Annonces importantes (et moins importantes…

Annonces importantes (et moins importantes)

  • Orsted lance une augmentation de capital de 8 milliards d'euros (60 milliards de couronnes danoises).
  • Rolls-Royce cède son fonds de pension britannique à PIC dans le cadre d'une opération de 4,3 milliards de livres sterling.
  • Spectris met fin à sa recommandation de l'offre Advent en faveur de KKR.
  • Le Mexique demande à Adidas de payer après qu'un designer mexicano-américain a lancé une chaussure d'inspiration indigène.
  • Glencore reprend le recycleur de batteries Li-Cycle.
  • EQT prend le contrôle de la société sud-coréenne Remember & Company.
  • Novartis annonce que les deux études cliniques de phase III sur l'ianalumab ont atteint le critère d'évaluation principal chez les patients atteints de la maladie de Sjögren.
  • L'antibiotique de GSK fait l'objet d'un examen prioritaire par la FDA pour le traitement oral de la gonorrhée.
  • S4 Capital confirme des négociations de fusion avec MSQ Partners.
  • Plus500 affiche une légère augmentation de son bénéfice semestriel.
  • Les résultats d'Aryzta baissent au S1, les objectifs annuels prudents sont confirmés.
  • Le traitement de l'apnée du sommeil de Nyxoah est approuvé par la FDA américaine.
  • Moody's rétrograde Vontobel à A3 et relève la perspective à stable.
  • Bain Capital étudie l'IPO du finlandais Ahlstrom, spécialisé dans les matériaux à base de fibres.
D'Amérique du Nord

  • Nvidia et AMD devront reverser 15% de leurs revenus sur les ventes de puces en Chine aux Etats-Unis en échange du feu vert à l'export, selon un responsable américain interrogé par Reuters.
  • Apple a gagné 13,3% sur la semaine, sa plus forte hausse hebdomadaire en pourcentage depuis 2020.
  • Le PDG d'Intel, cible privilégiée de Trump, se rendra à la Maison Blanche aujourd'hui, selon le WSJ.
  • Le fonds activiste Engine Capital a pris une participation dans Avantor et envisage de pousser la société de sciences de la vie à se vendre ou à procéder à d'importants changements, a appris le WSJ.
  • Bill Ackman propose de fusionner Fannie Mae et Freddie Mac (Federal Home Loan Mortgage Corporation et Federal National Mortgage Association).
  • Les agents de bord d'Air Canada organisent une action nationale pour protester contre leurs conditions de travail.
  • Nexstar Media est en pourparlers avancés pour acquérir son rival Tegna, selon le WSJ.
D'Asie et d'ailleurs

  • CATL suspendrait la production de sa mine de lithium en Chine pour trois mois pour des questions de licence, selon Bloomberg, ce qui a fait décoller les producteurs de lithium chinois et australiens en bourse ce matin.
  • SK Hynix prévoit une croissance annuelle de 30 % du marché des mémoires d'IA d'ici à 2030.
  • Santos a prolongé jusqu’au 22 août la période d’exclusivité pour la due diligence accordée à un consortium mené par la compagnie pétrolière nationale d’Abou Dhabi (ADNOC), lequel a proposé 18,7 milliards de dollars (8,89 AUD par action) pour acquérir le deuxième producteur de gaz d’Australie.
  • Rio Tinto étudie des méthodes d'extraction de la potasse peu onéreuses dans les puits profonds que BHP a construits au Canada au cours de la dernière décennie, a rapporté lundi l'Australian Financial Review.
  • Les négociations en cours de la société pétrochimique brésilienne Braskem en vue de vendre des actifs américains ont surpris l'un de ses principaux actionnaires, Petrobras, qui demandé des comptes.
  • Keppel cède sa participation majoritaire dans M1 à Simba Telecom pour 778 millions de dollars.
