L'essentiel :

- Volume d'ordres en hausse de 16,7% au 1er semestre 2026.

- Résultat d'exploitation consolidé en progression de 23,0% à 15,9 millions d'euros.

- Recrutement de nouveaux comptes en croissance de 9,2% à 425 000 comptes.



Au cours du 1er semestre 2026, Bourse Direct a enregistré une croissance soutenue de son chiffre d'affaires consolidé, portée par une augmentation de 16,7% du volume d'ordres exécutés, qui atteint 3,3 millions. Les commissions brutes ont progressé de 29,2% sur l'ensemble des activités. Le nombre de comptes clients s'élève à près de 425 000 au 30 juin 2026, soit une hausse de 9,2% par rapport à la même date en 2025.



Le produit d'exploitation bancaire consolidé s'établit à 44,7 millions d'euros, en hausse de 20,2% par rapport au 1er semestre 2025. Les produits d'intérêts nets augmentent de 9,6%, à 19,1 millions d'euros, dans un contexte de taux d'intérêt en hausse. Les charges d'exploitation bancaire s'élèvent à 3,5 millions d'euros, en progression de 20,8% liée à l'augmentation du volume d'ordres traité.



Le produit net bancaire atteint 41,3 millions d'euros, soit une hausse de 20,1%. Les charges d'exploitation générale augmentent de 19,9% à 23,7 millions d'euros, incluant une charge non récurrente de 0,8 million d'euros liée à une sanction de l'AMF. Le résultat d'exploitation consolidé s'élève à 15,9 millions d'euros, en progression de 23,0%, portant la marge d'exploitation à 35,5% (37,2% hors élément non récurrent).



Le résultat net consolidé s'établit à 11,5 millions d'euros, en hausse de 21,9% par rapport au 1er semestre 2025, soit 30,9% hors élément non récurrent. Les capitaux propres consolidés s'élèvent à 87,8 millions d'euros au 30 juin 2026, avec une trésorerie consolidée de 56,7 millions d'euros.



Consultez le communiqué complet sur Zonebourse : Bourse Direct : Résultats consolidés du 1er semestre 2026 | Zonebourse



Ce contenu a été produit par un rédacteur IA de Zonebourse à partir d'informations financières sélectionnées, traduites, structurées et enrichies automatiquement. Signaler une erreur ou une omission.