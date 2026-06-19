En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

  • Crédit Agricole étudie un renforcement de sa participation au capital de Banco BPM.
  • Stellantis prend une participation de 9,5% dans Factorial pour les batteries solides.
  • Thales et Arquus formalisent un partenariat pour intégrer les mortiers SpinFire de Thales sur les véhicules tactiques légers d'Arquus.
  • Une filiale de Cathay signe un contrat de location pour un avion-cargo Airbus.
  • Spie s'apprête à achever son projet d'infrastructure de fibre optique en Allemagne.
  • Eurazeo prend une participation majoritaire dans Lauralu, spécialiste des infrastructures industrielles déployables.
  • Sopra Steria obtient le Label Numérique Responsable de niveau 2 de l'Institut du Numérique Responsable.
  • Plus de 3 000 collaborateurs de Verallia dans 9 pays souscrivent à sa 10ème offre d'actionnariat salarié, portée à 0,7% du capital.
  • Ipsos annonce plusieurs nominations pour accélérer son plan Horizons.
  • 2CRSi demande la suspension de sa cotation et conteste les accusations de Grizzly Research.
  • Pierre Brossollet, PDG et fondateur d'Arverne, renforce sa participation au capital de 5,76%.
  • L'Olympique Lyonnais (Eagle Football) annonce le transfert d'Afonso Moreira au Bayer Leverkusen pour un montant pouvant atteindre 33,6 MEUR, dont 4,1 MEUR de bonus, ainsi qu'un intéressement de 10% sur une éventuelle plus-value.
  • Hoffmann Green lance une augmentation de capital de 6 MEUR via placement privé.
  • L'Autorité des marchés financiers valide l'offre de Camlin Fine Sciences sur le solde du capital de Vinpai.
  • Theraclion annonce une évolution de son conseil d'administration.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

  • Holcim boucle le rachat de Xella.
  • Washington s'inquiète de la présence potentielle d'une machine ASML en Chine, selon Bloomberg News.
  • La filiale australienne de HSBC condamnée à 35 millions de dollars d'amende pour des failles dans la protection contre les fraudes.
  • Siemens Energy examine la possibilité de se séparer de sa division Transformation of Industry, qui emploie environ 17 000 personnes et a généré 5,7 MdEUR de chiffre d'affaires.
  • La justice allemande donne raison à Infineon face au chinois Innoscience dans un litige de brevets.
  • Bayer nomme Kacy Perry à la tête de Crop Science Canada.
  • Barratt Redrow nomme une nouvelle directrice financière.
  • Loomis acquiert l'argentin Transportadora del Interior.
  • Leonardo approuve sa nouvelle structure organisationnelle.
  • Naturgy nomme l'ancien président du Conseil italien Enrico Letta à son conseil d'administration.
  • Exor nomme Benoît Ribadeau-Dumas au poste de directeur général délégué.
  • InPost et une filiale d'Allegro.eu signent une lettre d'intention pour un partenariat dans la livraison hors domicile.

D'Amérique du Nord

  • Accenture décroche de 17% à cause de la morsure de l'IA sur son activité.
  • Amazon est en pourparlers pour vendre ses puces d’intelligence artificielle destinées aux centres de données d’autres entreprises.
  • Meta fait pression sur le Congrès pour obtenir une immunité face aux poursuites liées à la protection de l'enfance.
  • Google estime que les amendements à la loi canadienne sur les données sont insuffisants.
  • SpaceX obtient la note investissement avec perspective stable auprès des grandes agences de notation.
  • Meta signe de nouveaux accords de calcul IA avec le spécialiste des centres de données Crusoe, selon Bloomberg News.
  • Intel recrute Seok-Hee Lee, vétéran du secteur, pour piloter son offensive dans le packaging de fonderie.
  • Moderna obtient un avis favorable de la FDA pour son vaccin antigrippal à ARN messager mFlusiva.
  • John Rogers quitte le conseil d'administration de Nike.
  • Take-Two ouvre les précommandes de GTA VI le 25 juin.
  • Teva dépose une demande d'autorisation de mise sur le marché pour l'écopipam dans le traitement du syndrome de Gilles de la Tourette chez l'enfant.

D'Asie et d'ailleurs

  • BHP enregistre une charge de 2,3 milliards de dollars liée aux surcoûts du projet Jansen.
  • PetroChina et Indian Oil peinent à affréter des pétroliers pour le brut irakien face à l'envolée des coûts et aux risques dans le détroit d'Ormuz.
  • Hitachi acquiert le canadien Canduct pour renforcer ses activités d'isolation de transformateurs en Amérique du Nord.
  • Hyundai s'apprête à racheter la part résiduelle de SoftBank dans Boston Dynamics pour 325 MUSD, selon la presse.
  • Toyota Motor rappelle 16 200 véhicules en raison d'un risque de perte de puissance.
  • Petrobras reprendra la construction de l'usine d'engrais de Três Lagoas d'ici septembre.
  • Macquarie finalise ses rachats d'actions pour son plan d'actionnariat salarié.

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.

Lectures