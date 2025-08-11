En France
Annonces importantes (et moins importantes…
- Le directeur général de Banco BPM se dit ouvert à une fusion avec Crédit Agricole.
- Vinci finalise le rachat de Cobra IS à ACS pour une valeur de 380 millions d'euros.
- Icade cède une partie de son portefeuille immobilier santé italien pour 173 MEUR.
- Poxel en redressement judiciaire.
- Acheter-Louer, Entreparticuliers et Capital B achètent des cryptos.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Orsted lance une augmentation de capital de 8 milliards d'euros (60 milliards de couronnes danoises).
- Rolls-Royce cède son fonds de pension britannique à PIC dans le cadre d'une opération de 4,3 milliards de livres sterling.
- Spectris met fin à sa recommandation de l'offre Advent en faveur de KKR.
- Le Mexique demande à Adidas de payer après qu'un designer mexicano-américain a lancé une chaussure d'inspiration indigène.
- Glencore reprend le recycleur de batteries Li-Cycle.
- EQT prend le contrôle de la société sud-coréenne Remember & Company.
- Novartis annonce que les deux études cliniques de phase III sur l'ianalumab ont atteint le critère d'évaluation principal chez les patients atteints de la maladie de Sjögren.
- L'antibiotique de GSK fait l'objet d'un examen prioritaire par la FDA pour le traitement oral de la gonorrhée.
- S4 Capital confirme des négociations de fusion avec MSQ Partners.
- Plus500 affiche une légère augmentation de son bénéfice semestriel.
- Les résultats d'Aryzta baissent au S1, les objectifs annuels prudents sont confirmés.
- Le traitement de l'apnée du sommeil de Nyxoah est approuvé par la FDA américaine.
- Moody's rétrograde Vontobel à A3 et relève la perspective à stable.
- Bain Capital étudie l'IPO du finlandais Ahlstrom, spécialisé dans les matériaux à base de fibres.
D'Amérique du Nord
- Nvidia et AMD devront reverser 15% de leurs revenus sur les ventes de puces en Chine aux Etats-Unis en échange du feu vert à l'export, selon un responsable américain interrogé par Reuters.
- Apple a gagné 13,3% sur la semaine, sa plus forte hausse hebdomadaire en pourcentage depuis 2020.
- Le PDG d'Intel, cible privilégiée de Trump, se rendra à la Maison Blanche aujourd'hui, selon le WSJ.
- Le fonds activiste Engine Capital a pris une participation dans Avantor et envisage de pousser la société de sciences de la vie à se vendre ou à procéder à d'importants changements, a appris le WSJ.
- Bill Ackman propose de fusionner Fannie Mae et Freddie Mac (Federal Home Loan Mortgage Corporation et Federal National Mortgage Association).
- Les agents de bord d'Air Canada organisent une action nationale pour protester contre leurs conditions de travail.
- Nexstar Media est en pourparlers avancés pour acquérir son rival Tegna, selon le WSJ.
D'Asie et d'ailleurs
- CATL suspendrait la production de sa mine de lithium en Chine pour trois mois pour des questions de licence, selon Bloomberg, ce qui a fait décoller les producteurs de lithium chinois et australiens en bourse ce matin.
- SK Hynix prévoit une croissance annuelle de 30 % du marché des mémoires d'IA d'ici à 2030.
- Santos a prolongé jusqu’au 22 août la période d’exclusivité pour la due diligence accordée à un consortium mené par la compagnie pétrolière nationale d’Abou Dhabi (ADNOC), lequel a proposé 18,7 milliards de dollars (8,89 AUD par action) pour acquérir le deuxième producteur de gaz d’Australie.
- Rio Tinto étudie des méthodes d'extraction de la potasse peu onéreuses dans les puits profonds que BHP a construits au Canada au cours de la dernière décennie, a rapporté lundi l'Australian Financial Review.
- Les négociations en cours de la société pétrochimique brésilienne Braskem en vue de vendre des actifs américains ont surpris l'un de ses principaux actionnaires, Petrobras, qui demandé des comptes.
- Keppel cède sa participation majoritaire dans M1 à Simba Telecom pour 778 millions de dollars.
Lectures
- Un mystère Hermès à 15 milliards de dollars. Une mort soudaine. Et, enfin, des réponses (Wall Street Journal, en anglais).
- La Gen Z a trop de liberté (Persuasion, en anglais).
- Pourquoi les attrape-peluches de fête foraine nous rendent aussi gagas (Le Monde).
- Pourquoi les États-Unis s'empressent de construire un réacteur nucléaire sur la Lune (Wired, en anglais).
- Les entreprises américaines achètent leurs propres actions à un rythme record (Wall Street Journal, en anglais).
- Les eaux Contrex et Hépar contaminées aux microplastiques par les décharges sauvages de Nestlé (Mediapart).