Bourse : ça bouge dans les indices, l'OVNI SpaceX débarque se pose à Wall Street

Journée chargée sur tous les fronts. En France, la recomposition des indices trimestriels redistribue les cartes : Maurel et Mersen entrent au SBF 120, tandis qu'Abivax, Ipsen et Soitec rejoignent le CAC Next20. OVH Groupe engage des négociations exclusives pour racheter Gladia, spécialiste de la reconnaissance vocale IA. Outre-Atlantique, cinq valeurs technologiques (dont Astera Labs, CoreWeave et Rocket Lab) intègrent le Nasdaq 100 le 22 juin. Adobe relève sa guidance annuelle mais recule en after-hours. Et SpaceX, donc.