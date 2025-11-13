En France
- La famille Saadé prend 4% de Carrefour en rachetant les parts de Peninsula.
- TotalEnergies envisagerait différentes options pour ses actifs renouvelables en Asie, selon Bloomberg.
- Engie signe un contrat de fourniture d'énergie renouvelable d'une durée de neuf ans avec AstraZeneca.
- L'Oréal émet 3 MdsEUR d'obligations en trois tranches.
- Bouygues Construction remporte un contrat dans le canton de Zoug.
- Voltalia lance la production de sa centrale solaire située à Sarimay en Ouzbékistan.
- GLS Italie renforce son réseau de points de retrait en partenariat avec Quadient.
- Inventiva veut lever 125 MUSD via ses ADS cotés aux Etats-Unis,
- Entech et Primeo Energie s’associent pour construire plus de 100 MW de projets de stockage par batterie à horizon 2029.
- Boa Concept a remporté un beau contrat au Benelux.
- Roctool a levé 1,4 MEUR à 0,25 EUR par action par placement privé.
- Haffner Energy participe à un projet de biométhanol en Californie.
- Vergnet annule un contrat éolien en Ukraine.
Dans le vaste monde
D'Europe
- Parmi les résultats du jour
- Siemens AG améliore ses résultats annuels.
- Merck KGaA enregistre une hausse de son bénéfice au troisième trimestre.
- Burberry renoue avec la croissance, première hausse trimestrielle des ventes en deux ans.
- Deutsche Telekom affiche une baisse de son bénéfice au troisième trimestre.
- Talanx relève ses prévisions de bénéfice net pour 2025.
- Geox abaisse ses prévisions de ventes pour 2025.
- Montana Aerospace affiche un chiffre d'affaires en hausse sur neuf mois.
- BP Plc serait en pourparlers pour vendre son activité lubrifiants Castrol à la société américaine Stonepeak.
- Rio Tinto met en veilleuse son projet phare Jadar Lithium en Serbie, révèle Bloomberg.
- Sandoz prévoit le lancement de versions génériques d'Ozempic (Novo Nordisk) au Canada d'ici la fin juin 2026.
- Siemens va distribuer 30% de Siemens Healthineers dans le cadre de la scission entre les deux entreprises.
- Novartis annonce les résultats positifs d'un essai clinique de phase III sur un nouveau traitement contre le paludisme.
- Solvay conclut deux accords pour fournir des terres rares à des fabricants américains d'aimants.
- Essity rachète l'activité de soins féminins d'Edgewell Personal Care pour 340 millions de dollars.
- Castellum réduit son comité exécutif et prévoit 60 suppressions d'emplois.
D'Amérique du Nord
- Valeurs en hausse hors séance après leurs trimestriels : Cisco (+7,5%)…
- Valeurs en baisse hors séance après leurs trimestriels : Flutter (-4%)…
- L'UE s'apprête à ouvrir une nouvelle enquête sur Google concernant le classement des éditeurs d'actualités, selon le FT.
- Chevron va installer au Texas un premier projet de fourniture d'électricité produite à partir de gaz naturel à un centre de données.
- Delta Air Lines estime que les réductions de vols dus au shutdown vont avoir un impact significatif, mais qu'un retour à la normale est en vue pour le weekend de Thanksgiving.
D'Asie et d'ailleurs
- JD Industrial (JD.com) envisage une introduction en bourse à Hong Kong le mois prochain avec un objectif revu à la baisse.
