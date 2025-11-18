En France

  • L'Autorité de la concurrence inflige une sanction de 187,5 millions d'euros à TotalEnergies, Rubis (qui va faire appel) et EG Retail.
  • Crédit Agricole a présenté son plan de moyen terme.
  • Société Générale nomme Jean-Yves Fillion (ex-BNP Paribas) au poste de Directeur Générale Americas.
  • TotalEnergies visé par une plainte pour complicité de crimes de guerre au Mozambique.
  • Airbus fournira des hélicoptères H160 pour la flotte offshore africaine de Bristow.
  • Veolia déploie pour la première fois en France une solution de flexibilité électrique sur un site de valorisation des déchets.
  • Air Liquide lance les premiers camions à hydrogène pour ses activités logistiques aux Pays-Bas.
  • Amundi acquiert 9,9% du gestionnaire ICG et vise 300 milliards d'euros de collecte nette d'ici 2028.
  • Chez Aéroports de Paris, le trafic passagers a progressé de 5% en octobre sur un an.
  • Nexans lance un programme de rachat d'actions.
  • Technip Energies achève son programme de rachat d'actions.
  • Valeo va rembourser une obligation par anticipation.
  • OVH annonce la mise en œuvre du programme de rachat d’actions.
  • Argan prépare son prochain refinancement obligataire et signe un emprunt dit bridge-to-bond de 500 MEUR.
  • JCDecaux renouvelle son contrat exclusif avec la STIB à Bruxelles pour 12 ans.
  • Syngenta et Amoéba vont développer et commercialiser des solutions de biocontrôle pour l’UE et le Royaume-Uni.
  • OSE Immuno reçoit le feu vert de l'IDMC pour la poursuite de l'essai ARTEMIA.
  • Archos rachète Distrame.
  • DBT annonce que sa gamme de bornes rapides Milestone est référencée par l’UGAP, la centrale d’achat des établissements publics.
  • Valbiotis scelle une alliance en Asie avec Aika.
  • Vergnet va se financer par OBSA.
  Les principales publications du jour : Plastivaloire, Nanobiotix

Dans le vaste monde

D'Europe

  • Akzo Nobel va fusionner en titres avec son rival américain Axalta pour créer un leader de la peinture.
  • Rome veut conserver 4,9% de Banca Monte dei Paschi et privilégie une fusion ultérieure avec Banco BPM, même si elle n'a pas de moyen direct d'empêcher Crédit Agricole de lancer une opération sur Banco BPM.
  • ABB Ltd relève une partie ses objectifs pour 2025.
  • Novo Nordisk baisse les prix du Wegovy et de l'Ozempic pour les patients américains qui paient eux-mêmes leurs médicaments.
  • Imperial Brands annonce une baisse de son bénéfice et de son chiffre d'affaires pour l'exercice 2025.
  • Diploma annonce une hausse de son bénéfice et de son chiffre d'affaires préliminaires pour l'exercice 2025.
  • AMS-Osram enregistre une perte au troisième trimestre.
  • Great Portland Estates enregistre une hausse de son bénéfice et de son chiffre d'affaires au premier semestre fiscal.
  • Les bénéfices de Softcat augmentent au premier trimestre fiscal.
  • GBL vent 19,6 millions de titres Umicore à 15,35 EUR l'action.
  • Moody's a confirmé la note crédit à long terme d'Ericsson à Ba1 et a revu la perspective de stable à positive.
  • S&P Global abaisse la note d'Adecco de "BBB+" à "BBB", perspective stable.
  • Le médicament candidat de Roche contre le cancer du sein montre une amélioration par rapport au traitement standard.
  • Nokia veut supprimer 427 postes en France.
  • UBS Group et Ant International concluent un partenariat dans le domaine des paiements via la blockchain.
  • Barry Callebaut s'allie avec Notco AI dans le chocolat.
  • Novo Holdings cède 7,8% du capital de ConvaTec à 227 GBX l'unité.
D'Amérique du Nord

  • La vente du Lockheed Martin F-35 à l'Arabie saoudite pourrait se concrétiser, après le soutien apporté par Donald Trump.
  • Chevron se lance dans la course pour explorer l'achat potentiel d'actifs de Lukoil, selon Reuters.
  • Amazon va lever 15 milliards de dollars grâce à sa première émission obligataire aux Etats-Unis depuis 2022.
  • GlobalFoundries acquiert Advanced Micro Foundry, une entreprise singapourienne.
  • La milliardaire australienne Gina Rinehart est devenue la principale actionnaire du producteur américain de terres rares MP Materials.
  • Equifax annonce l'acquisition de Vault Verify.
D'Asie et d'ailleurs

  • Alibaba lance Qwen, une application IA tout-en-un gratuite.
  • Honda prévoit de reprendre progressivement la production dans ses usines nord-américaines à partir du 24 novembre, après une interruption due à une pénurie de puces électroniques, selon le Nikkei.
  • Rio Tinto va réduire la production de sa raffinerie d'alumine de Yarwun.
  • The Pinkfong Company, la société créatrice de Baby Shark (musique horripilante mais vidéo la plus vue de l'histoire sur Youtube), s'envole de 62% le jour de son entrée en bourse en Corée du Sud.
