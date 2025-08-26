En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Danone se réorganise en trois régions : EMEA, Asie-Pacifique et Amériques.
- Capgemini va acquérir Cloud4C.
- Alstom fournira les trains, la signalisation et la maintenance de la ligne 4 du métro de Mumbai.
- Le département régional d'écologie du Kazakhstan veut inflieger une amende d’environ 4,4 milliards de dollars au consortium NCOC (Eni, Shell, TotalEnergies, Exxon Mobil) pour des dommages écologiques en marge du champ géant de Kashagan, une sanction que les compagnies contestent fermement.
- Eiffage acquiert trois sociétés de services énergétiques en Espagne.
- Spie annonce l'acquisition de Voets & Donkers aux Pays-Bas.
- Elior s'offre La French Baguette.
- Sinopec déploie 65 000 nodes terrestres Sercel (Viridien) pour une étude sismique 3D complexe au Mexique.
- La Française de l'Energie débute une nouvelle campagne de forage en Moselle.
- Chez OSE Immuno, les actionnaires-fondateurs s'opposent au conseil d'administration.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Puma flambe sur fond de rumeur de désengagement de la famille Pinault (29% du capital).
- Les actions Orsted plongent à un plancher après l'arrêt d'un projet par le gouvernement américain.
- JDE Peet's termine la séance en hausse de 17% après l'OPA amicale de Keurig Dr Pepper.
- Bavarian Nordic annonce qu'Innosera a abaissé la condition d'acceptation minimale de son OPA.
- British American Tobacco annonce le départ de Soraya Benchikh de son poste de directrice financière.
- Porsche AG renonce à produire ses propres batteries pour ses véhicules électriques.
- Halma annonce l'acquisition de Brownline pour un montant de 150 millions d'euros en numéraire.
- Novartis noue un partenariat de recherche avec BioArctic.
- Bunzl finalise l'acquisition de Quindesur dans le sud de l'Espagne.
- Temenos a clôturé son programme de rachat d'ations 2025.
- Roche pose la première pierre d'une usine Genentech en Caroline du nord.
- Grieg Seafood nomme Nina Willumsen Grieg au poste de PDG permanente.
- Vetropack affiche des performances en baisse au S1.
- DFDS rachète des actifs dans les ferries dans le détroit de Gibraltar.
D'Amérique du Nord
- Berkshire Hathaway a mis fin aux spéculations sur CSX au sujet d'une fusion dans les chemins de fer, en déclarant ne pas envisager d'acheter une autre compagnie ferroviaire.
- Interactive Brokers intègre le S&P 500, remplaçant Walgreens.
- Musk intente un procès contre OpenAI et Apple pour un "accord" présumé au sujet du classement d'xAI sur l'AppStore.
- Korean Air a annoncé mardi une commande de 103 avions Boeing, quelques heures après la rencontre entre le président sud-coréen Lee Jae-myung et Donald Trump à Washington.
- Le consortium dirigé par Public Storage abandonne l'offre de rachat de l'entreprise australienne Abacus Storage pour 1,4 milliard de dollars.
- Le fonds souverain norvégien exclut Caterpillar et cinq banques israéliennes de ses investissements.
D'Asie et d'ailleurs
- Les actions Nissan chutent de 6% après l'annonce d'une cession de titres par Mercedes-Benz.
