En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)
- Danone confirme ses objectifs financiers pour 2026.
- Bureau Veritas affiche une chiffre d'affaires de 1 547 millions d'euros au premier trimestre.
- Eurofins confirme ses objectifs après une petite croissance au T1.
- Rexel confirme ses objectifs pour 2026.
- FDJ United revoit à la baisse ses ambitions pour 2026.
- Interparfums publie un chiffre d'affaires en recul au T1.
- Vusion confirme ses prévisions 2026 et de moyen terme après son T1.
- Sanofi annonce que la FDA prolonge son examen de la demande de licence de produit biologique pour le Sarclisa en sous-cutanée. Tzield est par ailleurs approuvé pour retarder l'apparition du diabète chez les jeunes enfants.
- Ipsen reçoit un feu vert de Bruxelles dans le gliome pédiatrique.
- Haffner Energy participera à deux projets d'infrastructures et de technologies propres en Inde.
- Adocia et Vester Finance signent un accord de prêt d'actionnaire.
- Drone Volt va augmenter ses capacités en France et à l'international.
- Acheter-louer décale l publication de ses comptes 2025.
- Les principales publications du jour : L'Oréal, EssilorLuxottica, Danone, Bureau Veritas, Carrefour, Rexel, GTT, Gecina, Verallia, ID Logistics Group, Interparfums, Ecomiam, Ekinops, BOA Concept, Paris Realty Fund, Synergie SE, HighCo, Mauna Kea Technologies… Le reste ici.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)
- ASM International prévoit un deuxième trimestre au-dessus des attentes.
- ABB publie un bénéfice net de 1,324 milliard de dollars au premier trimestre.
- Nordea affiche un résultat net et un produit net bancaire en repli au premier trimestre.
- Saipem confirme ses objectifs 2026 mais reste vigilant face à la crise au Moyen-Orient.
- Fresnillo confirme ses perspectives pour 2026, conformément aux prévisions antérieures.
- Randstad affiche une croissance organique du chiffre d'affaires qui dépasse les attentes au T1.
- Temenos confirme ses ambitions de moyen terme.
- Akzo Nobel publie un EBITDA un peu meilleur que prévu.
- Moncler estime que les ventes du début du deuxième trimestre s'inscrivent dans la lignée de mars.
- Deutsche Telekom envisage une fusion complète avec sa filiale T-Mobile, selon Bloomberg.
- Nestlé et Keurig Dr Pepper renouvellent leur accord de distribution pour les capsules Starbucks K-Cup en Amérique du Nord.
- Lufthansa supprime 20 000 vols dans le cadre de sa stratégie d'optimisation estivale.
- HSBC aurait sélectionné Allianz, Dai-ichi Life et Sumitomo pour la vente de ses activités d'assurance à Singapour, a appris Bloomberg.
- Croda relève ses prix pour compenser les pressions inflationnistes liées au conflit au Moyen-Orient.
- Safilo signe un accord exclusif pour l'acquisition de Spy+ et Serengeti.
- Les principales publications du jour : ABB Ltd, TE Connectivity, Nordea Bank, Sandvik, Reckitt Benckiser, EQT, Svenska Handelsbanken, Alfa Laval, Akzo Nobel…
D'Amérique du Nord
- United Airlines abaisse sa prévision de bénéfice net 2026 à cause du kérosène.
- Adobe annonce un nouveau programme de rachat d'actions de 25 milliards de dollars.
- New York poursuit Coinbase et Gemini, Robinhood recule aussi par contagion.
- Netflix serait en pourparlers pour acheter un site historique de studios de cinéma à Los Angeles, actuellement détenu par ses créanciers.
- Meta lance les travaux d'un nouveau centre de données de 1 milliard de dollars à Tulsa.
- Tesla lance une variante du Model Y en version six places en Inde.
- Microsoft baisse le prix des abonnements Xbox.
- Les principales publications du jour : Tesla, GE Vernova, Philip Morris International, IBM, AT&T, Boeing, Vertiv, CME Group, ServiceNow…
D'Asie et d'ailleurs
- BHP Group anticipe une production de cuivre dans le haut de sa fourchette pour l'exercice 2026.
- Le groupe australien d'aides auditives Cochlear s'effondre de 39% en bourse après ses résultats.
- Advantest s'associe à Applied Materials pour le développement de puces.
- Northern Star Resources annonce un repli des ventes d'or au trimestre clos en mars.
- Le promoteur chinois China Vanke a obtenu un décalage d'un an pour le paiement d'une obligation en yuan arrivant à échéance jeudi.
- Chery veut fabriquer une petite voiture électrique en Europe.
- Woodside obtient le rejet de la plainte de Greenpeace sur ses émissions.
- Les principales publications du jour : First Abu Dhabi Bank, Emirates NBD Bank…
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- Pourquoi le revenu universel fait son grand retour (Platformer).
- A la poursuite d'Octobre Rouge, le retour (Bloomberg).
- Des capteurs de Météo-France de l’aéroport de Roissy au cœur d’une suspicion de manipulation sur Polymarket (Le Monde).
- Est-ce que la Chine va devenir plus riche avant de devenir plus petite ? (FT Alphaville).
- Dans une guerre asymétrique, le puissant est-il condamné à perdre ? (The Conversation).
- Qui fabrique le marché de dupes sur les réseaux ? (L'ADN).
- Une faille dangereuse dans la stratégie de guerre de Donald Trump contre l'Iran (The Economist).
- La nouvelle War Room intégrant l'IA (MIT Technology Review).
- Comment les activités pionnières de Nestlé en Chine ont sombré dans le chaos (Financial Times).
- L’héritage de Tim Cook en chiffres (Bloomberg)
- Les conseillers qui tiennent le président dans l'ignorance (The Atlantic)
- La nuit où le gouvernement a fermé le ciel au-dessus d'El Paso (New York Times)
- Divorcer, c’est réduire son train de vie (Wall Street Journal)