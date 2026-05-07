Depuis octobre 2013, ministres, parlementaires et hauts responsables publics sont tenus de déclarer leur patrimoine et leurs intérêts à la HATVP (Haute Autorité pour la transparence de la vie publique). Ces données offrent un éclairage inédit sur leurs choix d'investissement.

Peu d'investisseurs au gouvernement



Elle était jusqu'alors méconnue du grand public. La discrète Monique Barbut, ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, a connu son premier "bad buzz" fin avril. En cause : une ligne de moins de 4 000 euros d'actions Inditex, géant de la fast fashion, qui dénote avec la cause écologique qu'elle est censée défendre.



Outre Inditex, son portefeuille (un peu plus de 100 000 euros) reste classique : grandes capitalisations européennes, bien diversifiées, mêlant notamment luxe (LVMH, L'Oréal), technologie (ASML, SAP, STMicroelectronics), industrie (Schneider Electric, Thales) et santé (Sanofi).



De son côté, Laurent Panifous, ministre chargé des relations avec le Parlement, a dévoilé un portefeuille de quelque 100 000 euros, mêlant gestion passive, active et titres en direct, avec un poids significatif des fonds (notamment Amundi Sérénité). L'exposition aux actions reste dominante, via des ETF couvrant les Etats-Unis (Nasdaq-100, Russell 2000), les marchés émergents et l'Inde.



Le portefeuille intègre un socle d'actions européennes bien réparti sectoriellement : valeurs défensives (Engie, Orange, Veolia), industrielles et cycliques (ArcelorMittal, Michelin, Trigano), ainsi que des profils plus technologiques et stratégiques (STMicroelectronics, Thales, ASML). Quelques mid caps comme Beneteau ou JCDecaux complètent l'ensemble.



Trois députées disposent des plus gros portefeuilles



Les déclarations des députés auprès de la HATVP (531 fiches sur 577 sont disponibles, le reste étant "en cours de traitement") montrent qu'un peu moins de 10% des élus de la chambre basse détiennent en direct des actions cotées, une proportion finalement assez proche de celle observée chez les Français investissant en Bourse.







L'épaisseur des portefeuilles est très variable, de moins de 1 000 euros à plus de 1 MEUR.









En haut du tableau, on retrouve la députée de Paris, Joséphine Missoffe (Renaissance), à la tête d'un portefeuille de 2,8 millions d'euros placés à 97% dans Wendel. Cette concentration s'explique surtout par son environnement familial : la députée n'est autre que la fille d'Ernest-Antoine Seillière de Laborde, ancien dirigeant du groupe. Bien plus modeste, le reste du portefeuille se répartit entre plusieurs grandes capitalisations françaises comme Schneider Electric, Saint-Gobain, Air Liquide, EssilorLuxottica, Hermès, L'Oréal, Pernod Ricard, Legrand ou BNP.



A la 2e place du classement, la présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet (Renaissance) a déclaré un portefeuille de 1,65 million d'euros, dont 1,59 MEUR dans L'Oréal. Cette exposition s'explique là aussi par le contexte familial : son conjoint est cadre supérieur au sein du groupe de cosmétique. Le reste du portefeuille se compose de positions plus modestes (Sopra Steria, Crédit Agricole, TotalEnergies, AXA, LVMH, Hermès, BNP, Engie).



Enfin, Astrid Panosyan-Bouvet (Renaissance) complète ce podium 100% féminin avec 767 000 euros placés à 80% dans Unibail-Rodamco-Westfield. Là encore, cette allocation fait écho à son parcours professionnel, l'élue ayant occupé des fonctions dirigeantes au sein du groupe.



Au pied du podium, Jean-René Cazeneuve, élu (Renaissance) du Gers, détient quant à lui un portefeuille d'un peu plus de 357 000 euros, investi à 99,8% dans Bouygues. Un placement qui témoigne de ses liens professionnels passés avec le groupe.

Dans l'ensemble, ces portefeuilles apparaissent peu diversifiés et largement influencés par les trajectoires professionnelles ou patrimoniales de leurs détenteurs, davantage que par une logique d'allocation financière optimisée. Le biais domestique est également extrêmement marqué.



Des sénateurs assez peu investis



Sur les 348 sénateurs, 340 déclarations sont à jour : seules 8 fiches sont "en cours de traitement" par la HATVP. Quarante-cinq sénateurs ont déclaré détenir en direct des actions cotées, soit une proportion d'investisseurs toujours inférieure à 10%, à l'image des Français.







Près de la moitié des sénateurs investissant en bourse détiennent un portefeuille compris entre 10 000 et 100 000 euros.





Au sein du Palais du Luxembourg, Etienne Blanc (Les Républicains) a déclaré près de 647 000 euros d'actions. Le portefeuille de l'élu de l'Ain repose essentiellement sur des grandes capitalisations défensives et internationales, avec une position importante sur Air Liquide (près de 248 000 euros). Le luxe fait aussi partie de ses convictions (Hermès, LVMH) et des valeurs comme Roche, Nestlé ou Pernod Ricard viennent compléter l'ensemble.



Dans son sillage, Alain Chatillon (Parti Radical) détient 578 000 euros d'actions, avec un biais similaire en faveur du luxe et des valeurs défensives, complété par des positions en consommation courante, industrie, santé et technologie.



Enfin, Claude Malhuret (Horizons) dispose d'un portefeuille de 328 000 euros, largement concentré sur LVMH (212 000 euros). On y retrouve un mélange de valeurs défensives (Air Liquide, Sanofi, Danone) et de titres plus cycliques ou de rendement comme Accor, Covivio ou Engie. La présence de certaines valeurs réputées pour leurs dividendes élevés, notamment dans le tabac (Altria, Philip Morris), pourrait suggérer une attention portée au rendement, sans pour autant caractériser une stratégie de revenu structurée.



Les valeurs stars des élus



Crédit Agricole est le titre le plus plébiscité par les parlementaires (sénateurs et députés) et les membres du gouvernement. On retrouve ainsi le titre dans 38 portefeuilles mais ce chiffre doit être manié avec prudence : certains élus semblent avoir compilé actions et parts sociales dans leur déclaration, faussant quelque peu les calculs. Air Liquide (24 portefeuilles) et Axa (18 portefeuilles) complètent le podium, tandis qu'on retrouve TotalEnergies et Engie en embuscade (17 portefeuilles chacun).



Enfin, en valorisation cumulée, L'Oréal se démarque nettement avec 1,77 MEUR devant Air Liquide (environ 824 000 euros) et LVMH (473 000 euros environ).





(Papier réalisé avec l'aide précieuse d'Esteban Gustave et d'Anthony Bondain)