En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

  • TotalEnergies prévoit de lancer la phase deux du champ gazier d'Absheron d'ici fin 2026.
  • Bouygues, via Colas, remporte la première phase des travaux pour une future ligne de tramway en Finlande.
  • Air Liquide investit dans la start-up Quobly pour soutenir le développement de processeurs quantiques et leur industrialisation.
  • GTT a reçu une commande du chantier naval Hanwha Ocean pour concevoir les cuves cryogéniques d'un méthanier.
  • Technip Energies émet 500 millions d'euros d'obligations.
  • Rémy Cointreau vise une croissance de ses résultats dans le cadre de son plan de relance.
  • Elis fait évoluer son directoire après le départ programmé de Matthieu Lecharny.
  • Argan a livré un entrepôt de 18 000 m² à Louailles pour Nortene Home Depot.
  • Median Technologies lève 50 MEUR via une augmentation de capital auprès d'investisseurs institutionnels et particuliers.
  • Wavestone publie ses résultats 2025/26 avec un résultat net en progression de +8%.
  • Le consortium d'une filiale de Sword remporte un contrat-cadre de 93 millions d'euros.
  • Manitou signe un avenant au contrat de crédit Sustainability Linked Loan.
  • Vers une OPA simplifiée à 8 EUR sur Lexibook.
  • Unify (Reworld) rachète un réseau d'établissements dans l'enseignement supérieur et la formation professionnelle.
  • DBT tire deux nouvelles tranches d'OCA.
  • Abeo affiche une nette progression de sa performance opérationnelle dans un exercice 2025/26 marqué par la croissance externe.
  • Mauna Kea Technologies publie des données montrant que 100% des patients ayant atteint la triple guérison évaluée par Cellvizio sont restés sans rechute sur 24 mois dans la rectocolite hémorragique.
  • Les principales publications du jourRémy Cointreau SA.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

  • Commerzbank saisit le régulateur allemand après la montée d'UniCredit à 34,4% du capital, selon une note interne.
  • ASML, avec une capitalisation de 572 MdsEUR, renforce sa position de plus forte capitalisation boursière d'Europe et dépasse la marque historique de Novo Nordisk en 2024.
  • Pershing Square, la société de Bill Ackman, envisage de vendre sa participation dans Universal Music Group, après le rejet de son offre de rachat
  • Partners Group anticipe un ralentissement de la croissance des actifs sous gestion au S2 et pour l'exercice 2027
  • Novartis annonce que le Cosentyx démontre une rémission durable lors d'un essai de phase 3.
  • EQT signe un accord pluriannuel pour devenir le partenaire officiel de l'ATP sur les marchés privés jusqu'en 2030.
  • Lloyds Banking Group rétablit ses services en ligne et mobiles après une panne.
  • Siemens Energy lance son programme de rachat d'actions annoncé en mai.
  • Centrica et Peyto concluent un accord de fourniture de gaz sur 10 ans.
  • Suss MicroTec intègre le MDAX.
  • Mutares va acquérir Trepel Airport Equipment et Mafi Transport-Système.
  • Deme Group décroche un contrat de 50 millions d'euros pour améliorer l'accès aux ports tunisiens.
  • Scope dégrade la note de crédit de Tomra.
  • SGS acquiert un laboratoire bioanalytique américain.
  • Les principales publications du jourMitie Group.

D'Amérique du Nord

  • Broadcom dégringole de 14% hors séance après ses trimestriels.
  • CrowdStrike dépasse le consensus et relève ses objectifs, mais le titre chute de 11% hors séance.
  • Netskope (cybersécurité) chute pour sa part de 20% après des trimestriels perçus négativement.
  • Alphabet a revu à la hausse sa levée de fonds, la portant à 84,75 MdsUSD contre les 80 MdsUSD annoncés deux jours plus tôt.
  • JPMorgan, via Jamie Dimon, va promouvoir l'IPO de SpaceX auprès de sa clientèle fortunée. Morgan Stanley et Goldman Sachs ont été choisies pour piloter l'IPO, selon des sources concordantes.
  • Stripe, Visa, Mastercard et Coinbase prévoient de monter un consortium pour créer un stablecoin, selon The Information.
  • La famille Glazer songerait à céder ses parts dans Manchester United, selon Bloomberg.
  • Alnylam et Inceptive signent un accord de découverte de médicaments par IA de 2 milliards de dollars.
  • Innio lève 2,43 milliards de dollars lors de son IPO aux Etats-Unis.
  • Meta repousse à plusieurs reprises le lancement de son nouveau modèle d'IA pour les développeurs, selon le WSJ. Meta qui accuse l'Australie de violer l'accord de libre-échange.
  • Le régulateur britannique de santé recommande le traitement d'AbbVie contre le cancer de l'ovaire.
  • Une filiale de Comcast lance la construction d'un parc à thème à Bedford.
  • Autodesk signe un accord de collaboration avec Amazon Web Services pour intégrer des capacités IA dans ses logiciels.
  • Les principales publications du jourCiena CorporationFastenal Company.

D'Asie et d'ailleurs

  • Hanwha Aerospace suspend sa production en Corée du Sud pour deux jours après un incendie mortel.
  • Le patron de TSMC se montre optimiste, l'essor de l'IA ne montrant aucun signe d'essoufflement.
  • SoftBank Corp se positionne comme favori pour le rachat de SP.LINKS, société de paiement détenue par Blackstone.
  • Toyota dévoilera son prototype à hydrogène liquide lors d'une démonstration publique au Mans la semaine prochaine.
  • Lenovo fournit son infrastructure IA pour les opérations de la Coupe du monde de football 2026 et la diffusion IPTV.
  • Les principales publications du jourMS&AD Insurance Group Holdings.

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.

Lectures