evotec vend Just - Evotec Biologics EU et son site de Toulouse à Sandoz pour 350 millions de dollars en cash, plus jusqu’à 300 millions dollars de paiements futurs et des redevances sur dix biosimilaires.
  • Theon International remporte une commande de 100 millions d'euros pour des équipements de vision nocturne.
  • Magnum Ice Cream va coter ses actions à Londres et Amsterdam sous le symbole "MICC", après le spinoff d'avec Unilever le 6 décembre.
  • Les principales publications du jourNovo NordiskBMWCoca-Cola Europacific PartnersAhold DelhaizeLeonardoFreseniusSampoWolters KluwerVerbundOrstedEDP - Energias de PortugalVestas Wind SystemsEDP RenováveisTelecom ItaliaMowiMarks & SpencerBuzziPandora

D'Amérique du Nord

D'Asie et d'ailleurs

  • Toyota relève ses prévisions de bénéfice d'exploitation pour l'ensemble de l'année grâce à l'augmentation des volumes et aux efforts de réduction des coûts.
  • Nintendo flambe après ses résultats.
  • Itochu va procéder à une division de ses actions à raison de 5 pour 1 le 30 décembre.
  • Nissan va réduire la production du Rogue au Japon en raison des retombées de l'affaire Nexperia, selon Reuters.
  • Les principales publications du jourFast RetailingHon Hai PrecisionItochu, Goodman, Gold FieldsSoftBank

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.

