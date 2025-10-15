En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- LVMH enregistre une hausse organique de 1% de son CA au 3e trimestre et entrevoit le bout du tunnel. Le titre reprenait 8,8% hors séance hier soir sur l'OTC US.
- Gecina confirme ses objectifs annuels.
- TotalEnergies signale la baisse des ventes de GNL et la hausse des marges de raffinage dans sa mise à jour des résultats du troisième trimestre.
- Bouygues Telecom, Free et Orange remettent une offre conjointe informelle pour l’acquisition d’une grande partie des activités d’Altice en France sur la base d'une valeur d'entreprise de 17 MdsEUR.
- Stellantis prévoit d'investir 13 milliards de dollars pour augmenter de 50% sa production aux Etats-Unis.
- L'A320 d'Airbus devient l'avion le plus vendu au monde, devant le Boeing
- Dassault Aviation inaugure son centre de maintenance de Falcon en Floride.
- Rexel ajuste son objectif de ventes à la hausse, les USA compensent l'Europe au T3.
- Fitch a relevé la perspective de la note crédit "A" de Scor de "stable" à "positive".
- GTT, Bloom Energy et le groupe Ponant Explorations s'associent pour mettre en place un système énergétique intégré pour un transport maritime durable.
- Air France vise 260 nouveaux départs chez ses personnels au sol.
- Argan va agrandir la plateforme logistique de Celio située à Amblainville.
- Voltalia met en service sa centrale biomasse de Sinnamary.
- Réalités a arrêté les termes de ses projets de plan de redressement qui seront soumis au vote des classes de parties affectées.
- Lhyfe inaugure le plus grand site de production commerciale d’hydrogène vert d’Allemagne.
- Forsee Power fournira des systèmes de batteries à KGHM.
- Ordissimo signe 3,3 MEUR de financement.
- Oncodesign obtient 250 000 EUR d'aide de la Région Franche-Comté.
- Europlasma réalise une réduction de capital motivée par des pertes.
- L'audience d'examen de la conversion du redressement de Carmat en liquidation repoussée au 25 novembre.
- Theranexus et Exeltis vont déposer une AMM pour TX01 au T1 2026.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- ASML s'attend à ce que ses ventes 2026 ne soient pas inférieures à celles de 2025.
- Unilever annonce la vente de Kate Somerville à Rare Beauty Brands.
- Havas revoit à la hausse ses perspectives 2025 à la lumière des résultats du troisième trimestre.
- Sulzer confirme ses perspectives pour 2025 grâce à l'amélioration des prises de commandes.
- Le chiffre d'affaires de Telekom Austria au T3 augmente de 3,5%, à 1,4 milliard d'euros.
- Salzgitter lance une offre de 500 millions d'euros d'obligations échangeables contre des actions d'Aurubis.
- ADNOC devrait obtenir le feu vert de l'UE pour un accord de 17 milliards de dollars avec Covestro, moyennant quelques ajustements, selon des sources obtenues par Reuters.
- Orlen propose d'acheter toutes les actions de Grupa Azoty Polyolefins pour 278 millions de dollars.
- Nokia remporte un contrat pour la modernisation de l'infrastructure ferroviaire à Singapour.
- Billington prévoit de fermer l'usine de Yate au Royaume-Uni dans le cadre de la restructuration de ses activités dans le domaine de l'acier de construction.
- Les principales publications du jour : ASML, Entain, Barco…
D'Amérique du Nord
- Lone Star serait proche d'un rachat de Hillenbrand, selon Bloomberg.
- Intel a annoncé que ses clients testeront son nouveau GPU pour centres de données, connue sous le nom de code Crescent Island, au cours du second semestre 2026.
- Halliburton porte sa participation dans VoltaGrid à environ 20%.
- Le PDG de GE Aerospace déclare sur CNBC que son groupe a fait des progrès considérables sur sa chaîne d'approvisionnement.
- Apple va assembler ses terminaux domotiques au Vietnam plutôt qu'en Chine, selon Bloomberg.
- Les principales publications du jour : Bank of America, Abbott Laboratories, Morgan Stanley, Progressive Corporation, ProLogis, PNC Financial, Kinder Morgan, Las Vegas Sands, United Airlines, Synchrony Financial, Citizens Financial, JB Hunt…
D'Asie et d'ailleurs
- Rakuten songe à faire entrer en bourse aux Etats-Unis sa filiale de cartes de crédit, selon Reuters.
- America Movil triple son bénéfice au troisième trimestre grâce à la baisse des coûts.
- La Commonwealth Bank of Australia maintient son CEO Matt Comyn à son poste jusqu'en 2028 au moins.
- Xero finalise l'acquisition de Melio.
- Les principales publications du jour : Axis Bank Limited, Indian Railway Finance, Evolution Mining…
