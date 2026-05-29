En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Pernod Ricard essuie nouveau revers judiciaire pour la reprise de ses ventes à New Delhi
- LVMH réitère son démenti concernant les soupçons de détournement d'actions Hermès.
- Renault signe un accord préliminaire avec les syndicats pour deux usines espagnoles.
- Airbus signe des accords avec des partenaires stratégiques de l'industrie de la défense canadienne.
- L'Oréal Canada nomme Stéphane Bérubé président-directeur général.
- Fletcher Building finalise la cession de sa division Construction à Vinci
- Eiffage et une filiale d'EDF s'associent pour la fabrication de composants d'échangeurs de chaleur destinés aux centrales nucléaires.
- Covivio dévoile un projet de tour de 130 mètres de haut à Berlin.
- Arkema fait évoluer son comité exécutif.
- Eurazeo prend une participation majoritaire dans le groupe danois T1A.
- Derichebourg a vu ses résultats semestriels reculer mais relève sa prévision annuelle d'EBITDA.
- Sopra Steria en négociations exclusives pour l'acquisition de l'activité Manufacturing Engineering de Daher Industrial.
- Worldline boucle la cession d'activités en Nouvelle-Zélande.
- Alan Allman Associates sécurise une ligne de crédit syndiquée de 200 millions de dollars canadiens.
- OSE Immuno met en place un financement en fonds propres avec IRIS pour tenir jusqu'à décembre 2026.
- La Société de Participation Deauvillaise augmente le prix du projet d'offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire sur la Société Fermière du Casino Municipal de Cannes à 2 700 euros par action (contre 1 897 EUR initialement).
- IntegraGen demande la conversion de sa procédure de sauvegarde en redressement judiciaire.
- Les principales publications du jour: Laurent-Perrier, Abionyx… Le reste ici.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Le nouveau CEO de Nikon mise sur une stratégie de prix agressive face à ASML pour relancer sa division photolithographie.
- AstraZeneca obtient le feu vert de la FDA pour une thérapie combinée contre le cancer de la vessie à base d'Imfinzi.
- SAP SE place un emprunt obligataire de 3,5 MdEUR.
- Banco de Sabadell achève son programme de rachat d'actions de 435 MEUR.
- BBVA crée une division dédiée à la transformation par l'IA, placée sous la direction d'Antonio Bravo.
- Unilever investit 270 MUSD dans un nouveau centre d'innovation à New Haven.
- Standard Chartered émet 1 milliard de dollars de titres subordonnés perpétuels convertibles contingents à taux fixe révisable.
- Groupe Bruxelles Lambert acquiert une participation de co-contrôle de 45% dans Rayner pour 500 MEUR via une transaction avec CVC.
- Indra Sistemas va livrer un simulateur d'hélicoptère au service de secours aérien polonais.
- Les principales publications du jour : néant…
D'Amérique du Nord
- Dell relève ses prévisions et vise 60 milliards de dollars de ventes de serveurs IA. Le titre flambe de 39% hors séance.
- The Gap dégringole de 14,5% hors séance après ses trimestriels.
- Okta prend 8% hors séance après ses trimestriels.
- Microsoft s'apprête à lancer un nouveau modèle de codage la semaine prochaine.
- Pfizer et la société chinoise Innovent Biologics ont signé un accord mondial d’une valeur pouvant atteindre 10,5 milliards de dollars pour développer des médicaments contre le cancer.
- Amazon supprime son classement IA interne pour empêcher les employés de se concentrer sur les scores d'utilisation, selon le FT.
- Tesla demeure largement distancée par Waymo dans le déploiement de robotaxis au Texas.
- Autodesk rachète Maintainx pour 3,6 MdsUSD.
- Intelligent Monitoring Group finalise l'acquisition d'une société néo-zélandaise.
- Howmet Aerospace dépose une demande d'enregistrement de titres de créance.
- Pateo Connect Technology envisage une collaboration avec Nvidia dans l'IA et la conduite autonome.
- Kinder Morgan conclut un accord de crédit renouvelable amendé et refondu au 21 mai 2026.
- Anthropic lève 65 milliards de dollars en série H, sa valorisation post-money atteint 965 milliards de dollars.
- Les principales publications du jour : néant…
D'Asie et d'ailleurs
- Toyota suspend le développement de la prochaine Lexus électrique et se recentre sur les SUV face au ralentissement de la demande mondiale.
- Hitachi déploie une IA capable de réparer automatiquement les dysfonctionnements en usine.
- Hanwha Ocean décroche une commande pour la construction d'un transporteur de GNL.
- Petrobras et SBM Offshore finalisent les négociations pour la mise en service de deux FPSO, signature imminente. Relève ses prix de l'essence au Brésil.
- Mitsui envisage des investissements GNL au Moyen-Orient, aux États-Unis et en Australie face à la forte demande des centres de données.
- Xiaomi rachète 10,5 millions d'actions de classe B pour 298 millions de HKD en vue de leur annulation le 28 mai 2026.
- Daiichi Sankyo conclut une lettre d'intention avec le PCPA pour le Vanflyta.
- Les principales publications du jour: Lord's Mark Industries Limited, Cathay Financial Holding, Asian Paints.
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- La flambée de Samsung Electronics et SK Hynix s'est transformée en un casse-tête pour certains fonds, contraints de vendre pour réduire leur exposition (Bloomberg).
- Les technologies intelligentes font de la guerre un choix de moins en moins judicieux (The Economist).
- Pourquoi les trains n’arrivent plus jamais à l’heure en Allemagne (Le Monde).
- Data centers à Marseille : entre hub mondial et luttes locales (L'ADN).
- Qu'est-ce qui a poussé le ministère de la Justice à s'en prendre à cet initié du marché prédictif en particulier ? (FT Alphaville).
- Centres de données : pourquoi leur refroidissement consomme autant d’eau (The Conversation).
- Les derniers gadgets pour apaiser la culpabilité des parents de la génération Y (The Atlantic).
- Gatsby le Magnifique est un influenceur nommé Randolph (Revue21).
- L'Europe après l'Amérique (Le Grand Continent).
- Le coût d'un drone kamikaze Shahed-136 (Phenomenal World).
- La finale de la Ligue des champions révèle l'amour d'Orban pour le football — et les dépenses. (Bloomberg)
- SpaceX et le discount Zuckerberg (Financial Times)
- Des retraités fortunés achètent des "Med-à-Terres" pour être proches de leurs médecins new-yorkais (Wall Street Journal)
- Les États-Unis devraient investir davantage que la Chine dans le charbon et le gaz cette année (Le Grand Continent)