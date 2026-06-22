En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Danone rachète la société australienne MADE, spécialiste des produits alimentaires axés sur la santé. Le groupe rachète en parallèle les minoritaires de sa filiale australienne avec Saputo Dairy.
- Renault prévoit de s'abstenir sur la nomination de deux administrateurs lors de l'AG de Nissan, doutant de leur indépendance, selon Bloomberg. Cela reflète les relations toujours complexes entre les deux constructeurs jadis proches alliés.
- Sanofi nomme Paulo Fontoura à la tête de sa R&D.
- Stellantis monte à 9,5% de la startup de batteries solides Factorial.
- TotalEnergies prévoit un redémarrage de sa raffinerie au Texas sous sept jours, selon des sources.
- Sodexo nomme Agnès Park en tant que Directrice des Ressources Humaines Groupe.
- Elis renonce à une acquisition en Irlande.
- Claude Guillemot, cofondateur d'Ubisoft, décède dans un accident d'avion.
- Mubadala va lancer une OPA amicale à 1,90 EUR l'action coupon attaché sur Pierre & Vacances.
- Mersen et Maurel rejoignent ce jour l'indice SBF120, dont sortent Nexity et Elior.
- Transgene étend sa plateforme myvac avec TG4070, un vaccin thérapeutique individualisé dans le cancer du poumon non à petites cellules.
- 2CRSi s'est défendu des accusations de Grizzly Research dans un webinaire et un communiqué. Reprise de cotation ce matin.
- Infotel met en œuvre une convention de rachat d'actions.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- EasyJet rejette la troisième offre de Castlelake à 625 GBX par action.
- Babcock International publie un chiffre d'affaires de 5,18 MdsGBP pour l'exercice 2026.
- Ocado aurait entamé la recherche d'un successeur pour son directeur général.
- L'Italie est ouverte à l'idée que l'Allemagne rejoigne le projet d'avion de chasse, selon le directeur général de Leonardo.
- Leonardo Del Vecchio impute au conseil d'administration de Delfin l'enlisement des discussions bancaires.
- Le PDG de Porsche AG entend finaliser un nouveau plan d'économies d'ici juillet.
- BPER Banca obtient le feu vert de la BCE pour un rachat d'actions allant jusqu'à 750 MEUR.
- Morgan Stanley, Deutsche Bank et d'autres banques soutiendraient l'offre d'EQT sur Intertek avec un financement de 5 milliards de livres.
- Négociations échouées sur le plan social chez Zalando à Erfurt.
- Les principales publications du jour: Babcock International.
D'Amérique du Nord
- CRH serait sur le point de racheter l'américain Arcosa, selon le FT, pour plus de 8 MdsUSD.
- AbbVie s'apprête à racheter Apogee Therapeutics pour 10,9 MdUSD.
- Lime prévoit de désigner Uber comme investisseur de référence pour son introduction en bourse, selon The Information.
- Le chercheur américain John Jumper quitte Google DeepMind pour Anthropic.
D'Asie et d'ailleurs
- SK Hynix détrône Samsung Electronics et devient la première capitalisation boursière de Corée du Sud.
- LG Electronics flambe après l’annonce que ses dirigeants ont rendez-vous chez Nvidia aujourd'hui pour discuter d’une coopération dans les domaines de l’IA physique et de la robotique.
- BYD dément toute violation des normes environnementales en Hongrie.
- Le conseil d'administration de Vale rejette la demande de Previ visant à évincer son président Daniel Stieler, selon Bloomberg.
- Larsen & Toubro crée une filiale dédiée aux infrastructures d'IA et aux services technologiques.
- Sun Pharma va acquérir Innovcare Lifesciences pour 28,7 MUSD.
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- Elon Musk et le coup d’État futuriste de SpaceX (Le Grand Continent).
- Israël va-t-il compromettre la paix entre les États-Unis et l'Iran ? (The Economist).
- Epstein, le meilleur réseauteur au monde (Klement on Investing).
- Brève histoire du trolling politique (Foreign Policy).
- "On prépare presque toujours la mauvaise guerre" (L'ADN).
- Les ruses ukrainiennes pour frapper à l'intérieur de la Russie (The Atlantic).
- Vers un tournant politique majeur au Royaume-Uni ? (The Conversation).
- Désillusion martienne (Noéma).
- Le débat marmiteux sur la climatisation en France (L'Opinion).
- L’étrange destin de "L’Étrange Défaite" (Mediapart).
- Bienvenue aux États-Unis, chers visiteurs de la Coupe du monde. N'oubliez pas de laisser un pourboire (Axios).
- La scandaleuse histoire de la papesse Jeanne, au cœur du Moyen Âge, est-elle vraie ? (Historia).