En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

  • Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)
    • EssilorLuxottica annonce un chiffre d'affaires en hausse de +10,8% au premier trimestre.
    • L'Oréal fait mieux que prévu au premier trimestre.
    • Safran confirme ses prévisions 2026.
    • Sanofi anticipe un taux de croissance annuel dans le haut de la fourchette à un chiffre sur une base comparable et une croissance légèrement supérieure de son BNPA.
    • Carrefour confirme ses objectifs annuels.
    • Orange confirme les autres objectifs financiers pour 2026.
    • Dassault Systèmes confirme ses prévisions 2026 à l'issue d'un T1 en légère croissance.
    • STMicroelectronics attend une croissance solide au T2 et se projette en fournisseur de l'IA.
    • Renault confirme ses prévisions de marge et de FCF dans un "environnement difficile".
    • Gecina affiche une croissance organique de 2,3% au T1.
    • Edenred affiche des revenus en légère hausse au T1 et confirme ses objectifs.
    • Sartorius Stedim Biotech confirme ses prévisions annuelles après le T1.
    • Ipsen confirme ses objectifs 2026 après une forte croissance au T1.
    • GTT dégage 193 MEUR de revenus au T1.
    • ID Logistics croît de 17,2% au T1.
  • Air Liquide va investir 350 millions de dollars en Louisiane.
  • Le Dupixent de Sanofi et Regeneron, a été approuvé aux Etats-Unis comme étant le premier médicament biologique pour les jeunes enfants atteints d’urticaire chronique spontanée non contrôlée.
  • Vinci Energies signe un contrat de 192 MEUR en Guinée.
  • Les intérêts vendeurs ont dépassé le cap des 5% sur Sodexo, selon les données Zonebourse.
  • Mersen : signe un contrat avec Vulcan Energy dans le cadre du projet d’industrie européenne des batteries.
  • 74Software finalise le refinancement de ses prêts à terme et de sa facilité de crédit renouvelable.
  • Beneteau et Fountaine Pajot, créent E-Lektra Marine, une société dédiée à la propulsion électrique.
  • Icape renforce sa présence en Italie.
  • SergeFerrari approuve le projet de transfert de ses titres vers le marché Euronext Growth Paris.
  • Abivax présentera de nouvelles données sur l'obefazimod à partir du 2 mai à Chicago.
  • Clap de fin pour Veom et Cabasse, qui vont être liquidées.
  • Les principales publications du jour : Vinci, Saint-Gobain, Unibail-Rodamco-Westfield, bioMérieux, Getlink, Accor, Wendel, Tikehau Capital, LISI, Valeo, SEB S.A, Carmila, Eramet, ClarianeLe reste ici.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

  • Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)
    • Roche affiche des revenus pénalisés par la vigueur du franc au T1 mais confirme ses objectifs.
    • Nestlé affiche une croissance organique de 3,5% au T1, dont une croissance interne réelle de 1,2% et une hausse des prix de 2,3%.
    • Heineken confirme que le résultat d'exploitation 2026 devrait progresser de 2% à 6%.
    • Nokia affiche de prévisions annuelles inchangées en visant un résultat d'exploitation comparable compris entre 2 et 2,5 milliards d'euros.
    • SGS affiche un chiffre d'affaires record au premier trimestre.
    • Husqvarna dépasse les attentes au premier trimestre.
  • Les immatriculations de voitures neuves progressent de 12,5% en mars en Europe.
  • UBS Group maintient son "ferme" désaccord face au durcissement des règles de fonds propres du Conseil fédéral suisse.
  • Volkswagen table désormais sur la vente de 3,2 millions de véhicules en Chine d'ici 2030, contre un objectif initial de 4 millions, selon le patron de la région, Ralf Brandstätter, dans le Handelsblatt.
  • TSMC reporte l'adoption des équipements de lithographie de nouvelle génération d'ASML pour des raisons de coûts.
  • Kongsberg Gruppen finalise la scission de ses activités maritimes.
  • CVC Capital envisage un consortium pour un partenariat de retraite au Royaume-Uni avec Standard Life.
  • EQT étudie le rachat du fournisseur japonais de services web Kakaku.
  • Les actionnaires de Beazley approuvent le projet de rachat par Zurich Insurance.
  • Les principales publications du jour : Roche, Nestlé, SAP SE, RELX, London Stock Exchange, Nokia, DNB Bank, Galderma, Heineken, Schindler, SAAB

D'Amérique du Nord

D'Asie et d'ailleurs

  • SK Hynix estime que la demande de puces HBM pour les trois prochaines années excède largement les capacités de production du groupe.
  • Softbank sollicite un prêt sur marge de 10 milliards de dollars garanti par ses actions OpenAI, selon Bloomberg.
  • Honda s'apprête à se retirer du marché sud-coréen, selon Yonhap.
  • Alibaba et Tencent envisagent d'investir dans DeepSeek.
  • Les principales publications du jour : SK Hynix, Hyundai Motor, Infosys

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.

Lectures