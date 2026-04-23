En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)
- EssilorLuxottica annonce un chiffre d'affaires en hausse de +10,8% au premier trimestre.
- L'Oréal fait mieux que prévu au premier trimestre.
- Safran confirme ses prévisions 2026.
- Sanofi anticipe un taux de croissance annuel dans le haut de la fourchette à un chiffre sur une base comparable et une croissance légèrement supérieure de son BNPA.
- Carrefour confirme ses objectifs annuels.
- Orange confirme les autres objectifs financiers pour 2026.
- Dassault Systèmes confirme ses prévisions 2026 à l'issue d'un T1 en légère croissance.
- STMicroelectronics attend une croissance solide au T2 et se projette en fournisseur de l'IA.
- Renault confirme ses prévisions de marge et de FCF dans un "environnement difficile".
- Gecina affiche une croissance organique de 2,3% au T1.
- Edenred affiche des revenus en légère hausse au T1 et confirme ses objectifs.
- Sartorius Stedim Biotech confirme ses prévisions annuelles après le T1.
- Ipsen confirme ses objectifs 2026 après une forte croissance au T1.
- GTT dégage 193 MEUR de revenus au T1.
- ID Logistics croît de 17,2% au T1.
- Air Liquide va investir 350 millions de dollars en Louisiane.
- Le Dupixent de Sanofi et Regeneron, a été approuvé aux Etats-Unis comme étant le premier médicament biologique pour les jeunes enfants atteints d’urticaire chronique spontanée non contrôlée.
- Vinci Energies signe un contrat de 192 MEUR en Guinée.
- Les intérêts vendeurs ont dépassé le cap des 5% sur Sodexo, selon les données Zonebourse.
- Mersen : signe un contrat avec Vulcan Energy dans le cadre du projet d’industrie européenne des batteries.
- 74Software finalise le refinancement de ses prêts à terme et de sa facilité de crédit renouvelable.
- Beneteau et Fountaine Pajot, créent E-Lektra Marine, une société dédiée à la propulsion électrique.
- Icape renforce sa présence en Italie.
- SergeFerrari approuve le projet de transfert de ses titres vers le marché Euronext Growth Paris.
- Abivax présentera de nouvelles données sur l'obefazimod à partir du 2 mai à Chicago.
- Clap de fin pour Veom et Cabasse, qui vont être liquidées.
- Les principales publications du jour : Vinci, Saint-Gobain, Unibail-Rodamco-Westfield, bioMérieux, Getlink, Accor, Wendel, Tikehau Capital, LISI, Valeo, SEB S.A, Carmila, Eramet, Clariane… Le reste ici.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)
- Roche affiche des revenus pénalisés par la vigueur du franc au T1 mais confirme ses objectifs.
- Nestlé affiche une croissance organique de 3,5% au T1, dont une croissance interne réelle de 1,2% et une hausse des prix de 2,3%.
- Heineken confirme que le résultat d'exploitation 2026 devrait progresser de 2% à 6%.
- Nokia affiche de prévisions annuelles inchangées en visant un résultat d'exploitation comparable compris entre 2 et 2,5 milliards d'euros.
- SGS affiche un chiffre d'affaires record au premier trimestre.
- Husqvarna dépasse les attentes au premier trimestre.
- Les immatriculations de voitures neuves progressent de 12,5% en mars en Europe.
- UBS Group maintient son "ferme" désaccord face au durcissement des règles de fonds propres du Conseil fédéral suisse.
- Volkswagen table désormais sur la vente de 3,2 millions de véhicules en Chine d'ici 2030, contre un objectif initial de 4 millions, selon le patron de la région, Ralf Brandstätter, dans le Handelsblatt.
- TSMC reporte l'adoption des équipements de lithographie de nouvelle génération d'ASML pour des raisons de coûts.
- Kongsberg Gruppen finalise la scission de ses activités maritimes.
- CVC Capital envisage un consortium pour un partenariat de retraite au Royaume-Uni avec Standard Life.
- EQT étudie le rachat du fournisseur japonais de services web Kakaku.
- Les actionnaires de Beazley approuvent le projet de rachat par Zurich Insurance.
- Les principales publications du jour : Roche, Nestlé, SAP SE, RELX, London Stock Exchange, Nokia, DNB Bank, Galderma, Heineken, Schindler, SAAB…
D'Amérique du Nord
- Actions en hausse post-marché après leurs trimestriels : United Rentals (+14%), LAM Research (+2,3%), Tesla (+0,3%)…
- Actions en baisse post-marché après leurs trimestriels : ServiceNow (-13%), IBM (-7%)…
- Les valeurs du cannabis (Canopy Growth, Aurora…) ont explosé à la hausse alors que les Etats-Unis s'apprêteraient à assouplir la législation.
- Les Etats-Unis sont sur le point de conclure un accord de sauvetage financier pour Spirit Airlines, selon Semafor.
- Google annonce que Gemini propulsera le nouvel assistant Siri personnalisé d'Apple dès cette année.
- Plusieurs prétendants, dont Merck & Co et Merck KGaA seraient sur les rangs pour racheter la biotech Inhibrx, valorisée plus de 8 MdsUSD, selon Reuters.
- Lululemon choisit Heidi O'Neill, ancienne dirigeante de Nike, comme prochaine directrice générale, selon des sources internes citées par le WSJ.
- Microsoft renforce sa cybersécurité avec l'IA d'Anthropic. Microsoft qui aurait envisagé le rachat de Cursor avant l'accord avec SpaceX, selon CNBC.
- Amazon fait irruption dans les GLP-1 et bouscule la chaîne de distribution de l'obésité.
- Les principales publications du jour : Intel, American Express, Thermo Fisher Scientific, NextEra, Union Pacific Corporation, Honeywell, Lockheed Martin, Newmont Corporation…
D'Asie et d'ailleurs
- SK Hynix estime que la demande de puces HBM pour les trois prochaines années excède largement les capacités de production du groupe.
- Softbank sollicite un prêt sur marge de 10 milliards de dollars garanti par ses actions OpenAI, selon Bloomberg.
- Honda s'apprête à se retirer du marché sud-coréen, selon Yonhap.
- Alibaba et Tencent envisagent d'investir dans DeepSeek.
- Les principales publications du jour : SK Hynix, Hyundai Motor, Infosys…
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- La politique de Trump en matière de prix des médicaments prive les patients européens de nouveaux traitements (Bloomberg).
- Un autre regard sur le miracle boursier coréen (Project Syndicate).
- Photos : quand la nature reprend ses droits (The Atlantic).
- Les nouveaux centres de données fonctionnant au gaz pourraient émettre plus de gaz à effet de serre que des pays entiers (Wired).
- Quelles étaient les expressions très évocatrices ou cocasses utilisées dans le milieu de la prostitution ? (Historia).
- Exploitation de lithium dans l’Allier : une mine responsable est-elle possible ? (The Conversation).
- Au procès Athanor, la DGSE échoue à rectifier son image (Mediapart).
- Une histoire visuelle des langages de programmation (Sheet.works).
- Dreame prévoit de tout fabriquer, des hypercars aux sèche-cheveux, pour devenir le "Elon Musk chinois" (The Verge).
- Comment le redécoupage électoral s’est retourné contre les Républicains (Wall Street Journal)
- Le Liban, spectateur de ses propres négociations de cessez-le-feu (Financial Times)