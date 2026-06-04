Bourse : Commerzbank se rebiffe, Broadcom s'étale, Rémy Cointreau rassure

Les marchés digèrent une salve de résultats mitigés côté américain : Broadcom chute de 14% hors séance malgré des chiffres solides, CrowdStrike recule de 11% après avoir pourtant relevé ses objectifs. En Europe, Commerzbank monte au créneau face à la montée d'UniCredit à 34% du capital et saisit le régulateur allemand. En France, Rémy Cointreau rassure avec un plan de relance visant une croissance des résultats, tandis que Median Technologies lève 50 millions d'euros auprès d'institutionnels.