En France

Annonces importantes (et moins importantes)

  • La famille Saadé prend 4% de Carrefour en rachetant les parts de Peninsula.
  • TotalEnergies envisagerait différentes options pour ses actifs renouvelables en Asie, selon Bloomberg.
  • Engie signe un contrat de fourniture d'énergie renouvelable d'une durée de neuf ans avec AstraZeneca.
  • L'Oréal émet 3 MdsEUR d'obligations en trois tranches.
  • Bouygues Construction remporte un contrat dans le canton de Zoug.
  • Voltalia lance la production de sa centrale solaire située à Sarimay en Ouzbékistan.
  • GLS Italie renforce son réseau de points de retrait en partenariat avec Quadient.
  • Inventiva veut lever 125 MUSD via ses ADS cotés aux Etats-Unis,
  • Entech et Primeo Energie s’associent pour construire plus de 100 MW de projets de stockage par batterie à horizon 2029.
  • Boa Concept a remporté un beau contrat au Benelux.
  • Roctool a levé 1,4 MEUR à 0,25 EUR par action par placement privé.
  • Haffner Energy participe à un projet de biométhanol en Californie.
  • Vergnet annule un contrat éolien en Ukraine.
Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

  • Parmi les résultats du jour
    • Siemens AG améliore ses résultats annuels.
    • Merck KGaA enregistre une hausse de son bénéfice au troisième trimestre.
    • Burberry renoue avec la croissance, première hausse trimestrielle des ventes en deux ans.
    • Deutsche Telekom affiche une baisse de son bénéfice au troisième trimestre.
    • Talanx relève ses prévisions de bénéfice net pour 2025.
    • Geox abaisse ses prévisions de ventes pour 2025.
    • Montana Aerospace affiche un chiffre d'affaires en hausse sur neuf mois.
  • BP Plc serait en pourparlers pour vendre son activité lubrifiants Castrol à la société américaine Stonepeak.
  • Rio Tinto met en veilleuse son projet phare Jadar Lithium en Serbie, révèle Bloomberg.
  • Sandoz prévoit le lancement de versions génériques d'Ozempic (Novo Nordisk) au Canada d'ici la fin juin 2026.
  • Siemens va distribuer 30% de Siemens Healthineers dans le cadre de la scission entre les deux entreprises.
  • Novartis annonce les résultats positifs d'un essai clinique de phase III sur un nouveau traitement contre le paludisme.
  • Solvay conclut deux accords pour fournir des terres rares à des fabricants américains d'aimants.
  • Essity rachète l'activité de soins féminins d'Edgewell Personal Care pour 340 millions de dollars.
  • Castellum réduit son comité exécutif et prévoit 60 suppressions d'emplois.
D'Amérique du Nord

  • Valeurs en hausse hors séance après leurs trimestriels : Cisco (+7,5%)…
  • Valeurs en baisse hors séance après leurs trimestriels : Flutter (-4%)…
  • L'UE s'apprête à ouvrir une nouvelle enquête sur Google concernant le classement des éditeurs d'actualités, selon le FT.
  • Chevron va installer au Texas un premier projet de fourniture d'électricité produite à partir de gaz naturel à un centre de données.
  • Delta Air Lines estime que les réductions de vols dus au shutdown vont avoir un impact significatif, mais qu'un retour à la normale est en vue pour le weekend de Thanksgiving.
D'Asie et d'ailleurs

