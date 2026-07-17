En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Dassault Systèmes serait en discussions pour racheter ArisGlobal, spécialiste des logiciels d'essais cliniques, pour 2 MdsUSD, selon le FT.
- Le groupe Carso de Carlos Slim rachète la participation de TotalEnergies dans un bloc offshore au Mexique.
- Hermès International inaugure un nouveau magasin dans un centre commercial américain
- Vinci enregistre une baisse du trafic passagers au deuxième trimestre.
- Aéroports de Paris revoit à la baisse sa prévision annuelle de trafic à Paris.
- Amundi réalisera une plus-value de 300 millions d'euros en cédant des titres SBI Funds Management.
- DBV Technologies réduit sa perte nette au deuxième trimestre.
- Lumibird entre en négociation exclusive en vue de la cession de sa division médicale à IPG Photonics.
- Fitch Ratings confirme sa notation sur Kaufman & Broad.
- Wallix confirme ses objectifs 2026.
- Les principales publications du jour: Xilam Animation.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Burberry affiche une légère croissance de ses revenus trimestriels.
- Novartis reçoit l'approbation complète de la FDA pour Fabhalta dans le traitement d'une maladie rénale.
- Banca Monte Dei Paschi critique l'OPE d'Intesa Sanpaolo, jugeant l'offre insuffisante et s'inquiétant des risques antitrust et des synergies, tout en évaluant l'alternative Banco BPM.
- La Basse-Saxe se déclare prête à faciliter l'implantation du groupe de défense Rafael sur un site de Volkswagen, selon Reuters.
- OMV a découvert un gisement pétrolier déclaré commercial en Libye, avec une production prévue de 5 000 barils par jour.
- Le patron d'EDP affirme que les gouvernements de l'UE, et non Bruxelles, freinent l'investissement dans les énergies renouvelables.
- Les actionnaires de DCC approuvent le changement de dénomination sociale en DCC Energy.
- Aedifica investit environ 21 MEUR dans deux maisons de repos en Espagne et en Finlande.
- Entain supprime 500 postes dans le cadre d'un plan de réduction des coûts.
- Les principales publications du jour: AB Volvo, Sandvik, Danske Bank, Swedbank, Assa Abloy, EQT AB, Epiroc, Telia, Evolution AB, Yara, Burberry, Georg Fischer, Tomra Systems, Kemira.
D'Amérique du Nord
- Netflix voit sa croissance ralentir et abaisse ses prévisions 2026, le titre chute de 9% hors séance.
- Intuitive Surgical chute de 11% hors séance après ses trimestriels.
- Alphabet recule après des informations sur un retard de Gemini 3.5 Pro
- SpaceX a interrompu jeudi la mission de la fusée Starship après que certains de ses moteurs n'ont pas démarré. Le titre a clôturé hier sous son cours d'IPO, après huit baisses au cours des neuf dernières séances.
- Micron sécurise ses ventes avec de nouveaux accords d'approvisionnement long terme dans l'automobile, notamment avec Qualcomm et Harman.
- Coca-Cola suspend la production de Fairlife aux Etats-Unis suite à une attaque au rançongiciel.
- Les Etats-Unis dirigeront l'enquête sur la défaillance moteur d'un Boeing 737 de Ryanair au-dessus de la Grèce.
- Boeing et Airbus au coude-à-coude pour une potentielle commande de monocouloirs de SMBC
- Pfizer suspend la commercialisation de la crème vaginale Premarin en Inde pour des raisons d'approvisionnement.
- Lockheed Martin décroche un contrat de 101,8 MUSD auprès de l'US Air Force.
- Les principales publications du jour: The Travelers Companies, Truist Financial, Fifth Third Bancorp.
D'Asie et d'ailleurs
- Kioxia a perdu la moitié de sa valeur depuis le pic du 23 juin, qui en avait fait la première capitalisation japonaise.
- TSMC confirme le lancement de la production de masse du procédé A14 pour 2028.
- BYD signe un partenariat de trois ans avec le Paris Saint-Germain en tant que sponsor automobile.
- Les électriciens de BHP votent la grève sur un hub majeur d'exportation de minerai de fer en Australie.
- Vale adopte la technologie de contrôle des trains de Wabtec au Brésil.
- Maruti Suzuki condamné à remplacer un véhicule ou à verser des dommages-intérêts dans une affaire liée au carburant E20.
- Honda met fin à la commercialisation de son dernier modèle électrique aux Etats-Unis.
- Seven & i confirme des discussions pour une prise de participation dans le polonais Zabka.
- Inpex lance les travaux du projet de GNL Abadi en Indonésie, un investissement de 20,9 MdsUSD.
- L'introduction en bourse de SBI Funds Management sursouscrite 42 fois.
- Les principales publications du jour: Reliance Industries, JSW Steel.
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- Les Européens se mettent-ils enfin à investir en bourse ? (Klement on Investing).
- Pourquoi les trajets en ambulance sont-ils si chers aux Etats-Unis ? (David Oks).
- A qui appartient la Coupe du monde ? (Phenomenal World).
- Crise d’identité au sein de la société d’IA chaotique d’Elon Musk (Bloomberg).
- Comment les réseaux sociaux influencent les investisseurs particuliers (Zonebourse).
- Sons du quotidien (Sheets.Works).
- L’affaire des rayons N : l’une des plus grandes bavures scientifiques de l’histoire (The Conversation).
- Quand les pionniers de l'IA convergent sur la régulation (Axios).
- Le grand n'importe quoi des actions sud-coréennesv (Zonebourse).
- Comment l'IA redéfinit la nature humaine (Noéma).
- Les dirigeants de l'IA craignent pour leur vie à cause de la levée de boucliers contre l'IA (Wall Street Journal).
- Eli Lilly mise gros sur les médicaments préventifs et s'inspire des géants de la tech (The Economist).