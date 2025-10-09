En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Luca de Meo doit présenter sa vision préliminaire pour relancer Kering lors d'une réunion avec 300 cadres supérieurs ce jeudi, a rapporté Bloomberg.
- Airbus a livré 73 appareils en septembre.
- Alstom a désigné Martin Sion (ex-Safran, président d'Ariane) pour succéder à Henri Poupart-Lafarge comme directeur général le 1er avril 2026.
- Chez Sodexo, Sophie Bellon laisse la direction générale à Thierry Delaporte.
- Sopra Steria annonce le départ de son directeur général, Cyril Malargé, qui file chez Alten comme directeur général.
- Lisi acquiert les actifs d'une société automobile hongroise.
- Cegedim signe un contrat en Espagne.
- Vergnet signe un accord exclusif pour la distribution de panneaux solaires en France.
- Les principales publications du jour : Advini, Patrimoine et Commerce, Implanet, Bluelinea… Le reste ici.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Orsted finalise son augmentation de capital géante.
- Shell serait proche d'obtenir une licence américaine pour reprendre son projet gazier au Venezuela.
- ASML nomme Marco Pieters directeur de la technologie.
- STAAR Surgical défend le rachat par Alcon alors que Glass Lewis exhorte les actionnaires à rejeter l'opération.
- ABB fournit des technologies à l'unité de production d'ammoniac vert de SwitcH2 au Portugal.
- Südzucker confirme ses perspectives pour l'exercice 2025/2026.
- Les prises de commandes de Nordex sur 9 mois s'élèvent à 6,7 GW.
- Mobilezone vend ses affaires allemandes à Freenet.
- Fuchs acquiert un partenaire de distribution en Suisse.
- Theon signe un accord de prêt renouvelable de 300 millions d'euros.
- Clariant investit 100 millions de francs dans un site en Chine.
- Stadler Rail va fournir des trains à hydrogène pour la Sicile.
- Santhera confie la commercialisation de l'Agamree en Russie à Biomedica.
- EDF envisage une introduction en Bourse d'Edison en Italie et consulte les banques.
- Les principales publications du jour : Mercedes…
D'Amérique du Nord
- Paramount Skydance a discuté avec Legendary Entertainment et Apollo Global Management de son intérêt pour l'acquisition de Warner Bros. Discovery, révèle Bloomberg.
- BlackRock a demandé à récupérer une partie des sommes investies dans un fonds de Jefferies Financial très exposé à la dette de l'équipementier auto en faillite First Brands.
- Le CEO de Nvidia, Jensen Huang, a déclaré à CNBC que la demande pour les puces Blackwell reste très forte.
- Google va investir 5 milliards d'euros en Belgique.
- Boeing obtient un contrat de 173 millions de dollars de l'armée de l'air américaine pour huit hélicoptères MH-139A.
- L'armée américaine choisit L3Harris pour soutenir le programme NGC2.
- Les principales publications du jour : PepsiCo, Delta Air Lines…
D'Asie et d'ailleurs
- HSBC propose de racheter le solde des actions Hang Seng Bank, qui flambe de 15%, pour l'équivalent de 11,7 milliards d'euros.
- TSMC dépasse les prévisions avec un chiffre d'affaires record de 32,5 milliards de dollars au troisième trimestre.
- Softbank flambe après avoir annoncé hier le rachat de la branche robotique d'ABB.
- Les principales publications du jour : Tata Consultancy Services, Fast Retailing, Seven & i Holdings…
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- Les Etats-Unis, deux économies en une (Klement on Investing, en anglais).
- Pourquoi les droits de douane de Donald Trump ne parviennent pas à briser le commerce mondial (The Economist, en anglais).
- Les Français face à la peine de mort, une histoire passionnelle (The Conversation).
- Le pessimisme du FT (FT Unhedged, en anglais).
- Des photos à hauteur d'insectes (National Geographic, en anglais).
- En Chine, nouveau grand ménage chez les dirigeants d'entreprises (The Economist, en anglais).
- "Trump 2028" n'est pas une blague (Foreign Policy, en anglais).
- Pourquoi le fils de Benjamin Franklin est-il resté fidèle à la couronne britannique ? (The Atlantic, en anglais).