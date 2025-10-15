En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

  • LVMH enregistre une hausse organique de 1% de son CA au 3e trimestre et entrevoit le bout du tunnel. Le titre reprenait 8,8% hors séance hier soir sur l'OTC US.
  • Gecina confirme ses objectifs annuels.
  • TotalEnergies signale la baisse des ventes de GNL et la hausse des marges de raffinage dans sa mise à jour des résultats du troisième trimestre.
  • Bouygues Telecom, Free et Orange remettent une offre conjointe informelle pour l’acquisition d’une grande partie des activités d’Altice en France sur la base d'une valeur d'entreprise de 17 MdsEUR.
  • Stellantis prévoit d'investir 13 milliards de dollars pour augmenter de 50% sa production aux Etats-Unis.
  • L'A320 d'Airbus devient l'avion le plus vendu au monde, devant le Boeing
  • Dassault Aviation inaugure son centre de maintenance de Falcon en Floride.
  • Rexel ajuste son objectif de ventes à la hausse, les USA compensent l'Europe au T3.
  • Fitch a relevé la perspective de la note crédit "A" de Scor de "stable" à "positive".
  • GTT, Bloom Energy et le groupe Ponant Explorations s'associent pour mettre en place un système énergétique intégré pour un transport maritime durable.
  • Air France vise 260 nouveaux départs chez ses personnels au sol.
  • Argan va agrandir la plateforme logistique de Celio située à Amblainville.
  • Voltalia met en service sa centrale biomasse de Sinnamary.
  • Réalités a arrêté les termes de ses projets de plan de redressement qui seront soumis au vote des classes de parties affectées.
  • Lhyfe inaugure le plus grand site de production commerciale d’hydrogène vert d’Allemagne.
  • Forsee Power fournira des systèmes de batteries à KGHM.
  • Ordissimo signe 3,3 MEUR de financement.
  • Oncodesign obtient 250 000 EUR d'aide de la Région Franche-Comté.
  • Europlasma réalise une réduction de capital motivée par des pertes.
  • L'audience d'examen de la conversion du redressement de Carmat en liquidation repoussée au 25 novembre.
  • Theranexus et Exeltis vont déposer une AMM pour TX01 au T1 2026.
  Les principales publications du jour : GL Events, Thermador, Bourse Direct, Barbara Bui, Mon Courtier Energie, Spineway, Audacia, Grolleau, Sidetrade, Ekinops, Kerlink

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

  • ASML s'attend à ce que ses ventes 2026 ne soient pas inférieures à celles de 2025.
  • Unilever annonce la vente de Kate Somerville à Rare Beauty Brands.
  • Havas revoit à la hausse ses perspectives 2025 à la lumière des résultats du troisième trimestre.
  • Sulzer confirme ses perspectives pour 2025 grâce à l'amélioration des prises de commandes.
  • Le chiffre d'affaires de Telekom Austria au T3 augmente de 3,5%, à 1,4 milliard d'euros.
  • Salzgitter lance une offre de 500 millions d'euros d'obligations échangeables contre des actions d'Aurubis.
  • ADNOC devrait obtenir le feu vert de l'UE pour un accord de 17 milliards de dollars avec Covestro, moyennant quelques ajustements, selon des sources obtenues par Reuters.
  • Orlen propose d'acheter toutes les actions de Grupa Azoty Polyolefins pour 278 millions de dollars.
  • Nokia remporte un contrat pour la modernisation de l'infrastructure ferroviaire à Singapour.
  • Billington prévoit de fermer l'usine de Yate au Royaume-Uni dans le cadre de la restructuration de ses activités dans le domaine de l'acier de construction.
  Les principales publications du jour : ASML, Entain, Barco

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.

