Bourse : contrat pour Alstom et Technip Energies, résultats pour BP et Hugo Boss, hausse pour Palantir

Technip Energies décroche un important contrat GNL aux États-Unis, Colas s'offre l'américain Suit-Kote pour 450 M$, et Eutelsat dépasse les attentes annuelles. En Europe, BP bat le consensus, relève son dividende et annonce une découverte majeure au Brésil ; Diageo, DHL, Hugo Boss et Infineon publient des résultats solides. Outre-Atlantique, BioMarin, Palantir et Axon progressent après leurs trimestriels, tandis que Vertex et MercadoLibre reculent.