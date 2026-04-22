En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

  • Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)
    • ASM International prévoit un deuxième trimestre au-dessus des attentes.
    • ABB publie un bénéfice net de 1,324 milliard de dollars au premier trimestre.
    • Nordea affiche un résultat net et un produit net bancaire en repli au premier trimestre.
    • Saipem confirme ses objectifs 2026 mais reste vigilant face à la crise au Moyen-Orient.
    • Fresnillo confirme ses perspectives pour 2026, conformément aux prévisions antérieures.
    • Randstad affiche une croissance organique du chiffre d'affaires qui dépasse les attentes au T1.
    • Temenos confirme ses ambitions de moyen terme.
    • Akzo Nobel publie un EBITDA un peu meilleur que prévu.
    • Moncler estime que les ventes du début du deuxième trimestre s'inscrivent dans la lignée de mars.
  • Deutsche Telekom envisage une fusion complète avec sa filiale T-Mobile, selon Bloomberg.
  • Nestlé et Keurig Dr Pepper renouvellent leur accord de distribution pour les capsules Starbucks K-Cup en Amérique du Nord.
  • Lufthansa supprime 20 000 vols dans le cadre de sa stratégie d'optimisation estivale.
  • HSBC aurait sélectionné Allianz, Dai-ichi Life et Sumitomo pour la vente de ses activités d'assurance à Singapour, a appris Bloomberg.
  • Croda relève ses prix pour compenser les pressions inflationnistes liées au conflit au Moyen-Orient.
  • Safilo signe un accord exclusif pour l'acquisition de Spy+ et Serengeti.
  • Les principales publications du jour : ABB Ltd, TE Connectivity, Nordea Bank, Sandvik, Reckitt Benckiser, EQT, Svenska Handelsbanken, Alfa Laval, Akzo Nobel

D'Amérique du Nord

  • United Airlines abaisse sa prévision de bénéfice net 2026 à cause du kérosène.
  • Adobe annonce un nouveau programme de rachat d'actions de 25 milliards de dollars.
  • New York poursuit Coinbase et Gemini, Robinhood recule aussi par contagion.
  • Netflix serait en pourparlers pour acheter un site historique de studios de cinéma à Los Angeles, actuellement détenu par ses créanciers.
  • Meta lance les travaux d'un nouveau centre de données de 1 milliard de dollars à Tulsa.
  • Tesla lance une variante du Model Y en version six places en Inde.
  • Microsoft baisse le prix des abonnements Xbox.
  • Les principales publications du jour : Tesla, GE Vernova, Philip Morris International, IBM, AT&T, Boeing, Vertiv, CME Group, ServiceNow

D'Asie et d'ailleurs

  • BHP Group anticipe une production de cuivre dans le haut de sa fourchette pour l'exercice 2026.
  • Le groupe australien d'aides auditives Cochlear s'effondre de 39% en bourse après ses résultats.
  • Advantest s'associe à Applied Materials pour le développement de puces.
  • Northern Star Resources annonce un repli des ventes d'or au trimestre clos en mars.
  • Le promoteur chinois China Vanke a obtenu un décalage d'un an pour le paiement d'une obligation en yuan arrivant à échéance jeudi.
  • Chery veut fabriquer une petite voiture électrique en Europe.
  • Woodside obtient le rejet de la plainte de Greenpeace sur ses émissions.
  • Les principales publications du jour : First Abu Dhabi Bank, Emirates NBD Bank

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.

Lectures