Le marché craquouille

Le coup de mou sur les actifs à risque est en train de se transformer en quelque chose de plus déplaisant en Bourse. Le plongeon du bitcoin et l'effondrement des cryptomonnaies plus fragiles montre que l'appétit des investisseurs pour le risque est en cours de dissolution. Le contexte économico-monétaire aux Etats-Unis n'arrange rien à l'affaire. Bref, ça craque un peu dans les coins.