En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- TotalEnergies prévoit de lancer la phase deux du champ gazier d'Absheron d'ici fin 2026.
- Bouygues, via Colas, remporte la première phase des travaux pour une future ligne de tramway en Finlande.
- Air Liquide investit dans la start-up Quobly pour soutenir le développement de processeurs quantiques et leur industrialisation.
- GTT a reçu une commande du chantier naval Hanwha Ocean pour concevoir les cuves cryogéniques d'un méthanier.
- Technip Energies émet 500 millions d'euros d'obligations.
- Rémy Cointreau vise une croissance de ses résultats dans le cadre de son plan de relance.
- Elis fait évoluer son directoire après le départ programmé de Matthieu Lecharny.
- Argan a livré un entrepôt de 18 000 m² à Louailles pour Nortene Home Depot.
- Median Technologies lève 50 MEUR via une augmentation de capital auprès d'investisseurs institutionnels et particuliers.
- Wavestone publie ses résultats 2025/26 avec un résultat net en progression de +8%.
- Le consortium d'une filiale de Sword remporte un contrat-cadre de 93 millions d'euros.
- Manitou signe un avenant au contrat de crédit Sustainability Linked Loan.
- Vers une OPA simplifiée à 8 EUR sur Lexibook.
- Unify (Reworld) rachète un réseau d'établissements dans l'enseignement supérieur et la formation professionnelle.
- DBT tire deux nouvelles tranches d'OCA.
- Abeo affiche une nette progression de sa performance opérationnelle dans un exercice 2025/26 marqué par la croissance externe.
- Mauna Kea Technologies publie des données montrant que 100% des patients ayant atteint la triple guérison évaluée par Cellvizio sont restés sans rechute sur 24 mois dans la rectocolite hémorragique.
- Les principales publications du jour: Rémy Cointreau SA.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Commerzbank saisit le régulateur allemand après la montée d'UniCredit à 34,4% du capital, selon une note interne.
- ASML, avec une capitalisation de 572 MdsEUR, renforce sa position de plus forte capitalisation boursière d'Europe et dépasse la marque historique de Novo Nordisk en 2024.
- Pershing Square, la société de Bill Ackman, envisage de vendre sa participation dans Universal Music Group, après le rejet de son offre de rachat
- Partners Group anticipe un ralentissement de la croissance des actifs sous gestion au S2 et pour l'exercice 2027
- Novartis annonce que le Cosentyx démontre une rémission durable lors d'un essai de phase 3.
- EQT signe un accord pluriannuel pour devenir le partenaire officiel de l'ATP sur les marchés privés jusqu'en 2030.
- Lloyds Banking Group rétablit ses services en ligne et mobiles après une panne.
- Siemens Energy lance son programme de rachat d'actions annoncé en mai.
- Centrica et Peyto concluent un accord de fourniture de gaz sur 10 ans.
- Suss MicroTec intègre le MDAX.
- Mutares va acquérir Trepel Airport Equipment et Mafi Transport-Système.
- Deme Group décroche un contrat de 50 millions d'euros pour améliorer l'accès aux ports tunisiens.
- Scope dégrade la note de crédit de Tomra.
- SGS acquiert un laboratoire bioanalytique américain.
- Les principales publications du jour: Mitie Group.
D'Amérique du Nord
- Broadcom dégringole de 14% hors séance après ses trimestriels.
- CrowdStrike dépasse le consensus et relève ses objectifs, mais le titre chute de 11% hors séance.
- Netskope (cybersécurité) chute pour sa part de 20% après des trimestriels perçus négativement.
- Alphabet a revu à la hausse sa levée de fonds, la portant à 84,75 MdsUSD contre les 80 MdsUSD annoncés deux jours plus tôt.
- JPMorgan, via Jamie Dimon, va promouvoir l'IPO de SpaceX auprès de sa clientèle fortunée. Morgan Stanley et Goldman Sachs ont été choisies pour piloter l'IPO, selon des sources concordantes.
- Stripe, Visa, Mastercard et Coinbase prévoient de monter un consortium pour créer un stablecoin, selon The Information.
- La famille Glazer songerait à céder ses parts dans Manchester United, selon Bloomberg.
- Alnylam et Inceptive signent un accord de découverte de médicaments par IA de 2 milliards de dollars.
- Innio lève 2,43 milliards de dollars lors de son IPO aux Etats-Unis.
- Meta repousse à plusieurs reprises le lancement de son nouveau modèle d'IA pour les développeurs, selon le WSJ. Meta qui accuse l'Australie de violer l'accord de libre-échange.
- Le régulateur britannique de santé recommande le traitement d'AbbVie contre le cancer de l'ovaire.
- Une filiale de Comcast lance la construction d'un parc à thème à Bedford.
- Autodesk signe un accord de collaboration avec Amazon Web Services pour intégrer des capacités IA dans ses logiciels.
- Les principales publications du jour: Ciena Corporation, Fastenal Company.
D'Asie et d'ailleurs
- Hanwha Aerospace suspend sa production en Corée du Sud pour deux jours après un incendie mortel.
- Le patron de TSMC se montre optimiste, l'essor de l'IA ne montrant aucun signe d'essoufflement.
- SoftBank Corp se positionne comme favori pour le rachat de SP.LINKS, société de paiement détenue par Blackstone.
- Toyota dévoilera son prototype à hydrogène liquide lors d'une démonstration publique au Mans la semaine prochaine.
- Lenovo fournit son infrastructure IA pour les opérations de la Coupe du monde de football 2026 et la diffusion IPTV.
- Les principales publications du jour: MS&AD Insurance Group Holdings.
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- A quoi ressemble l'analyste ultime ?(Klement on Investing).
- Vous voulez connaître l'avenir ? Ne vous fiez pas à la Bourse(The Economist).
- Comment les échecs sont devenus le passe-temps favori de l'Europe médiévale(National Geographic).
- 3,6 millions de dollars par heure, et d’autres façons d’évaluer la fortune d’Elon Musk(Wall Street Journal).
- Colossal Biosciences a-t-il cloné des loups ?(MIT Technology Review).
- L'argumentaire d'un économiste contre la "fin du monde de l'emploi" due à l'IA(Platformer).
- Il n'y a que quatre grandes puissances(Foreign Policy).
- NeeDoh parviendra-t-il à échapper au sort des autres jouets à la mode ?(Bloomberg).