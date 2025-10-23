En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Parmi les résultats du jour :
- Michelin renonce à son objectif de rentabilité pour 2026.
- Kering affiche des revenus en baisse, mais moins marqués que prévu. Le titre gagnait 6% hors séance sur l'OTC US.
- Klépierre relève ses objectifs pour 2025.
- Carrefour confirme ses objectifs pour 2025.
- Thales enregistre une hausse de son chiffre d'affaires sur les neuf premiers mois de l'année et confirme ses perspectives pour l'exercice.
- Orange relève son objectif de rentabilité.
- Renault confirme ses objectifs 2025.
- Dassault Systèmes affiche un chiffre d'affaires trimestriel stable et inférieur aux estimations.
- STMicroelectronics publie un bénéfice en recul d'un tiers.
- Nexans confirme ses prévisions.
- Bureau Veritas publie des revenus de 1,58 MdEUR au T3.
- Sodexo prudent sur le nouvel exercice.
- Verallia abaisse ses objectifs après un trimestre décevant.
- Covivio confirme son objectif de résultat net récurrent 2025 après une hausse des revenus sur 9 mois.
- VusionGroup dévoile des revenus en forte croissance au troisième trimestre.
- Exail confirme que la croissance de l'Ebitda en 2025 sera supérieure à celle du chiffre d'affaires.
- Airbus, Thales et Leonardo signent un protocole d'accord pour créer un géant européen des satellites.
- Eiffage se renforce au capital de Getlink à 17,72 EUR et franchit le seuil de 25% du capital, mais n'envisage pas d'OPA.
- Ipsos reporte la présentation de sa stratégie Horizons 2030 à janvier 2026.
- Ubisoft va réduire les effectifs de ses studios suédois et finlandais.
Dans le vaste monde
D'Europe
- Parmi les résultats du jour :
- SAP relève ses prévisions après des résultats en hausse au 3e trimestre.
- Roche relève ses prévisions 2025.
- Unilever enregistre une baisse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre ; les perspectives pour l'exercice sont confirmées.
- Galderma relève ses prévisions de croissance.
- Nokia publie des résultats du T3 au-dessus des attentes.
- Stora Enso dépasse les estimations du marché au T3.
- MTU Aero Engines dépasse ses prévisions de bénéfices grâce à la demande commerciale.
- London Stock Exchange confirme ses perspectives pour l'exercice.
- Kuehne und Nagel va réduire ses coûts après une chute de 34 % de son bénéfice d'exploitation trimestriel.
- Lonza confirme ses perspectives pour l'exercice.
- Rentokil Initial progresse au T3 et confirme ses perspectives pour l'exercice.
- Legal & General réaffirme ses prévisions.
- Antofagasta prévoit une production annuelle de cuivre inférieure à ses prévisions.
- Beiersdorf a vu ses ventes trimestrielles progresser de 1,7% en organique et prévoit une croissance organique de 2,5% pour l’ensemble de 2025.
- Lloyds Banking Group enregistre un bénéfice inférieur au troisième trimestre.
- SGS confirme ses prévisions.
- Relx a enregistré une hausse de 7% de son chiffre d’affaires sous-jacent sur neuf mois et prévoit une forte progression de son bénéfice d’exploitation ajusté et de son BPA à taux de change constants.
- DSV affiche un bénéfice inférieur au troisième trimestre.
- Intercontinental Hotels anticipe des résultats 2025 conformes aux attentes du marché.
- Kerry maintient ses prévisions malgré une baisse au T3.
- Kone vise 3 à 5% de croissance organique cette année.
- Enskilda Banken publie des chiffres en baisse au troisième trimestre.
- Volkswagen prévient de possibles interruptions de production en raison du conflit sur Nexperia.
- L'Ukraine pourrait commander 100 à 150 Gripen à Saab.
- Mutares vend ses activités de transformation du carbone et de l'acier inoxydable à l'entreprise française Fouré Lagadec.
- Onward Medical lève 50 millions d'euros par le biais d'un placement privé d'actions.
D'Amérique du Nord
- Actions en hausse post-séance après leurs trimestriels : Medpace (+18%), Las Vegas Sands (+5%), Southwest Airlines (+2%)…
- Actions en baisse post-séance après leurs trimestriels : Molina Healthcare (-19%), Packaging Corporation of America (-7%), IBM (-6,5%), United Rentals (-4%), Tesla (-3,8%)…
- Boeing encaisse un nouvel échec des négociations avec le syndicat, après 80 jours de grève.
- Reddit porte plainte contre Perplexity, Oxylabs UAB, AWMProxy et SerpAI pour extraction illicite de données.
- Adobe a discuté de l'acquisition, pour 3 milliards de dollars, de la start-up Synthesia spécialisée dans la vidéo assistée par ordinateur, selon The Information.
- Meta supprime 600 postes dans sa division IA, selon le WSJ.
- Apple visé par une plainte auprès des autorités de la concurrence de l'UE.
- Astera Labs acquiert aiXscale Photonics.
- Moderna interrompt le développement d'un vaccin contre les malformations congénitales après l'échec d'un essai clinique.
D'Asie et d'ailleurs
- China Unicom va se séparer de son unité de mise en réseau de véhicules Zhiwang Technology et la coter en bourse à Shenzhen.
- Brambles réaffirme ses prévisions de recettes et de bénéfices pour l'exercice 2026.
- Les attaques de ransomware se multiplient au Japon et perturbent de grandes entreprises comme Asahi et Askul.
- Pop Mart chute de 9% à Hong Kong après des trimestriels sans surprise, mais la baisse du prix des Labubu sur le marché de la revente.
Lectures
- Les fabricants de puces chinoises innovent intelligemment en contournant les limites imposées par les Etats-Unis (The Economist, en anglais).
- Pourquoi la croissance de l'emploi aux États-Unis est-elle si anémique (c'est pas la faute de l'IA !) (FT Alphavile, en anglais).
- L'angle mort du mouvement pour l'abondance (Noéma, en anglais).
- Le poids croissant de Moscou en Russie (Le Grand Continent).
- Beyond Meat, la nouvelle star des actions mèmes (Wall Street Journal, en anglais).
- En Asie, l'essor de la diplomatie du durian (Foreign Policy, en anglais).
- Elon Musk, la vie après Washington (Le Monde).
- Comment la Chine a débordé les Etats-Unis dans le domaine de l'énergie nucléaire (New York Times, en anglais).
- Les Etats-Unis vont entrer au capital de sociétés opérant dans l'ordinateur quantique (Wall Street Journal, en anglais).