Bourse : Crédit Agricole bankable en Italie, Orsted a besoin d'argent et Nvidia et AMD passent à la caisse

Parmi les actus du jour, Crédit Agricole Italie et Banco BPM se tournent autour, Vinci boucle le rachat de Cobra IS et Poxel est placé en redressement judiciaire. Orsted lance une AK XXL de 8 MdsEUR et Rolls-Royce cède son fonds de pension. Aux Etats-Unis, Nvidia et AMD sont soumises à une nouvelle taxe sur leurs ventes en Chine.