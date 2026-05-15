En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Orange, Bouygues et Iliad étendent la période de discussions pour le rachat de SFR.
- LVMH annonce la cession de Marc Jacobs à WHP Global dans des conditions financières non communiquées, mais qui pourraient atteindre 850 MUSD.
- Stellantis et Dongfeng renforcent leur partenariat pour la production de Jeep et de Peugeot en Chine, avec 1 milliard d'euros d'investissement dont 130 MEUR pour Stellantis.
- Nexans reçoit l’autorisation des autorités de la concurrence américaines dans le cadre de l’acquisition de Republic Wire.
- Casino sollicite l'ouverture d'une procédure de conciliation sur sa dette.
- Exail Technologies se sépare de son activité automation.
- Bluelinea va lancer une augmentation de capital.
- Les principales publications du jour : Poujoulat, Geci… Le reste ici.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)
- Syensqo voit ses marges se dégrader au 1er trimestre.
- Salvatore Ferragamo affiche un chiffre d'affaires en abaisse de 1,2% à taux de change constants au premier trimestre.
- Colonial confirme ses objectifs pour 2026.
- Technoprobe affiche un EBITDA de 69,2 millions d'euros au premier trimestre.
- Hargreaves Lansdown va supprimer des postes dans le cadre de sa modernisation.
- AMG Critical Materials va consolider une participation de 100% dans Zinnwald Lithium.
- Fagron reçoit une lettre d'avertissement de la FDA concernant des problèmes de poches intraveineuses.
- Les pertes accumulées par le groupe de tourisme On The Beach ont fait bondir les intérêts vendeurs à plus de 5% du capital ces dernières 48h00.
- Fitch relève la note de Telecom Italia à 'BB+' avec une perspective stable.
- Webuild annonce 3 milliards d'euros de nouvelles commandes depuis le début de l'année.
- La tentative de KKCG Maritime de remanier le conseil d'administration de Ferretti échoue de peu.
- Les principales publications du jour : Unipol…
D'Amérique du Nord
- Cerebras Systems flambe de 68% à 311 USD pour ses débuts sur le Nasdaq (prix d'introduction 185 USD).
- Boeing s'apprête à recevoir une commande de 200 appareils de la part de la Chine, selon Trump.
- Brookfield Corporation a acquis pour 2 milliards de dollars d'actions SpaceX.
- Live Nation annonce la construction d'une nouvelle salle de concert couverte à Seattle.
- Biogen poursuit le développement de son traitement expérimental contre Alzheimer malgré l'échec d'un critère d'évaluation en phase II.
- Les principales publications du jour : …
D'Asie et d'ailleurs
- Honda suspend "indéfiniment" son projet d'usine de VE de 15 milliards de dollars au Canada.
- Suzuki en passe de détrôner Honda au rang de numéro deux de l'automobile au Japon.
- Le bénéfice de Foxconn bondit de 19% au T1, porté par la demande record de serveurs IA.
- Takeda prévoit de supprimer jusqu'à 280 postes en Suisse.
- Nu Holdings publie un bénéfice inférieur aux attentes face à la hausse des provisions.
- Les principales publications du jour : Kioxia…
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- Le long périple du détroit d'Ormuz au réservoir d'essence (NYT).
- SpaceX et le tsunami boursier qui s'annonce (Axios).
- Comment les conseils en matière de finances personnelles prennent une tournure politique, grâce aux "finfluencers" (The Conversation).
- Mythos aurait trouvé la faille dans macOS (Wall Street Journal).
- Le Pentagone et Pete Hegsteth pas toujours sur la même longueur d'ondes (Politico).
- La nouvelle réalité de Meta : des bénéfices record, un moral au plus bas (Wired).
- Comment contrer l’humour cynique et trollesque de Donald Trump ? (L'ADN).
- Mais qui est donc ce Wesley Streeting ? (The Ruffian).
- Le Labor est devenu le parti conservateur (The Economist)
- Jared Kushner a déçu ses clients du Moyen-Orient (Bloomberg)
- Les Gilts gouvernent le Royaume-Uni (Financial Times)
- Les drones mettent les snipers au chômage (Wall Street Journal)