En France

Annonces importantes (et moins importantes…

  • Luca de Meo doit présenter sa vision préliminaire pour relancer Kering lors d'une réunion avec 300 cadres supérieurs ce jeudi, a rapporté Bloomberg.
  • Airbus a livré 73 appareils en septembre.
  • Alstom a désigné Martin Sion (ex-Safran, président d'Ariane) pour succéder à Henri Poupart-Lafarge comme directeur général le 1er avril 2026.
  • Chez Sodexo, Sophie Bellon laisse la direction générale à Thierry Delaporte.
  • Sopra Steria annonce le départ de son directeur général, Cyril Malargé, qui file chez Alten comme directeur général.
  • Lisi acquiert les actifs d'une société automobile hongroise.
  • Cegedim signe un contrat en Espagne.
  • Vergnet signe un accord exclusif pour la distribution de panneaux solaires en France.
  Les principales publications du jour : Advini, Patrimoine et Commerce, Implanet, Blueline

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

  • Orsted finalise son augmentation de capital géante.
  • Shell serait proche d'obtenir une licence américaine pour reprendre son projet gazier au Venezuela.
  • ASML nomme Marco Pieters directeur de la technologie.
  • STAAR Surgical défend le rachat par Alcon alors que Glass Lewis exhorte les actionnaires à rejeter l'opération.
  • ABB fournit des technologies à l'unité de production d'ammoniac vert de SwitcH2 au Portugal.
  • Südzucker confirme ses perspectives pour l'exercice 2025/2026.
  • Les prises de commandes de Nordex sur 9 mois s'élèvent à 6,7 GW.
  • Mobilezone vend ses affaires allemandes à Freenet.
  • Fuchs acquiert un partenaire de distribution en Suisse.
  • Theon signe un accord de prêt renouvelable de 300 millions d'euros.
  • Clariant investit 100 millions de francs dans un site en Chine.
  • Stadler Rail va fournir des trains à hydrogène pour la Sicile.
  • Santhera confie la commercialisation de l'Agamree en Russie à Biomedica.
  • EDF envisage une introduction en Bourse d'Edison en Italie et consulte les banques.
  Les principales publications du jour : Mercedes

D'Amérique du Nord

  • Paramount Skydance a discuté avec Legendary Entertainment et Apollo Global Management de son intérêt pour l'acquisition de Warner Bros. Discovery, révèle Bloomberg.
  • BlackRock a demandé à récupérer une partie des sommes investies dans un fonds de Jefferies Financial très exposé à la dette de l'équipementier auto en faillite First Brands.
  • Le CEO de Nvidia, Jensen Huang, a déclaré à CNBC que la demande pour les puces Blackwell reste très forte.
  • Google va investir 5 milliards d'euros en Belgique.
  • Boeing obtient un contrat de 173 millions de dollars de l'armée de l'air américaine pour huit hélicoptères MH-139A.
  • L'armée américaine choisit L3Harris pour soutenir le programme NGC2.
  Les principales publications du jour : PepsiCo, Delta Air Lines

D'Asie et d'ailleurs

Le reste de l'agenda mondial des publications

Lectures