En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Crédit Agricole étudie un renforcement de sa participation au capital de Banco BPM.
- Stellantis prend une participation de 9,5% dans Factorial pour les batteries solides.
- Thales et Arquus formalisent un partenariat pour intégrer les mortiers SpinFire de Thales sur les véhicules tactiques légers d'Arquus.
- Une filiale de Cathay signe un contrat de location pour un avion-cargo Airbus.
- Spie s'apprête à achever son projet d'infrastructure de fibre optique en Allemagne.
- Eurazeo prend une participation majoritaire dans Lauralu, spécialiste des infrastructures industrielles déployables.
- Sopra Steria obtient le Label Numérique Responsable de niveau 2 de l'Institut du Numérique Responsable.
- Plus de 3 000 collaborateurs de Verallia dans 9 pays souscrivent à sa 10ème offre d'actionnariat salarié, portée à 0,7% du capital.
- Ipsos annonce plusieurs nominations pour accélérer son plan Horizons.
- 2CRSi demande la suspension de sa cotation et conteste les accusations de Grizzly Research.
- Pierre Brossollet, PDG et fondateur d'Arverne, renforce sa participation au capital de 5,76%.
- L'Olympique Lyonnais (Eagle Football) annonce le transfert d'Afonso Moreira au Bayer Leverkusen pour un montant pouvant atteindre 33,6 MEUR, dont 4,1 MEUR de bonus, ainsi qu'un intéressement de 10% sur une éventuelle plus-value.
- Hoffmann Green lance une augmentation de capital de 6 MEUR via placement privé.
- L'Autorité des marchés financiers valide l'offre de Camlin Fine Sciences sur le solde du capital de Vinpai.
- Theraclion annonce une évolution de son conseil d'administration.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Holcim boucle le rachat de Xella.
- Washington s'inquiète de la présence potentielle d'une machine ASML en Chine, selon Bloomberg News.
- La filiale australienne de HSBC condamnée à 35 millions de dollars d'amende pour des failles dans la protection contre les fraudes.
- Siemens Energy examine la possibilité de se séparer de sa division Transformation of Industry, qui emploie environ 17 000 personnes et a généré 5,7 MdEUR de chiffre d'affaires.
- La justice allemande donne raison à Infineon face au chinois Innoscience dans un litige de brevets.
- Bayer nomme Kacy Perry à la tête de Crop Science Canada.
- Barratt Redrow nomme une nouvelle directrice financière.
- Loomis acquiert l'argentin Transportadora del Interior.
- Leonardo approuve sa nouvelle structure organisationnelle.
- Naturgy nomme l'ancien président du Conseil italien Enrico Letta à son conseil d'administration.
- Exor nomme Benoît Ribadeau-Dumas au poste de directeur général délégué.
- InPost et une filiale d'Allegro.eu signent une lettre d'intention pour un partenariat dans la livraison hors domicile.
D'Amérique du Nord
- Accenture décroche de 17% à cause de la morsure de l'IA sur son activité.
- Amazon est en pourparlers pour vendre ses puces d’intelligence artificielle destinées aux centres de données d’autres entreprises.
- Meta fait pression sur le Congrès pour obtenir une immunité face aux poursuites liées à la protection de l'enfance.
- Google estime que les amendements à la loi canadienne sur les données sont insuffisants.
- SpaceX obtient la note investissement avec perspective stable auprès des grandes agences de notation.
- Meta signe de nouveaux accords de calcul IA avec le spécialiste des centres de données Crusoe, selon Bloomberg News.
- Intel recrute Seok-Hee Lee, vétéran du secteur, pour piloter son offensive dans le packaging de fonderie.
- Moderna obtient un avis favorable de la FDA pour son vaccin antigrippal à ARN messager mFlusiva.
- John Rogers quitte le conseil d'administration de Nike.
- Take-Two ouvre les précommandes de GTA VI le 25 juin.
- Teva dépose une demande d'autorisation de mise sur le marché pour l'écopipam dans le traitement du syndrome de Gilles de la Tourette chez l'enfant.
D'Asie et d'ailleurs
- BHP enregistre une charge de 2,3 milliards de dollars liée aux surcoûts du projet Jansen.
- PetroChina et Indian Oil peinent à affréter des pétroliers pour le brut irakien face à l'envolée des coûts et aux risques dans le détroit d'Ormuz.
- Hitachi acquiert le canadien Canduct pour renforcer ses activités d'isolation de transformateurs en Amérique du Nord.
- Hyundai s'apprête à racheter la part résiduelle de SoftBank dans Boston Dynamics pour 325 MUSD, selon la presse.
- Toyota Motor rappelle 16 200 véhicules en raison d'un risque de perte de puissance.
- Petrobras reprendra la construction de l'usine d'engrais de Três Lagoas d'ici septembre.
- Macquarie finalise ses rachats d'actions pour son plan d'actionnariat salarié.
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- Comment les fonds indiciels s'adaptent à l'IPO de SpaceX (Morningstar).
- La Fed s'est montrée honnête et stupide (Project Syndicate).
- A quel rythme l'IA va-t-elle se développer ? (Klement On Investing).
- Tout le monde veut vendre des peptides (Bloomberg).
- Tous les membres du gouvernement Trump mangent de la choucroute (Wall Street Journal).
- La sale guerre de l'industrie de l'IA contre la régulation (L'ADN).
- Comment le "Dialog Club", lié à Peter Thiel, classe secrètement ses membres (Wired).
- La mesure de la croissance verte est complexe (The Conversation).
- Au cœur du centre névralgique de l'IA à la Maison Blanche (Axios).
- La guerre du futur est déjà là (Noéma).
- Le monde devient-il plus prévisible ? (Financial Times).