En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

  • Pernod Ricard essuie nouveau revers judiciaire pour la reprise de ses ventes à New Delhi
  • LVMH réitère son démenti concernant les soupçons de détournement d'actions Hermès.
  • Renault signe un accord préliminaire avec les syndicats pour deux usines espagnoles.
  • Airbus signe des accords avec des partenaires stratégiques de l'industrie de la défense canadienne.
  • L'Oréal Canada nomme Stéphane Bérubé président-directeur général.
  • Fletcher Building finalise la cession de sa division Construction à Vinci
  • Eiffage et une filiale d'EDF s'associent pour la fabrication de composants d'échangeurs de chaleur destinés aux centrales nucléaires.
  • Covivio dévoile un projet de tour de 130 mètres de haut à Berlin.
  • Arkema fait évoluer son comité exécutif. 
  • Eurazeo prend une participation majoritaire dans le groupe danois T1A.
  • Derichebourg a vu ses résultats semestriels reculer mais relève sa prévision annuelle d'EBITDA.
  • Sopra Steria en négociations exclusives pour l'acquisition de l'activité Manufacturing Engineering de Daher Industrial.
  • Worldline boucle la cession d'activités en Nouvelle-Zélande.
  • Alan Allman Associates sécurise une ligne de crédit syndiquée de 200 millions de dollars canadiens.
  • OSE Immuno met en place un financement en fonds propres avec IRIS pour tenir jusqu'à décembre 2026.
  • La Société de Participation Deauvillaise augmente le prix du projet d'offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire sur la Société Fermière du Casino Municipal de Cannes à 2 700 euros par action (contre 1 897 EUR initialement).
  • IntegraGen demande la conversion de sa procédure de sauvegarde en redressement judiciaire.
  • Les principales publications du jourLaurent-Perrier, AbionyxLe reste ici.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

  • Le nouveau CEO de Nikon mise sur une stratégie de prix agressive face à ASML pour relancer sa division photolithographie.
  • AstraZeneca obtient le feu vert de la FDA pour une thérapie combinée contre le cancer de la vessie à base d'Imfinzi.
  • SAP SE place un emprunt obligataire de 3,5 MdEUR.
  • Banco de Sabadell achève son programme de rachat d'actions de 435 MEUR.
  • BBVA crée une division dédiée à la transformation par l'IA, placée sous la direction d'Antonio Bravo.
  • Unilever investit 270 MUSD dans un nouveau centre d'innovation à New Haven.
  • Standard Chartered émet 1 milliard de dollars de titres subordonnés perpétuels convertibles contingents à taux fixe révisable.
  • Groupe Bruxelles Lambert acquiert une participation de co-contrôle de 45% dans Rayner pour 500 MEUR via une transaction avec CVC.
  • Indra Sistemas va livrer un simulateur d'hélicoptère au service de secours aérien polonais.
  • Les principales publications du jour : néant…

D'Amérique du Nord

  • Dell relève ses prévisions et vise 60 milliards de dollars de ventes de serveurs IA. Le titre flambe de 39% hors séance.  
  • The Gap dégringole de 14,5% hors séance après ses trimestriels.
  • Okta prend 8% hors séance après ses trimestriels.
  • Microsoft s'apprête à lancer un nouveau modèle de codage la semaine prochaine.
  • Pfizer et la société chinoise Innovent Biologics ont signé un accord mondial d’une valeur pouvant atteindre 10,5 milliards de dollars pour développer des médicaments contre le cancer.
  • Amazon supprime son classement IA interne pour empêcher les employés de se concentrer sur les scores d'utilisation, selon le FT.
  • Tesla demeure largement distancée par Waymo dans le déploiement de robotaxis au Texas.
  • Autodesk rachète Maintainx pour 3,6 MdsUSD.
  • Intelligent Monitoring Group finalise l'acquisition d'une société néo-zélandaise.
  • Howmet Aerospace dépose une demande d'enregistrement de titres de créance.
  • Pateo Connect Technology envisage une collaboration avec Nvidia dans l'IA et la conduite autonome.
  • Kinder Morgan conclut un accord de crédit renouvelable amendé et refondu au 21 mai 2026.
  • Anthropic lève 65 milliards de dollars en série H, sa valorisation post-money atteint 965 milliards de dollars.
  • Les principales publications du jour : néant…

D'Asie et d'ailleurs

  • Toyota suspend le développement de la prochaine Lexus électrique et se recentre sur les SUV face au ralentissement de la demande mondiale.
  • Hitachi déploie une IA capable de réparer automatiquement les dysfonctionnements en usine.
  • Hanwha Ocean décroche une commande pour la construction d'un transporteur de GNL.
  • Petrobras et SBM Offshore finalisent les négociations pour la mise en service de deux FPSO, signature imminente. Relève ses prix de l'essence au Brésil.
  • Mitsui envisage des investissements GNL au Moyen-Orient, aux États-Unis et en Australie face à la forte demande des centres de données.
  • Xiaomi rachète 10,5 millions d'actions de classe B pour 298 millions de HKD en vue de leur annulation le 28 mai 2026.
  • Daiichi Sankyo conclut une lettre d'intention avec le PCPA pour le Vanflyta.
  • Les principales publications du jourLord's Mark Industries LimitedCathay Financial HoldingAsian Paints.

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.

Lectures