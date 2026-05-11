En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Armani envisage de partager une participation de 15% entre L'Oréal, LVMH et EssilorLuxottica, selon La Repubblica.
- Colas (Bouygues) va poursuivre le projet de tramway de Vantaa en Finlande.
- On surveille Sodexo après le petit relèvement des objectifs du concurrent Compass.
- Alexandre Saubot a acquis 1,6% du capital de sa société familiale, Haulotte, entre le 16 janvier et le 4 mai 2026, dont près de 1% au cours des sept derniers jours.
- Manitou inaugure sa filiale indonésienne.
- Capital B lève 15,2 MEUR par ABSA.
- Theraclion a émis 6 MEUR d'ABSA.
- Les principales publications du jour : Cellectis, Lacroix, ABL Diagnostics… Le reste ici.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Compass relève ses prévisions de bénéfice pour 2026.
- Prosus vend 5% de Delivery Hero à Aspex Management pour 335 millions d'euros.
- Stabilus table sur un chiffre d'affaires annuel compris entre 1 100 et 1 300 millions d'euros.
- Tenaris va acquérir l'usine de fabrication de tubes sans soudure Artrom Steel Tubes en Roumanie.
- Argenx annonce l'approbation de la FDA de l'extension d'utilisation de Vyvgart et Vyvgart Hytrulo à l'ensemble des patients adultes atteints de MGg.
- Swatch lance une montre en collaboration avec son concurrent Audemars Piguet.
- ABB va investir 200 millions de dollars dans la production d'équipements moyenne tension en Europe.
- ThyssenKrupp Nucera anticipe un chiffre d'affaires nettement plus faible que prévu sur T2 fiscal.
- Les principales publications du jour : Compass, Hochtief, Hannover Re, GEA Group…
D'Amérique du Nord
- Apollo et Blackstone envisagent un financement de 35 milliards de dollars pour Broadcom, selon Bloomberg News.
- Apple et Intel concluent un accord préliminaire sur la fabrication de puces. Par ailleurs, Apple prévoit des ajustements de design sur macOS 27 pour corriger les instabilités de Tahoe, selon Bloomberg.
- Lumentum va rejoindre le Nasdaq 100 le 18 mai à la place de Costar.
- Anthropic conclut un accord de 1,8 MdUSD avec Akamai pour de la puissance de calcul.
- Michael Burry se positionne sur MercadoLibre après son repli.
- Les principales publications du jour : Constellation Energy, Barrick Mining, Simon Property, Circle Internet, Fox Corporation…
D'Asie et d'ailleurs
- Nintendo chute lourdement après la révision en baisse de ses objectifs.
- Le bénéfice trimestriel d'Aramco bondit de 25,5%.
- La perte d'exploitation annuelle de Honda Motor devrait s'inscrire dans la fourchette des prévisions.
- CSL réduit ses prévisions de résultats pour 2026 et chute de 11%.
- Reliance Industries renoncerait à l'IPO de Jio Platforms, selon l'Economic Times.
- Les principales publications du jour : Petrobras, ADNOC, Softbank…
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- Ces marins qui permettent les pétroliers "fantômes" (Financial Times).
- L'IA crée un redoutable dilemme digne de la guerre froide (The Economist).
- L'œil dans ta poche (Aeon).
- Une vague d'enthousiasme en ligne fait bondir de 6 000 % le cours d'une obscure rivale de SpaceX (Bloomberg).
- Les compagnies aériennes baissent leurs prix pour attirer les vacanciers inquiets de la hausse du prix du kérosène (Financial Times).
- xAI vient-elle de jeter l'éponge dans la course à l'IA ? (Platformer).
- 90% des ovnis aperçus dans le monde se trouvent aux Etats-Unis (Le Grand Continent).
- Comment choisir un cadeau pour Trump (Foreign Policy).
- Les amis de Kevin Warsh voient des menaces partout autour de lui (Politico).
- La Mathématique de l'IA sur les marges des entreprises devient (encore) plus obscure (The Information).
- Comment les mèmes sur Chuck Norris ont réinventé la célébrité (The Conversation).
- La base secrète d'Israel en Irak (Wall Street Journal)
- Le populisme lié à l'IA est là. Et personne n'est prêt. (New York Times)
- L'homme qui tente de pérenniser les tarifs douaniers de Trump (Politico)
- Pourquoi les jeunes et les hommes âgés quittent-ils le marché du travail à un rythme record ? (Washington Post)