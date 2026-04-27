En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Thales remporte un contrat de blindés de 458 millions d'euros en Australie. Par ailleurs, SAP rejoint S3NS, le cloud de confiance en France, avec Thales comme premier client stratégique.
- Sanofi place pour 2,3 MdsEUR d'obligations.
- Veolia collabore avec Amazon pour développer un système de refroidissement utilisant de l'eau recyclée destiné aux centres de données.
- Peugeot (Stellantis) s'associe à Dongfeng pour produire des véhicules en Chine.
- Eurofins lance un programme de rachat d'actions propres pour un montant maximal représentant jusqu'à 4,5% de son capital.
- Forvia cède ses activités "Intérieurs" à Apollo pour 1,82 MdEUR. Par ailleurs, Pierre-André de Chalendar succédera à Michel de Rosen à la tête de Forvia.
- Le DLC "Prophecies of the Ash" d'Anno 117 d'Ubisoft n'a pas été publié comme prévu le 23 avril en raison d'un bug important, indique AlphaValue.
- La FDA accorde le statut de médicament orphelin au pegrizeprument d'OSE Immuno et Veloxis pour la transplantation cardiaque.
- L'actionnaire de référence de Jacques Bogart va racheter l'allemand Stadtparfümerie Pieper.
- Jean-Marc Boursier, directeur général adjoint, est nommé directeur général délégué d'Emeis.
- Haffner tire de nouvelles obligations dilutives sur son financement ABO.
- Les principales publications du jour : Exosens, Lumibird, DLSI, Euromedis, Hydrogen Refueling Solutions, Charwood… Le reste ici.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Nordex publie un 'EBITDA de 130,7 millions d'euros au premier trimestre.
- Le conseil d'administration d'Intertek rejette l'offre de rachat relevée d'EQT.
- La directrice générale de Terna quittera ses fonctions début mai pour rejoindre Eni.
- Cox ABG Group finalise l'acquisition des activités d'Iberdrola au Mexique.
- ISS décroche la prolongation d'un contrat de services intégrés au Royaume-Uni.
- Trois acquéreurs potentiels seraient en lice pour ses actifs de charbon sidérurgique d'Anglo American en Australie
- Banco Santander renoncerait à contester le plan d'indemnisation de 9,1 milliards de livres de la FCA sur le financement automobile, selon Sky News.
- Novartis obtient le feu vert de l'UE pour son traitement de l'urticaire chronique spontanée chez l'adulte.
- Bachem signe une facilité de crédit revolving de 500 millions de CHF.
- EON serait en discussions avancées pour racheter Ovo Energy.
- Les principales publications du jour : Deutsche Boerse, Galp Energia, Nordex…
D'Amérique du Nord
- Nvidia dépasse 5 000 milliards de dollars de valorisation.
- Google prévoit d'investir 40 milliards de dollars dans Anthropic, selon le WSJ.
- Marvell renforce sa stratégie dans l'optique avec le rachat de Polariton.
- Les principales publications du jour : Verizon, Public Storage, Nuco, Celestica…
D'Asie et d'ailleurs
- Sun Pharmaceutical va acquérir Organon pour 11,8 milliards de dollars.
- Denso songerait à abandonner son offre sur Rohm, dont le titre chute.
- China Merchants rejoint les négociations pour le rachat des actifs portuaires de CK Hutchison, selon Bloomberg.
- Honda Motor devrait reporter de 2027 à 2028 le lancement de sa technologie de conduite autonome par IA, selon Kyodo.
- Hengli Petrochemical plonge de 10% suite aux sanctions américaines pour des achats présumés de pétrole iranien.
- Mitsubishi Electric et Foxconn signent un protocole d'accord pour une coentreprise d'equipements automobiles.
- Les principales publications du jour : Hitachi…
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- C'est plus que vous ne le pensez ! (Klement on Investing).
- Jean-Marc Jancovici, l’ingénieur-roi, ses disciples et ses principes (Revue21).
- Trois raisons pour lesquelles le nouveau modèle de DeepSeek est important (MIT Tech Review).
- Théorie(s) du complot (Wired).
- Pourquoi les chiens vivent-ils plus longtemps à Paris ? (Le Grand Continent).
- 6 générations de Captcha (Sheets.works).
- Comment sauver le centrisme ? (The Ruffian).
- Comment les riches et les puissants tentent d'échapper à la mort (New York Times).
- Xi Jinping souhaite une monnaie forte. La guerre menée par les États-Unis a contribué à son essor (The Economist).
- Aux États-Unis, les méga centres de données pourraient polluer davantage que certains pays (Le Grand Continent).
- Comment Brut est devenu l'interlocuteur préféré de l’Elysée ? (Le Monde).