Bourse : chaises musicales chez Alstom, Sodexo, Sopra Steria et Alten

TSMC publie un chiffre d'affaires record, pendant que HSBC va racheter le solde des titres d'une banque de Hong Kong. En France, Sodexo, Alstom et Sopra Steria annoncent des changements de direction, et Luca de Meo doit présenter sa stratégie pour relancer Kering. Airbus a livré 73 avions en septembre ; Google investit 5 milliards en Belgique.