En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Nicolas Martin rejoint le comité exécutif d'Hermès en tant que secrétaire général à compter du 1er juillet 2026, Sharon MacBeath devient directrice générale ressources humaines et développement durable.
- Alstom franchit la barre des 500 rames Omneo Régio2N produites sur son site de Crespin.
- Maurel et Mersen intègrent le SBF 120, Elior et Nexity en sont exclus. Abivax, Ipsen et Soitec entrent dans le CAC Next20, l'antichambre du CAC 40, à la place d'Aéroports de Paris, Gecina et Valeo. Les changements seront effectifs le 22 juin.
- OVH Groupe entre en négociations exclusives pour l'acquisition de Gladia, expert de la reconnaissance vocale IA.
- Exail négocie le rachat de la participation d'ICG, les deux parties divergeant sur la valorisation entre 710 MEUR et 1,1 MdEUR.
- 2CRSi Edge et Calyos s'associent pour rapprocher le calcul IA du terrain.
- Oeneo affiche une marge opérationnelle courante de 13,7% pour 2025-2026 et un free cash-flow largement positif.
- Gevelot lance un programme de rachat d'actions.
- Groupe LDLC renoue avec les bénéfices pour son exercice 2025-2026, avec une rentabilité supérieure aux attentes.
- TBSO réussit sa première augmentation de capital.
- Les principales publications du jour: Groupe LDLC, Groupe Tera.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- La DGA confie à MBDA (Airbus, Leonardo, BAE Systems) le développement d'un missile nucléaire hypersonique destiné à renforcer la composante aéroportée de la dissuasion française, avec une entrée en service attendue à l'horizon 2035.
- Infineon va ouvrir une usine de puces en Allemagne dans le cadre de l'initiative de l'UE en faveur de la souveraineté.
- Le régulateur de santé britannique approuve la pilule amaigrissante de Novo Nordisk.
- Partners Group au plus bas depuis 2020 après l'imposition de restrictions de retraits.
- SaltX Technology sélectionné par ThyssenKrupp pour un projet de captage direct de l'air au Canada.
- Les principales publications du jour: Fraport AG.
D'Amérique du Nord
- SpaceX va faire son entrée en bourse à 135 USD par action, valorisant l'entreprise 1 770 MdsUSD.
- Adobe relève sa guidance annuelle de chiffre d'affaires. Le titre perdait 2% hors séance.
- Coupang écope d'une amende record de 409 millions de dollars pour violation de données.
- Astera Labs, Teradyne, CoreWeave, Nebius et Rocket Lab vont entrer dans le Nasdaq 100 le 22 juin. Charter Communications, Cognizant, Insmed, Verisk Analytics et Zscaler en font les frais.
- Dana fusionne avec la division mobilité d'Eaton pour 5,1 milliards de dollars, portée par la forte demande de pièces automobiles.
D'Asie et d'Ailleurs
- Alibaba propose 1,5 milliard de dollars pour acquérir la société chinoise de livraison de produits alimentaires Pupu.
- WuXi AppTec dépose plainte contre le Pentagone après son inscription sur la liste noire militaire chinoise
Lectures
- Avec SpaceX, Elon Musk cherche à disloquer les États de droit terrien (Le Grand Continent) et L'ère de l'impunité d'Elon Musk (Axios) et Elon Musk a fixé 602 objectifs. Les a-t-il respectés ? (New York Times).
- "A part le scam, ici, il n'y a rien d'autre à faire" : Jamtara, la capitale indienne de l'arnaque en ligne (Les Echos).
- Négocier avec l'Antéchrist (Project Syndicate).
- Comment une petite île britannique s'est retrouvée au cœur d'un scandale international lié aux jeux d'argent (Bloomberg).
- Un cours d'histoire sur la guerre d'indépendance américaine (National Geographic).
- Le luxe contre lui-même (The Conversation).
- Le fonds d'indemnisation de Trump n'est pas du tout enterré (The Atlantic).