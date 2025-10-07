En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

  • Airbus, Thales et Leonardo n'ont pas encore finalisé le cadre du nouveau fabricant européen de satellites.
  • Accor prévoit le remboursement anticipé de 600 millions d'euros d'obligations à échéance 2026.
  • Veolia nomme Nadège Petit directrice de la zone Amérique du Nord.
  • Valneva revoit en baisse son objectif de chiffre d'affaires 2025.
  • LDC maintient son objectif d'Ebitda de près de 560 millions d'euros pour 2025-2026.
  • Le trafic de navettes de passagers de Getlink a reculé de 3% sur un an en septembre.
  • Les créanciers de Casino devraient subir une seconde restructuration en deux ans, selon le FT.
  • S&P confirme la notation long terme BBB- d'Altarea et relève sa perspective à stable.
  • DBV Technologies lève 30 millions de dollars par le biais d'un placement privé d'ADS à 13 USD l'action.
  • Emeis a racheté 30 000 de ses propres titres.
  • Le comité de suivi donne son feu vert à la poursuite de l'essai de phase IIb de Maat Pharma évaluant MaaT033 chez les patients recevant une allo-GCSH.
  • Agripower lève 8 MEUR dans le cadre de son augmentation de capital à 0,948 EUR l'action.
  • Integragen annonce l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.
  • Tonner Drones a levé 1,2 MEUR via des ABSA.
  • Mare Nostrum boucle la vente de sa filiale Altros.
  • Hopium discute d'une coentreprise avec Pegase System dans le marché du stationnaire.
  • Crypto Blockchain Industries acquiert 170 nouveaux serveurs pour le minage de bitcoins.
  • Europlasma a procédé à un nouveau regroupement d'actions (2500 pour 1) et change d'ISIN de FR001400PDG8 à FR0014011QJ8.
  • Boostheat utilise son financement dilutif pour acheter des bitcoins.
  Les principales publications du jour : Voyageurs du Monde, Vaziva, Bilendi, Fermentalg

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

  • Orsted boucle son augmentation de capital géante de 9,4 MdsUSD.
  • BBVA dépose une plainte contre Banco de Sabadell pour avoir entravé le vote des actionnaires sur l'offre publique d'achat.
  • Novo Nordisk perd son appel contre la sélection par le gouvernement américain des produits d'insuline devant faire l'objet de négociations sur les prix.
  • Shell anticipe une perte de 600 millions de dollars suite à l'abandon de son projet de biocarburants à Rotterdam.
  • SAP se dit "déçue" par le refus de la Cour suprême des Etats-Unis d'entendre l'appel concernant le litige avec Teradata.
  • Imperial Brands annonce un rachat d'actions de 1,45 MdGBP pour l'exercice 2026.
  • Bluerock Therapeutics, filiale de Bayer, annonce des résultats positifs à 36 mois de l'essai de phase I du bemdaneprocel pour le traitement de la maladie de Parkinson.
  • Henkel étend son partenariat avec Dow pour réduire les émissions de carbone dans son portefeuille d'adhésifs.
  • Naturgy annonce le placement de 34 millions d'actions à 25,90 EUR.
  • Georg Fischer cède une fonderie allemande au canadien Linamar.
  • Nordex obtient des commandes de wpd pour un volume total de près de 126 MW en Allemagne.
  • Skanska obtient un contrat de 148 MUSD dans le New Jersey.
  • Pharming réduit de 20% ses effectifs non commerciaux et non médicaux.
  • Care Property Invest achève la vente de ses actifs en Belgique.
  • Les principales publications du jour : CVS Group, Finnair

D'Amérique du Nord

  • Constellation Brands gagnait 3,3% hors séance hier soir après ses trimestriels.
  • Un incendie majeur dans l'usine Novelis d'Oswego (aluminium) va perturber les constructeurs automobiles américains, notamment Ford, pendant des mois, selon le WSJ.
  • Le SEC ouvre une enquête sur AppLovin au sujet de ses pratiques de collecte de données, selon Bloomberg.
  • Tesla devrait dévoiler un modèle Y moins cher pour relancer ses ventes.
  • Spotify annonce que ses utilisateurs peuvent intégrer Spotify dans leurs conversations ChatGPT.
  • La Maison Blanche va prendre 10% du canadien Trilogy Metals.
  • Les principales publications du jourMcCormick

D'Asie et d'ailleurs

  • Rio Tinto, Mitsui et Nippon Steel affectent 733 millions de dollars à un projet d'extraction de minerai de fer en Australie.
  • Les principales publications du jour : néant…

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.

Lectures