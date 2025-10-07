En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Airbus, Thales et Leonardo n'ont pas encore finalisé le cadre du nouveau fabricant européen de satellites.
- Accor prévoit le remboursement anticipé de 600 millions d'euros d'obligations à échéance 2026.
- Veolia nomme Nadège Petit directrice de la zone Amérique du Nord.
- Valneva revoit en baisse son objectif de chiffre d'affaires 2025.
- LDC maintient son objectif d'Ebitda de près de 560 millions d'euros pour 2025-2026.
- Le trafic de navettes de passagers de Getlink a reculé de 3% sur un an en septembre.
- Les créanciers de Casino devraient subir une seconde restructuration en deux ans, selon le FT.
- S&P confirme la notation long terme BBB- d'Altarea et relève sa perspective à stable.
- DBV Technologies lève 30 millions de dollars par le biais d'un placement privé d'ADS à 13 USD l'action.
- Emeis a racheté 30 000 de ses propres titres.
- Le comité de suivi donne son feu vert à la poursuite de l'essai de phase IIb de Maat Pharma évaluant MaaT033 chez les patients recevant une allo-GCSH.
- Agripower lève 8 MEUR dans le cadre de son augmentation de capital à 0,948 EUR l'action.
- Integragen annonce l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.
- Tonner Drones a levé 1,2 MEUR via des ABSA.
- Mare Nostrum boucle la vente de sa filiale Altros.
- Hopium discute d'une coentreprise avec Pegase System dans le marché du stationnaire.
- Crypto Blockchain Industries acquiert 170 nouveaux serveurs pour le minage de bitcoins.
- Europlasma a procédé à un nouveau regroupement d'actions (2500 pour 1) et change d'ISIN de FR001400PDG8 à FR0014011QJ8.
- Boostheat utilise son financement dilutif pour acheter des bitcoins.
- Les principales publications du jour : Voyageurs du Monde, Vaziva, Bilendi, Fermentalg… Le reste ici.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Orsted boucle son augmentation de capital géante de 9,4 MdsUSD.
- BBVA dépose une plainte contre Banco de Sabadell pour avoir entravé le vote des actionnaires sur l'offre publique d'achat.
- Novo Nordisk perd son appel contre la sélection par le gouvernement américain des produits d'insuline devant faire l'objet de négociations sur les prix.
- Shell anticipe une perte de 600 millions de dollars suite à l'abandon de son projet de biocarburants à Rotterdam.
- SAP se dit "déçue" par le refus de la Cour suprême des Etats-Unis d'entendre l'appel concernant le litige avec Teradata.
- Imperial Brands annonce un rachat d'actions de 1,45 MdGBP pour l'exercice 2026.
- Bluerock Therapeutics, filiale de Bayer, annonce des résultats positifs à 36 mois de l'essai de phase I du bemdaneprocel pour le traitement de la maladie de Parkinson.
- Henkel étend son partenariat avec Dow pour réduire les émissions de carbone dans son portefeuille d'adhésifs.
- Naturgy annonce le placement de 34 millions d'actions à 25,90 EUR.
- Georg Fischer cède une fonderie allemande au canadien Linamar.
- Nordex obtient des commandes de wpd pour un volume total de près de 126 MW en Allemagne.
- Skanska obtient un contrat de 148 MUSD dans le New Jersey.
- Pharming réduit de 20% ses effectifs non commerciaux et non médicaux.
- Care Property Invest achève la vente de ses actifs en Belgique.
- Les principales publications du jour : CVS Group, Finnair…
D'Amérique du Nord
- Constellation Brands gagnait 3,3% hors séance hier soir après ses trimestriels.
- Un incendie majeur dans l'usine Novelis d'Oswego (aluminium) va perturber les constructeurs automobiles américains, notamment Ford, pendant des mois, selon le WSJ.
- Le SEC ouvre une enquête sur AppLovin au sujet de ses pratiques de collecte de données, selon Bloomberg.
- Tesla devrait dévoiler un modèle Y moins cher pour relancer ses ventes.
- Spotify annonce que ses utilisateurs peuvent intégrer Spotify dans leurs conversations ChatGPT.
- La Maison Blanche va prendre 10% du canadien Trilogy Metals.
- Les principales publications du jour : McCormick…
D'Asie et d'ailleurs
- Rio Tinto, Mitsui et Nippon Steel affectent 733 millions de dollars à un projet d'extraction de minerai de fer en Australie.
- Les principales publications du jour : néant…
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- Jusqu'où la spéculation financière peut-elle aller ? (Project Syndicate, en anglais).
- La récession de tout (The Atlantic, en anglais).
- OpenAI veut que ChatGPT soit votre futur système d'exploitation (Wired, en anglais).
- Un simulateur de coalition à l'Assemblée nationale (Le Grand Continent).
- Les produits de luxe sont dans le dur, mais les voyages de luxe sont à la modev (The Economist, en anglais).
- Pourquoi le Wall Street Journal est devenu la bête noire des climatologues (L'Express).
- Les banques américaines s'attaquent à un point faible européen (Bloomberg, en anglais).
- Comment les politiciens et les passagers ont abandonné l'idée d'un transport aérien plus écologique (Financial Times, en anglais).