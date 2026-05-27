En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- TotalEnergies prolonge le plafonnement des prix du carburant en France jusqu'en juin.
- Capgemini dévoile son plan stratégique et ses objectifs de moyen terme.
- Pernod Ricard risque un redressement fiscal de 314 millions de dollars en Inde lié à ses importations de scotch.
- Airbus envisage de faire de sa production canadienne d'hélicoptères un hub d'exportation sur fond de hausse des dépenses de défense.
- Thales remporte un contrat pour la gestion du trafic de drones à Singapour aux côtés d'un consortium de partenaires.
- Société Générale lance un nouveau plan mondial d’actionnariat salarié.
- Stellantis étudie plusieurs options de plateformes pour les grandes Alfa Romeo, selon son directeur Europe.
- Scor lance une offre de rachat en numéraire et son intention d’émettre de nouvelles obligations subordonnées.
- Eurazeo acquiert une participation majoritaire dans Babylon, un opérateur d'aparthotels en Île-de-France, avec l'objectif de tripler la taille de son portefeuille d'ici 2030.
- Eramet annonce la nomination de Simon Henochsberg en tant que directeur financier groupe et membre du comité exécutif.
- Sopra Steria consacre 40 MEUR à des rachats d'actions.
- Pluxee annonce que l’autorité chilienne de la concurrence a saisi la justice contre sa filiale locale pour des soupçons de pratiques anticoncurrentielles dans les avantages aux salariés entre 2013 et 2021.
- ID Logistics reprend trois sites logistiques dans le sud-est des Etats-Unis.
- Icade renouvelle le bail d'un ensemble de bureaux avec un assureur à Nanterre.
- Débuts mouvementés pour Edouard Peugeot à la tête de Peugeot Invest, selon La Lettre.
- Keyrus entre en négociations exclusives avec Deloitte Israël en vue de la cession des activités de sa filiale Vision.bi.
- Figeac Aéro signe un contrat de plusieurs millions de dollars avec un constructeur américain pour produire des longerons d'aile destinés à des appareils civils.
- Toosla a finalisé la sécurisation complète de sa flotte destinée à la saison estivale 2026.
- Abionyx lance une augmentation de capital de 33 MEUR à 2,65 EUR.
- Median Technologies lance une augmentation de capital réservée à 5 EUR pouvant atteindre 50 MEUR.
- Fill Up Média ouvre son inventaire digital out-of-home (DOOH) à la plateforme programmatique d'Azerion.
- SpineGuard obtient trois brevets aux États-Unis pour sa technologie de guidage chirurgical.
- Hopium va mettre en place un nouveau financement dilutif XXL.
- Les principales publications du jour : Soitec, Inventiva, Atari… Le reste ici.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Les immatriculations de véhicules neufs progressent de 7,3% en avril dans l'UE, selon l'ACEA.
- BP Plc licencie son président pour des raisons de conduite et de gouvernance, quelques mois seulement après son entrée en fonction. Andy Manifold conteste les accusations portées contre lui.
- Le Brésil annonce l'homologation d'une version synthétique de l'Ozempic de Novo Nordisk.
- Generali place une émission obligataire subordonnée Tier 2 de 750 millions d'euros.
- Le groupe de défense espagnol Indra nomme le directeur de la stratégie de Renault au poste de DG
- Volvo Cars obtient une dérogation américaine pour ses technologies connectées chinoises.
- CVC cède sa participation de 13,8% dans Naturgy pour environ 4 milliards d'euros.
- Wacker Chemie réduit sa participation dans Siltronic.
- Webster Financial accepte l'offre de rachat de 12 milliards de dollars de Banco Santander.
- Latour finalise la cession de participations dans Securitas et Assa Abloy pour 5 milliards de couronnes.
- Les principales publications du jour : Asseco…
D'Amérique du Nord
- Musk a évoqué avec ses collaborateurs une fusion entre Tesla et SpaceX, selon CNBC.
- Nvidia va investir 150 milliards de dollars par an à Taïwan, "l'épicentre" de la révolution de l'IA, selon son PDG. Taïwan qui soupçonnerait par ailleurs un trafic de puces Nvidia vers la Chine via le Japon, selon Bloomberg.
- Applied Materials et Screen Semiconductor renforcent leur collaboration dans les procédés de fabrication de puces.
- ByteDance sollicite Qualcomm pour un contrat de puces IA.
- Iren va acquérir des systèmes Blackwell auprès de Dell pour environ 1,6 milliard de dollars
- Baker Hughes a prolongé un contrat de forage en eaux profondes avec Petrobras au Brésil.
- Lockheed Martin décroche un contrat de 100,5 millions de dollars auprès de la Navy.
- Xylem finalise la cession des activités internationales de comptage Sensus.
- Rocket Lab finalise l'acquisition de Motiv Space Systems.
- Les principales publications du jour : Marvell Technology, Salesforce, Bank of Montreal, Synopsys, The Bank of Nova Scotia, National Bank of Canada, Snowflake, HEICO Corporation, Agilent Technologies, Everpure…
D'Asie et d'ailleurs
- SK Hynix franchit le cap symbolique de 1000 milliards de dollars de capitalisation boursière.
- 74% des salariés votent en faveur de l'accord salarial chez Samsung. Par ailleurs, le groupe envisage un investissement supplémentaire de 2,5 milliards de dollars dans son projet de puces au Vietnam.
- SoftBank mandate plusieurs banques pour les introductions en bourse de SB Energy et de sa filiale de robotique IA Roze.
- Xiaomi voit son bénéfice net du T1 s'effondrer de 57% sous la pression des coûts de composants.
- Westpac a été condamnée par la Cour fédérale à payer 26 millions de dollars australiens pour manquement au traitement des dossiers de surendettement.
- Novo Resources annonce le retrait de Northern Star de l'accord de prise de participation et de coentreprise sur le projet Egina.
- InSilico Medicine envisage une cotation secondaire à Abu Dhabi.
- Miniso a triplé son bénéfice au premier trimestre, porté par la Chine et l'expansion internationale.
- Les principales publications du jour : Oil and Natural Gas Corporation, Daiichi Life, Kuaishou Technology…
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- La triste réalité concernant le revenu passif (Sheets.works).
- Deux visites qui contrastent : les relations divergentes de Xi avec Trump et Poutine (Reuters).
- Vivre la mort n’éloigne pas du tabac (CNRS).
- Les USA n'ont plus d'ambassadeur dans une centaine de pays (The Atlantic).
- La guerre avec l'IA est déjà une réalité (The Verge).
- Les motos secrètement débridées de KTM, aux niveaux explosifs de pollution (Le Monde).
- Les Basques du bout du monde (The Economist).
- Des centres de données à la hausse des prix de l'électricité (Klement on Investing).