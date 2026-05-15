En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

  • Orange, Bouygues et Iliad étendent la période de discussions pour le rachat de SFR.
  • LVMH annonce la cession de Marc Jacobs à WHP Global dans des conditions financières non communiquées, mais qui pourraient atteindre 850 MUSD.
  • Stellantis et Dongfeng renforcent leur partenariat pour la production de Jeep et de Peugeot en Chine, avec 1 milliard d'euros d'investissement dont 130 MEUR pour Stellantis.
  • Nexans reçoit l’autorisation des autorités de la concurrence américaines dans le cadre de l’acquisition de Republic Wire.
  • Casino sollicite l'ouverture d'une procédure de conciliation sur sa dette.
  • Exail Technologies se sépare de son activité automation.
  • Bluelinea va lancer une augmentation de capital.
  • Les principales publications du jour : Poujoulat, GeciLe reste ici.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

  • Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)
    • Syensqo voit ses marges se dégrader au 1er trimestre.
    • Salvatore Ferragamo affiche un chiffre d'affaires en abaisse de 1,2% à taux de change constants au premier trimestre.
    • Colonial confirme ses objectifs pour 2026.
    • Technoprobe affiche un EBITDA de 69,2 millions d'euros au premier trimestre.
  • Hargreaves Lansdown va supprimer des postes dans le cadre de sa modernisation.
  • AMG Critical Materials va consolider une participation de 100% dans Zinnwald Lithium.
  • Fagron reçoit une lettre d'avertissement de la FDA concernant des problèmes de poches intraveineuses.
  • Les pertes accumulées par le groupe de tourisme On The Beach ont fait bondir les intérêts vendeurs à plus de 5% du capital ces dernières 48h00.
  • Fitch relève la note de Telecom Italia à 'BB+' avec une perspective stable.
  • Webuild annonce 3 milliards d'euros de nouvelles commandes depuis le début de l'année.
  • La tentative de KKCG Maritime de remanier le conseil d'administration de Ferretti échoue de peu.
  • Les principales publications du jour : Unipol

D'Amérique du Nord

  • Cerebras Systems flambe de 68% à 311 USD pour ses débuts sur le Nasdaq (prix d'introduction 185 USD).
  • Boeing s'apprête à recevoir une commande de 200 appareils de la part de la Chine, selon Trump.
  • Brookfield Corporation a acquis pour 2 milliards de dollars d'actions SpaceX.
  • Live Nation annonce la construction d'une nouvelle salle de concert couverte à Seattle.
  • Biogen poursuit le développement de son traitement expérimental contre Alzheimer malgré l'échec d'un critère d'évaluation en phase II.
  • Les principales publications du jour : …

D'Asie et d'ailleurs

  • Honda suspend "indéfiniment" son projet d'usine de VE de 15 milliards de dollars au Canada.
  • Suzuki en passe de détrôner Honda au rang de numéro deux de l'automobile au Japon.
  • Le bénéfice de Foxconn bondit de 19% au T1, porté par la demande record de serveurs IA.
  • Takeda prévoit de supprimer jusqu'à 280 postes en Suisse.
  • Nu Holdings publie un bénéfice inférieur aux attentes face à la hausse des provisions.
  • Les principales publications du jour : Kioxia

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.

Lectures