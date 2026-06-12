En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

  • Nicolas Martin rejoint le comité exécutif d'Hermès en tant que secrétaire général à compter du 1er juillet 2026, Sharon MacBeath devient directrice générale ressources humaines et développement durable.
  • Alstom franchit la barre des 500 rames Omneo Régio2N produites sur son site de Crespin.
  • Maurel et Mersen intègrent le SBF 120, Elior et Nexity en sont exclus. Abivax, Ipsen et Soitec entrent dans le CAC Next20, l'antichambre du CAC 40, à la place d'Aéroports de Paris, Gecina et Valeo. Les changements seront effectifs le 22 juin.
  • OVH Groupe entre en négociations exclusives pour l'acquisition de Gladia, expert de la reconnaissance vocale IA.
  • Exail négocie le rachat de la participation d'ICG, les deux parties divergeant sur la valorisation entre 710 MEUR et 1,1 MdEUR.
  • 2CRSi Edge et Calyos s'associent pour rapprocher le calcul IA du terrain.
  • Oeneo affiche une marge opérationnelle courante de 13,7% pour 2025-2026 et un free cash-flow largement positif.
  • Gevelot lance un programme de rachat d'actions.
  • Groupe LDLC renoue avec les bénéfices pour son exercice 2025-2026, avec une rentabilité supérieure aux attentes.
  • TBSO réussit sa première augmentation de capital.
  • Les principales publications du jourGroupe LDLC, Groupe Tera.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

  • La DGA confie à MBDA (Airbus, Leonardo, BAE Systems) le développement d'un missile nucléaire hypersonique destiné à renforcer la composante aéroportée de la dissuasion française, avec une entrée en service attendue à l'horizon 2035.
  • Infineon va ouvrir une usine de puces en Allemagne dans le cadre de l'initiative de l'UE en faveur de la souveraineté.
  • Le régulateur de santé britannique approuve la pilule amaigrissante de Novo Nordisk.
  • Partners Group au plus bas depuis 2020 après l'imposition de restrictions de retraits.
  • SaltX Technology sélectionné par ThyssenKrupp pour un projet de captage direct de l'air au Canada.
  • Les principales publications du jourFraport AG.

D'Amérique du Nord

D'Asie et d'Ailleurs

  • Alibaba propose 1,5 milliard de dollars pour acquérir la société chinoise de livraison de produits alimentaires Pupu.
  • WuXi AppTec dépose plainte contre le Pentagone après son inscription sur la liste noire militaire chinoise

Lectures