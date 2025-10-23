En France

Annonces importantes (et moins importantes…

  • Parmi les résultats du jour :
    • Michelin renonce à son objectif de rentabilité pour 2026.
    • Kering affiche des revenus en baisse, mais moins marqués que prévu. Le titre gagnait 6% hors séance sur l'OTC US.
    • Klépierre relève ses objectifs pour 2025.
    • Carrefour confirme ses objectifs pour 2025.
    • Thales enregistre une hausse de son chiffre d'affaires sur les neuf premiers mois de l'année et confirme ses perspectives pour l'exercice.
    • Orange relève son objectif de rentabilité.
    • Renault confirme ses objectifs 2025.
    • Dassault Systèmes affiche un chiffre d'affaires trimestriel stable et inférieur aux estimations.
    • STMicroelectronics publie un bénéfice en recul d'un tiers.
    • Nexans confirme ses prévisions.
    • Bureau Veritas publie des revenus de 1,58 MdEUR au T3.
    • Sodexo prudent sur le nouvel exercice.
    • Verallia abaisse ses objectifs après un trimestre décevant.
    • Covivio confirme son objectif de résultat net récurrent 2025 après une hausse des revenus sur 9 mois.
    • VusionGroup dévoile des revenus en forte croissance au troisième trimestre.
    • Exail confirme que la croissance de l'Ebitda en 2025 sera supérieure à celle du chiffre d'affaires.
  • Airbus, Thales et Leonardo signent un protocole d'accord pour créer un géant européen des satellites.
  • Eiffage se renforce au capital de Getlink à 17,72 EUR et franchit le seuil de 25% du capital, mais n'envisage pas d'OPA.
  • Ipsos reporte la présentation de sa stratégie Horizons 2030 à janvier 2026.
  • Ubisoft va réduire les effectifs de ses studios suédois et finlandais.
  • Parmi les résultats du jour : Icade, Fnac Darty, Groupe Crit, ID Logistics, Synergie, Immobilière Dassault, Bastide, Solocal, Alan Allman, Verimatrix, Biosysnex

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

D'Amérique du Nord

D'Asie et d'ailleurs

  • China Unicom va se séparer de son unité de mise en réseau de véhicules Zhiwang Technology et la coter en bourse à Shenzhen.
  • Brambles réaffirme ses prévisions de recettes et de bénéfices pour l'exercice 2026.
  • Les attaques de ransomware se multiplient au Japon et perturbent de grandes entreprises comme Asahi et Askul.
  • Pop Mart chute de 9% à Hong Kong après des trimestriels sans surprise, mais la baisse du prix des Labubu sur le marché de la revente.
  • Les principales publications du jour : Fortescue, Northern Star Resources, Hyundai Motor, Brambles

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.

