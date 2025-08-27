En France
Annonces importantes
- EssilorLuxottica envisage d'augmenter sa participation dans Nikon, selon Bloomberg.
- Stellantis a payé 190,6 millions de dollars d'amendes cette année pour ne pas avoir respecté les exigences américaines en matière de consommation de carburant. Par ailleurs, Stellantis abandonne son programme de conduite autonome de niveau 3.
- La France, via Dassault Aviation, veut le leadership exclusif du programme SCAF face à l'Allemagne (Airbus) et l'Espagne (Indra), selon Reuters.
- Elis émet 350 MEUR d'obligations 6 ans à 3,375%.
- Stef rachète un transporteur suisse.
- Réalités, qui a obtenu le renouvellement pour 6 mois de sa période d'observation sous redressement judiciaire, prévoit un point d'étape en octobre.
- Eutelsat a retenu Enensys pour sa plateforme de distribution satellite DVB-NIP.
- Advicenne confirme prévoir le dépôt du dossier d'enregistrement d'ADV7103 aux USA au T4 2025.
- Le conseil d'administration d'AgroGénération recommande d'apporter à l'OPA simplifiée à 0,033 EUR déposée par Novaagro Ukraine.
- Metavisio signe une ligne de crédit de 12 MUSD avec la province chinoise du Jinhan (ville de Jinan ?).
Dans le vaste monde
Annonces importantes
D'Europe
- Givaudan annonce que Gilles Andrier quittera son poste de directeur général en mars 2026 pour prendre la présidence du groupe. Il sera remplacé par Christian Stammkotter.
- EQT prévoit de vendre sa participation de 4% dans Beijer Ref.
- Avolta décroche une nouvelle concession à l'aéroport de Sofia.
- Rio Tinto se restructure en trois unités d'affaires et nomme un nouveau chef du minerai de fer.
- Frasers acquiert une participation minoritaire dans l'opérateur We Do Play.
- IMCD rachète le distributeur italien de produits chimiques spécialisés Tillmanns.
- Les ventes de JD Sports chutent au deuxième trimestre en raison de la faiblesse du Royaume-Uni.
- Peach Property annonce une hausse de son revenu locatif au premier semestre.
- Groupe Minoteries voit ses revenus se contracter au premier semestre.
- Idorsia a finalisé la restructuration d'emprunts convertibles.
D'Amérique du Nord
- PVH et Okta gagnent plus de 6% hors séance après leurs trimestriels… MongoDB fait +30% !
- Exxon a eu des discussions secrètes avec Rosneft au sujet d'un retour en Russie, selon le WSJ.
- Meta Platforms prévoit d'investir plusieurs dizaines de millions de dollars via une nouvelle branche politique basée en Californie, destinée à soutenir les candidats à l'échelle de l'État qui prônent une régulation "légère" de la technologie, rapporte Politico.
- Les négociations sont à l'arrêt entre la division défense de Boeing et ses ouvriers en grève.
- Apple organise un événement de présentation le 9 septembre. Apple qui aurait discuté en interne de l'achat de Mistral ou de Perplexity, rapporte The Information.
- Kroger licencie 1000 employés dans le cadre d'un plan de réduction des coûts, révèle Bloomberg.
- Bain Capital, actionnaire majoritaire de Canada Goose, a reçu des offres de rachat et de retrait de la cote sur la base d'une valorisation d’environ 1,4 milliard de dollars (vs 1,18 MdUSD actuellement), selon CNBC.
- TPG va acquérir Irth Solutions auprès de Blackstone.
D'Asie et d'ailleurs
- Woolworths affiche des ventes plus faibles que prévu, entraînant une baisse de ses actions.
- WiseTech annonce des résultats inférieurs aux prévisions.
- Mitsubishi Corporation envisage d'abandonner ses projets d'éoliennes en mer au Japon.
Lectures
- Que se passera-t-il en France ? Trois scénarios (Le Grand Continent).
- Maintenant que le combat de la désinformation est perdu, que faire ? (Noéma, en anglais).
- Dans le secret des ventes aux enchères… de bagages perdus (The Guardian, en anglais).
- Camarades de classe : la chaise Mullca, trône durable, imité jamais égalé (Libération).
- Comment construire un château médiéval : Guédelon vu par les anglo-saxons (Archaeolofy Magazine, en anglais).
- Pourquoi les chatbots IA valident-ils les fantasmes grandioses concernant des découvertes révolutionnaires qui n'existent pas ? (Ars Technica, en anglais).
- Le nouveau look le plus tendance en Chine : le "facekini" (The Economist, en anglais).