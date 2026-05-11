En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

  • Armani envisage de partager une participation de 15% entre L'Oréal, LVMH et EssilorLuxottica, selon La Repubblica.
  • Colas (Bouygues) va poursuivre le projet de tramway de Vantaa en Finlande.
  • On surveille Sodexo après le petit relèvement des objectifs du concurrent Compass.
  • Alexandre Saubot a acquis 1,6% du capital de sa société familiale, Haulotte, entre le 16 janvier et le 4 mai 2026, dont près de 1% au cours des sept derniers jours.
  • Manitou inaugure sa filiale indonésienne.
  • Capital B lève 15,2 MEUR par ABSA.
  • Theraclion a émis 6 MEUR d'ABSA.
  • Les principales publications du jour : Cellectis, Lacroix, ABL DiagnosticsLe reste ici.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

  • Compass relève ses prévisions de bénéfice pour 2026.
  • Prosus vend 5% de Delivery Hero à Aspex Management pour 335 millions d'euros.
  • Stabilus table sur un chiffre d'affaires annuel compris entre 1 100 et 1 300 millions d'euros.
  • Tenaris va acquérir l'usine de fabrication de tubes sans soudure Artrom Steel Tubes en Roumanie.
  • Argenx annonce l'approbation de la FDA de l'extension d'utilisation de Vyvgart et Vyvgart Hytrulo à l'ensemble des patients adultes atteints de MGg.
  • Swatch lance une montre en collaboration avec son concurrent Audemars Piguet.
  • ABB va investir 200 millions de dollars dans la production d'équipements moyenne tension en Europe.
  • ThyssenKrupp Nucera anticipe un chiffre d'affaires nettement plus faible que prévu sur T2 fiscal.
  • Les principales publications du jour : Compass, Hochtief, Hannover Re, GEA Group

D'Amérique du Nord

D'Asie et d'ailleurs

  • Nintendo chute lourdement après la révision en baisse de ses objectifs.
  • Le bénéfice trimestriel d'Aramco bondit de 25,5%.
  • La perte d'exploitation annuelle de Honda Motor devrait s'inscrire dans la fourchette des prévisions.
  • CSL réduit ses prévisions de résultats pour 2026 et chute de 11%.
  • Reliance Industries renoncerait à l'IPO de Jio Platforms, selon l'Economic Times.
  • Les principales publications du jour : Petrobras, ADNOC, Softbank

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.

Lectures