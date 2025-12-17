En France
- Le projet de jet de combat franco-germano-espagnol désormais hautement improbable, selon Reuters.
- Pernod Ricard et Trinchero concluent un accord définitif pour la vente des vins mousseux Mumm Napa.
- L'Efdoralprin de Sanofi obtient la désignation de médicament orphelin de l'Agence européenne des médicaments.
- Eric Vial élu président du conseil d'administration de Crédit Agricole
- Vinci enregistre une baisse de son trafic autoroutes en novembre, mais une hausse dans ses aéroports.
- Le trafic passagers du groupe Aéroports de Paris en hausse de 5,9% en novembre.
- Le conseil d'administration de Bic a coopté Karen Guerra pour remplacer Carole Callebaut Piwnica.
- Euroapi anticipe une baisse plus importante que prévu de son chiffre d'affaires en 2025.
- Plastivaloire anticipe une légère baisse de son chiffre d'affaires pour 2025-2026.
- Voltalia commence les travaux de construction d'une centrale solaire hybride en Guyane française.
- L'essai clinique de DBV Technologies sur son candidat médicament contre l'allergie aux arachides atteint son objectif principal. La société estime que l'examen de mise sur le marché de la FDA pourrait bénéficier d'une revue prioritaire.
- Abionyx lance une augmentation de capital de 1,8 MEUR pour continuer jusque fin 2026.
- Safe signe un contrat de distribution en Espagne.
- Implanet annonce les premières interventions chirurgicales utilisant le système JAZZ en Chine.
- Boostheat regroupe 10 000 actions en 1.
Dans le vaste monde
D'Europe
- Barry Callebaut envisagerait de séparer son unité cacao afin de minimiser son exposition aux fluctuations des prix de la matière première, selon Reuters.
- Colruyt annonce un EBITDA de 422 millions d'euros pour le premier semestre fiscal.
- Vestas remporte une commande de 828 MW pour un grand projet éolien au Brésil.
- OPAP et Allwyn ont modifié les conditions de leur regroupement annoncé en octobre, en supprimant l'émission d'actions privilégiées.
- Talgo signe un contrat de financement syndiqué pouvant atteindre 770 millions d'euros.
- UPM annonce la fermeture définitive de son usine de papier à Ettringen, qui emploie 189 personnes.
- Shell relance le processus de vente de ses 37,5% dans la raffinerie allemande PCK Schwedt.
- Airtel Africa et SpaceX s'allient pour lancer la connectivité directe Starlink vers les téléphones mobiles en Afrique.
- GSK obtient l'autorisation de commercialisation aux Etats-Unis pour un médicament contre l'asthme à prise biannuelle.
- Kongsberg rachète le missilier américain Zone 5.
- Ferrari boucle son programme de rachat d'actions lancé en 2022 et en initie un nouveau.
- Premier Paints annonce que ses actionnaires majoritaires sont en pourparlers avec Xenergi en vue d'acquérir des participations dans la société.
D'Amérique du Nord
- Warner Bros se préparerait à rejeter la surenchère de Paramount, préférant continuer à recommander l'offre de Netflix, selon le WSJ.
- Tesla signe un nouveau record, alors même que la Californie envisagerait de suspendre les ventes de véhicules du groupe s'il ne corrige pas des pratiques commerciales jugées trompeuses sur son assistance à la conduite.
- Amazon discute d’un investissement d’au moins 10 milliards de dollars dans OpenAI, sur la base d’une valorisation dépassant 500 milliards de dollars.
- Waymo négocierait une levée de plus de 15 milliards de dollars, menée par Alphabet, sur une valorisation proche de 100 milliards de dollars.
- Kraft Heinz nomme l'ancien directeur général de Kellogg au poste de PDG pour diriger la scission.
- Apple en pourparlers préliminaires avec certains fabricants indiens de puces électroniques pour assembler et conditionner des composants destinés à l'iPhone, révèle l'Economic Times.
- Apollo Global envisage la vente d'Atlas Air pour 12 milliards de dollars, selon Bloomberg.
- DoorDash teste une application sociale basée sur l'IA pour l'aide à la recherche de restaurants.
- Carrier vend Riello au groupe Ariston.
- Ecolab finalise l'acquisition de l'activité "eau ultra-pure pour l'électronique" d'Ovivo.
- L'armée de l'air américaine va acheter deux Boeing 747-8 pour 400 millions de dollars afin de les utiliser pour la formation et comme pièces de rechange pour la prochaine flotte d'Air Force One.
- Medline lève environ 6,3 milliards de dollars lors de la plus importante introduction en bourse de 2025 à Wall Street.
D'Asie et d'ailleurs
- Treasury Wine décroche en bourse après avoir averti sur ses performances annuelles à cause des Etats-Unis et de la Chine.
- China Vanke doit soumettre aux créanciers une nouvelle proposition de prolongation de ses obligations pour tenter d’éviter un défaut de paiement.
- Luckin Coffee étudie une offre de rachat de Blue Bottle Coffee, filiale de Nestlé, afin de monter en gamme et renforcer son image de marque.
- Le titre du fabricant chinois de puces MetaX Integrated Circuits Shanghai a bondi de plus de 700% lors de son entrée en bourse.
