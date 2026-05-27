En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

  • TotalEnergies prolonge le plafonnement des prix du carburant en France jusqu'en juin.
  • Capgemini dévoile son plan stratégique et ses objectifs de moyen terme.
  • Pernod Ricard risque un redressement fiscal de 314 millions de dollars en Inde lié à ses importations de scotch.
  • Airbus envisage de faire de sa production canadienne d'hélicoptères un hub d'exportation sur fond de hausse des dépenses de défense.
  • Thales remporte un contrat pour la gestion du trafic de drones à Singapour aux côtés d'un consortium de partenaires.
  • Société Générale lance un nouveau plan mondial d’actionnariat salarié.
  • Stellantis étudie plusieurs options de plateformes pour les grandes Alfa Romeo, selon son directeur Europe.
  • Scor lance une offre de rachat en numéraire et son intention d’émettre de nouvelles obligations subordonnées.
  • Eurazeo acquiert une participation majoritaire dans Babylon, un opérateur d'aparthotels en Île-de-France, avec l'objectif de tripler la taille de son portefeuille d'ici 2030.
  • Eramet annonce la nomination de Simon Henochsberg en tant que directeur financier groupe et membre du comité exécutif.
  • Sopra Steria consacre 40 MEUR à des rachats d'actions.
  • Pluxee annonce que l’autorité chilienne de la concurrence a saisi la justice contre sa filiale locale pour des soupçons de pratiques anticoncurrentielles dans les avantages aux salariés entre 2013 et 2021.
  • ID Logistics reprend trois sites logistiques dans le sud-est des Etats-Unis.
  • Icade renouvelle le bail d'un ensemble de bureaux avec un assureur à Nanterre.
  • Débuts mouvementés pour Edouard Peugeot à la tête de Peugeot Invest, selon La Lettre.
  • Keyrus entre en négociations exclusives avec Deloitte Israël en vue de la cession des activités de sa filiale Vision.bi.
  • Figeac Aéro signe un contrat de plusieurs millions de dollars avec un constructeur américain pour produire des longerons d'aile destinés à des appareils civils.
  • Toosla a finalisé la sécurisation complète de sa flotte destinée à la saison estivale 2026.
  • Abionyx lance une augmentation de capital de 33 MEUR à 2,65 EUR.
  • Median Technologies lance une augmentation de capital réservée à 5 EUR pouvant atteindre 50 MEUR.
  • Fill Up Média ouvre son inventaire digital out-of-home (DOOH) à la plateforme programmatique d'Azerion.
  • SpineGuard obtient trois brevets aux États-Unis pour sa technologie de guidage chirurgical.
  • Hopium va mettre en place un nouveau financement dilutif XXL.
  • Les principales publications du jour : Soitec, Inventiva, AtariLe reste ici.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

  • Les immatriculations de véhicules neufs progressent de 7,3% en avril dans l'UE, selon l'ACEA.
  • BP Plc licencie son président pour des raisons de conduite et de gouvernance, quelques mois seulement après son entrée en fonction. Andy Manifold conteste les accusations portées contre lui.
  • Le Brésil annonce l'homologation d'une version synthétique de l'Ozempic de Novo Nordisk.
  • Generali place une émission obligataire subordonnée Tier 2 de 750 millions d'euros.
  • Le groupe de défense espagnol Indra nomme le directeur de la stratégie de Renault au poste de DG
  • Volvo Cars obtient une dérogation américaine pour ses technologies connectées chinoises.
  • CVC cède sa participation de 13,8% dans Naturgy pour environ 4 milliards d'euros.
  • Wacker Chemie réduit sa participation dans Siltronic.
  • Webster Financial accepte l'offre de rachat de 12 milliards de dollars de Banco Santander.
  • Latour finalise la cession de participations dans Securitas et Assa Abloy pour 5 milliards de couronnes.
  • Les principales publications du jour : Asseco

D'Amérique du Nord

D'Asie et d'ailleurs

  • SK Hynix franchit le cap symbolique de 1000 milliards de dollars de capitalisation boursière.
  • 74% des salariés votent en faveur de l'accord salarial chez Samsung. Par ailleurs, le groupe envisage un investissement supplémentaire de 2,5 milliards de dollars dans son projet de puces au Vietnam.
  • SoftBank mandate plusieurs banques pour les introductions en bourse de SB Energy et de sa filiale de robotique IA Roze.
  • Xiaomi voit son bénéfice net du T1 s'effondrer de 57% sous la pression des coûts de composants.
  • Westpac a été condamnée par la Cour fédérale à payer 26 millions de dollars australiens pour manquement au traitement des dossiers de surendettement.
  • Novo Resources annonce le retrait de Northern Star de l'accord de prise de participation et de coentreprise sur le projet Egina.
  • InSilico Medicine envisage une cotation secondaire à Abu Dhabi.
  • Miniso a triplé son bénéfice au premier trimestre, porté par la Chine et l'expansion internationale.
  • Les principales publications du jour : Oil and Natural Gas Corporation, Daiichi Life, Kuaishou Technology

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.

Lectures