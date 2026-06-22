Bourse : Castlelake relève son OPA sur EasyJet, Danone rachète MADE, CRH lorgne Arcosa

Les chéquiers sont de sortie : Danone en Australie, AbbVie sur Apogee, CRH qui lorgne Arcosa, Mubadala sur Pierre & Vacances, EQT sur Intertek… Pendant ce temps, l'Asie rebat ses cartes : SK Hynix détrône Samsung et LG file faire ses emplettes chez Nvidia.