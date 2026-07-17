En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

  • Dassault Systèmes serait en discussions pour racheter ArisGlobal, spécialiste des logiciels d'essais cliniques, pour 2 MdsUSD, selon le FT.
  • Le groupe Carso de Carlos Slim rachète la participation de TotalEnergies dans un bloc offshore au Mexique.
  • Hermès International inaugure un nouveau magasin dans un centre commercial américain
  • Vinci enregistre une baisse du trafic passagers au deuxième trimestre.
  • Aéroports de Paris revoit à la baisse sa prévision annuelle de trafic à Paris.
  • Amundi réalisera une plus-value de 300 millions d'euros en cédant des titres SBI Funds Management.
  • DBV Technologies réduit sa perte nette au deuxième trimestre.
  • Lumibird entre en négociation exclusive en vue de la cession de sa division médicale à IPG Photonics.
  • Fitch Ratings confirme sa notation sur Kaufman & Broad.
  • Wallix confirme ses objectifs 2026.
  • Les principales publications du jourXilam Animation.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

  • Burberry affiche une légère croissance de ses revenus trimestriels.
  • Novartis reçoit l'approbation complète de la FDA pour Fabhalta dans le traitement d'une maladie rénale.
  • Banca Monte Dei Paschi critique l'OPE d'Intesa Sanpaolo, jugeant l'offre insuffisante et s'inquiétant des risques antitrust et des synergies, tout en évaluant l'alternative Banco BPM.
  • La Basse-Saxe se déclare prête à faciliter l'implantation du groupe de défense Rafael sur un site de Volkswagen, selon Reuters.
  • OMV a découvert un gisement pétrolier déclaré commercial en Libye, avec une production prévue de 5 000 barils par jour.
  • Le patron d'EDP affirme que les gouvernements de l'UE, et non Bruxelles, freinent l'investissement dans les énergies renouvelables.
  • Les actionnaires de DCC approuvent le changement de dénomination sociale en DCC Energy.
  • Aedifica investit environ 21 MEUR dans deux maisons de repos en Espagne et en Finlande.
  • Entain supprime 500 postes dans le cadre d'un plan de réduction des coûts.
  • Les principales publications du jourAB VolvoSandvikDanske BankSwedbankAssa AbloyEQT ABEpirocTeliaEvolution ABYaraBurberryGeorg FischerTomra SystemsKemira.

D'Amérique du Nord

  • Netflix voit sa croissance ralentir et abaisse ses prévisions 2026, le titre chute de 9% hors séance.
  • Intuitive Surgical chute de 11% hors séance après ses trimestriels.
  • Alphabet recule après des informations sur un retard de Gemini 3.5 Pro
  • SpaceX a interrompu jeudi la mission de la fusée Starship après que certains de ses moteurs n'ont pas démarré. Le titre a clôturé hier sous son cours d'IPO, après huit baisses au cours des neuf dernières séances.
  • Micron sécurise ses ventes avec de nouveaux accords d'approvisionnement long terme dans l'automobile, notamment avec Qualcomm et Harman.
  • Coca-Cola suspend la production de Fairlife aux Etats-Unis suite à une attaque au rançongiciel.
  • Les Etats-Unis dirigeront l'enquête sur la défaillance moteur d'un Boeing 737 de Ryanair au-dessus de la Grèce.
  • Boeing et Airbus au coude-à-coude pour une potentielle commande de monocouloirs de SMBC
  • Pfizer suspend la commercialisation de la crème vaginale Premarin en Inde pour des raisons d'approvisionnement.
  • Lockheed Martin décroche un contrat de 101,8 MUSD auprès de l'US Air Force.
  • Les principales publications du jourThe Travelers CompaniesTruist FinancialFifth Third Bancorp.

D'Asie et d'ailleurs

  • Kioxia a perdu la moitié de sa valeur depuis le pic du 23 juin, qui en avait fait la première capitalisation japonaise.
  • TSMC confirme le lancement de la production de masse du procédé A14 pour 2028.
  • BYD signe un partenariat de trois ans avec le Paris Saint-Germain en tant que sponsor automobile.
  • Les électriciens de BHP votent la grève sur un hub majeur d'exportation de minerai de fer en Australie.
  • Vale adopte la technologie de contrôle des trains de Wabtec au Brésil.
  • Maruti Suzuki condamné à remplacer un véhicule ou à verser des dommages-intérêts dans une affaire liée au carburant E20.
  • Honda met fin à la commercialisation de son dernier modèle électrique aux Etats-Unis.
  • Seven & i confirme des discussions pour une prise de participation dans le polonais Zabka.
  • Inpex lance les travaux du projet de GNL Abadi en Indonésie, un investissement de 20,9 MdsUSD.
  • L'introduction en bourse de SBI Funds Management sursouscrite 42 fois.
  • Les principales publications du jourReliance IndustriesJSW Steel.

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.

Lectures