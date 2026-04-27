En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

  • Thales remporte un contrat de blindés de 458 millions d'euros en Australie. Par ailleurs, SAP rejoint S3NS, le cloud de confiance en France, avec Thales comme premier client stratégique.
  • Sanofi place pour 2,3 MdsEUR d'obligations.
  • Veolia collabore avec Amazon pour développer un système de refroidissement utilisant de l'eau recyclée destiné aux centres de données.
  • Peugeot (Stellantis) s'associe à Dongfeng pour produire des véhicules en Chine.
  • Eurofins lance un programme de rachat d'actions propres pour un montant maximal représentant jusqu'à 4,5% de son capital.
  • Forvia cède ses activités "Intérieurs" à Apollo pour 1,82 MdEUR. Par ailleurs, Pierre-André de Chalendar succédera à Michel de Rosen à la tête de Forvia.
  • Le DLC "Prophecies of the Ash" d'Anno 117 d'Ubisoft n'a pas été publié comme prévu le 23 avril en raison d'un bug important, indique AlphaValue.
  • La FDA accorde le statut de médicament orphelin au pegrizeprument d'OSE Immuno et Veloxis pour la transplantation cardiaque.
  • L'actionnaire de référence de Jacques Bogart va racheter l'allemand Stadtparfümerie Pieper.
  • Jean-Marc Boursier, directeur général adjoint, est nommé directeur général délégué d'Emeis.
  • Haffner tire de nouvelles obligations dilutives sur son financement ABO.
  • Les principales publications du jour : Exosens, Lumibird, DLSI, Euromedis, Hydrogen Refueling Solutions, CharwoodLe reste ici

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

  • Nordex publie un 'EBITDA de 130,7 millions d'euros au premier trimestre.
  • Le conseil d'administration d'Intertek rejette l'offre de rachat relevée d'EQT.
  • La directrice générale de Terna quittera ses fonctions début mai pour rejoindre Eni.
  • Cox ABG Group finalise l'acquisition des activités d'Iberdrola au Mexique.
  • ISS décroche la prolongation d'un contrat de services intégrés au Royaume-Uni.
  • Trois acquéreurs potentiels seraient en lice pour ses actifs de charbon sidérurgique d'Anglo American en Australie
  • Banco Santander renoncerait à contester le plan d'indemnisation de 9,1 milliards de livres de la FCA sur le financement automobile, selon Sky News.
  • Novartis obtient le feu vert de l'UE pour son traitement de l'urticaire chronique spontanée chez l'adulte.
  • Bachem signe une facilité de crédit revolving de 500 millions de CHF.
  • EON serait en discussions avancées pour racheter Ovo Energy.
  • Les principales publications du jour : Deutsche Boerse, Galp Energia, Nordex

D'Amérique du Nord

  • Nvidia dépasse 5 000 milliards de dollars de valorisation.
  • Google prévoit d'investir 40 milliards de dollars dans Anthropic, selon le WSJ.
  • Marvell renforce sa stratégie dans l'optique avec le rachat de Polariton.
  • Les principales publications du jour : Verizon, Public Storage, Nuco, Celestica

D'Asie et d'ailleurs

  • Sun Pharmaceutical va acquérir Organon pour 11,8 milliards de dollars.
  • Denso songerait à abandonner son offre sur Rohm, dont le titre chute.
  • China Merchants rejoint les négociations pour le rachat des actifs portuaires de CK Hutchison, selon Bloomberg.
  • Honda Motor devrait reporter de 2027 à 2028 le lancement de sa technologie de conduite autonome par IA, selon Kyodo.
  • Hengli Petrochemical plonge de 10% suite aux sanctions américaines pour des achats présumés de pétrole iranien.
  • Mitsubishi Electric et Foxconn signent un protocole d'accord pour une coentreprise d'equipements automobiles.
  • Les principales publications du jour : Hitachi

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.

Lectures