En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- L'Autorité de la concurrence inflige une sanction de 187,5 millions d'euros à TotalEnergies, Rubis (qui va faire appel) et EG Retail.
- Crédit Agricole a présenté son plan de moyen terme.
- Société Générale nomme Jean-Yves Fillion (ex-BNP Paribas) au poste de Directeur Générale Americas.
- TotalEnergies visé par une plainte pour complicité de crimes de guerre au Mozambique.
- Airbus fournira des hélicoptères H160 pour la flotte offshore africaine de Bristow.
- Veolia déploie pour la première fois en France une solution de flexibilité électrique sur un site de valorisation des déchets.
- Air Liquide lance les premiers camions à hydrogène pour ses activités logistiques aux Pays-Bas.
- Amundi acquiert 9,9% du gestionnaire ICG et vise 300 milliards d'euros de collecte nette d'ici 2028.
- Chez Aéroports de Paris, le trafic passagers a progressé de 5% en octobre sur un an.
- Nexans lance un programme de rachat d'actions.
- Technip Energies achève son programme de rachat d'actions.
- Valeo va rembourser une obligation par anticipation.
- OVH annonce la mise en œuvre du programme de rachat d’actions.
- Argan prépare son prochain refinancement obligataire et signe un emprunt dit bridge-to-bond de 500 MEUR.
- JCDecaux renouvelle son contrat exclusif avec la STIB à Bruxelles pour 12 ans.
- Syngenta et Amoéba vont développer et commercialiser des solutions de biocontrôle pour l’UE et le Royaume-Uni.
- OSE Immuno reçoit le feu vert de l'IDMC pour la poursuite de l'essai ARTEMIA.
- Archos rachète Distrame.
- DBT annonce que sa gamme de bornes rapides Milestone est référencée par l’UGAP, la centrale d’achat des établissements publics.
- Valbiotis scelle une alliance en Asie avec Aika.
- Vergnet va se financer par OBSA.
- Les principales publications du jour : Plastivaloire, Nanobiotix… Le reste ici.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Akzo Nobel va fusionner en titres avec son rival américain Axalta pour créer un leader de la peinture.
- Rome veut conserver 4,9% de Banca Monte dei Paschi et privilégie une fusion ultérieure avec Banco BPM, même si elle n'a pas de moyen direct d'empêcher Crédit Agricole de lancer une opération sur Banco BPM.
- ABB Ltd relève une partie ses objectifs pour 2025.
- Novo Nordisk baisse les prix du Wegovy et de l'Ozempic pour les patients américains qui paient eux-mêmes leurs médicaments.
- Imperial Brands annonce une baisse de son bénéfice et de son chiffre d'affaires pour l'exercice 2025.
- Diploma annonce une hausse de son bénéfice et de son chiffre d'affaires préliminaires pour l'exercice 2025.
- AMS-Osram enregistre une perte au troisième trimestre.
- Great Portland Estates enregistre une hausse de son bénéfice et de son chiffre d'affaires au premier semestre fiscal.
- Les bénéfices de Softcat augmentent au premier trimestre fiscal.
- GBL vent 19,6 millions de titres Umicore à 15,35 EUR l'action.
- Moody's a confirmé la note crédit à long terme d'Ericsson à Ba1 et a revu la perspective de stable à positive.
- S&P Global abaisse la note d'Adecco de "BBB+" à "BBB", perspective stable.
- Le médicament candidat de Roche contre le cancer du sein montre une amélioration par rapport au traitement standard.
- Nokia veut supprimer 427 postes en France.
- UBS Group et Ant International concluent un partenariat dans le domaine des paiements via la blockchain.
- Barry Callebaut s'allie avec Notco AI dans le chocolat.
- Novo Holdings cède 7,8% du capital de ConvaTec à 227 GBX l'unité.
- Les principales publications du jour : Imperial Brands, Diploma, RTL Group, Softcat, AMS-Osram…
D'Amérique du Nord
- La vente du Lockheed Martin F-35 à l'Arabie saoudite pourrait se concrétiser, après le soutien apporté par Donald Trump.
- Chevron se lance dans la course pour explorer l'achat potentiel d'actifs de Lukoil, selon Reuters.
- Amazon va lever 15 milliards de dollars grâce à sa première émission obligataire aux Etats-Unis depuis 2022.
- GlobalFoundries acquiert Advanced Micro Foundry, une entreprise singapourienne.
- La milliardaire australienne Gina Rinehart est devenue la principale actionnaire du producteur américain de terres rares MP Materials.
- Equifax annonce l'acquisition de Vault Verify.
- Les principales publications du jour : The Home Depot, PDD Holdings, Medtronic, Baidu, Futu Holdings, Amer Sports …
D'Asie et d'ailleurs
- Alibaba lance Qwen, une application IA tout-en-un gratuite.
- Honda prévoit de reprendre progressivement la production dans ses usines nord-américaines à partir du 24 novembre, après une interruption due à une pénurie de puces électroniques, selon le Nikkei.
- Rio Tinto va réduire la production de sa raffinerie d'alumine de Yarwun.
- The Pinkfong Company, la société créatrice de Baby Shark (musique horripilante mais vidéo la plus vue de l'histoire sur Youtube), s'envole de 62% le jour de son entrée en bourse en Corée du Sud.
- Les principales publications du jour : Xiaomi, James Hardie…
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- La complaisance d'un marché qui n'a pas vraiment baissé depuis 16 ans (Wall Street Journal, en anglais).
- Le périple surréaliste de 45 jours au cœur de la défense de l'OTAN (Financial Times, en anglais).
- Le propriétaire de Lidl veut bâtir un géant européen du cloud (Les Echos).
- Les Stablecoins menacent-ils l'organisation politique ? (Project Syndicate, en anglais).
- Les optimistes sont chiants (Klement on Investing, en anglais).
- Fidji Simo, la française qui veut faire gagner de l'argent à ChatGPT (Wired, en anglais).
- Elon Musk a raison de dire que Wikipédia est biaisé, mais Grokipedia et l’IA ne feront pas mieux (The Conversation).
- Comment Musk pourrait relier Tesla et xAI (The Information, en anglais).
- Comment Jeffrey Epstein a utilisé le référencement naturel pour étouffer les informations relatives à ses crimes (The Verge, en anglais).