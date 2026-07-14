En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

  • Riyadh Air envisage de nouvelles commandes d'avions auprès de Boeing et Airbus.
  • Emeis lance un programme de rachat de titres, approuvé par l'Assemblée générale du 23 juin 2026.
  • Icade devient propriétaire de l'intégralité de la Tour Eqho à la Défense.
  • Le chiffre d'affaires de Thermador progresse de 11,3% au premier semestre 2026 à 273,2 MEUR.
  • L'Olympique Lyonnais (Eagle Football) a prêté le gardien américain Matt Turner aux New England Revolution pour six mois.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

  • EasyJet donne son accord à l'offre de 5,7 milliards de livres sterling d'Apollo, soit 715 GBX l'action.
  • BP Plc anticipe une légère progression de ses résultats dans le négoce de pétrole au deuxième trimestre.
  • Ericsson affiche un bénéfice net en recul de 12% au T2, affecté par la baisse des ventes.
  • DNB Bank affiche un bénéfice net et des revenus en baisse au premier semestre.
  • Watches of Switzerland affiche une hausse de son bénéfice et de son chiffre d'affaires pour l'exercice 2026.
  • Aditya Birla rachète une filiale de Shell pour 1,8 MdUSD.
  • Le Canada homologue Vanrafia de Novartis.
  • AstraZeneca acquiert la licence d'un traitement contre le cancer du poumon auprès du chinois Dizal Pharmaceutical.
  • Banco Santander restructure sa division de banque de financement et d'investissement en Asie-Pacifique.
  • WISeKey enregistre une hausse de son chiffre d'affaires préliminaire au premier semestre et confirme ses perspectives pour 2026
  • Intesa Sanpaolo lance un programme de rachat d'actions pour environ 226 MEUR.
  • Roche lance un test de dépistage du virus de l'hépatite D entièrement automatisé.
  • BAE Systems fournira son système de guerre électronique aux F-15K sud-coréens dans le cadre d'un programme de modernisation piloté par Boeing.
  • Formycon s'associe à OneSource Specialty Pharma pour la production de biosimilaires.
  • Nokia signe un contrat pour l'extension et la modernisation du réseau 5G de Taiwan Mobile.
  • ENI signe un accord pour alimenter les véhicules BMW des flottes d'entreprises en Italie avec HVOlution.
  • Les principales publications du jour BP PlcDNB BankEricssonLifcoRio Tinto.

D'Amérique du Nord

  • Douze Etats américains s'opposent au rachat de Warner par Paramount.
  • Nvidia réduit de moitié sa liste de clients pour les puces IA en Asie, selon le FT.
  • Meta va investir plus de 50 milliards de dollars dans l'extension d'un centre de données en Louisiane.
  • Intel investit 5 milliards d'euros en Irlande dans l'IA.
  • KKR rejoint un consortium américain pour racheter l'australien Steadfast pour 5,3 milliards de dollars.
  • BlackRock visé par une plainte pour surfacturation de frais de gestion.
  • L3Harris décroche un contrat auprès de l'US Space Force pour des satellites de défense antimissile.
  • Chipotle ouvre son premier restaurant au Mexique cette semaine.
  • Halliburton remporte des contrats intégrés de forage et de complétion au large du Suriname.
  • Le PDG de Brown-Forman, Lawson Whiting annonce son départ.
  • Les principales publications du jour JPMorgan ChaseBank of AmericaThe Goldman SachsWells FargoCitigroupFastenal Company.

D'Asie et d'ailleurs

  • SoftBank et OpenAI lancent un service de cybersécurité dopé à l'IA pour 3 000 entreprises japonaises.
  • Midea honore une commande d'urgence de 20 000 climatiseurs pour la France.
  • HCL Tech maintient ses perspectives pour l'exercice 2025 malgré des résultats trimestriels supérieurs aux attentes.
  • Singapore Telecom place sa filiale mauricienne Viridian en liquidation amiable.
  • Shein, la star de la fast fashion, envisage de s’introduire en bourse à Hong Kong en août, selon Bloomberg.
  • ChangXin Memory Technologies fera ses débuts en Bourse le 27 juillet, selon Reuters.

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.

Lectures