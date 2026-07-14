En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Riyadh Air envisage de nouvelles commandes d'avions auprès de Boeing et Airbus.
- Emeis lance un programme de rachat de titres, approuvé par l'Assemblée générale du 23 juin 2026.
- Icade devient propriétaire de l'intégralité de la Tour Eqho à la Défense.
- Le chiffre d'affaires de Thermador progresse de 11,3% au premier semestre 2026 à 273,2 MEUR.
- L'Olympique Lyonnais (Eagle Football) a prêté le gardien américain Matt Turner aux New England Revolution pour six mois.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- EasyJet donne son accord à l'offre de 5,7 milliards de livres sterling d'Apollo, soit 715 GBX l'action.
- BP Plc anticipe une légère progression de ses résultats dans le négoce de pétrole au deuxième trimestre.
- Ericsson affiche un bénéfice net en recul de 12% au T2, affecté par la baisse des ventes.
- DNB Bank affiche un bénéfice net et des revenus en baisse au premier semestre.
- Watches of Switzerland affiche une hausse de son bénéfice et de son chiffre d'affaires pour l'exercice 2026.
- Aditya Birla rachète une filiale de Shell pour 1,8 MdUSD.
- Le Canada homologue Vanrafia de Novartis.
- AstraZeneca acquiert la licence d'un traitement contre le cancer du poumon auprès du chinois Dizal Pharmaceutical.
- Banco Santander restructure sa division de banque de financement et d'investissement en Asie-Pacifique.
- WISeKey enregistre une hausse de son chiffre d'affaires préliminaire au premier semestre et confirme ses perspectives pour 2026
- Intesa Sanpaolo lance un programme de rachat d'actions pour environ 226 MEUR.
- Roche lance un test de dépistage du virus de l'hépatite D entièrement automatisé.
- BAE Systems fournira son système de guerre électronique aux F-15K sud-coréens dans le cadre d'un programme de modernisation piloté par Boeing.
- Formycon s'associe à OneSource Specialty Pharma pour la production de biosimilaires.
- Nokia signe un contrat pour l'extension et la modernisation du réseau 5G de Taiwan Mobile.
- ENI signe un accord pour alimenter les véhicules BMW des flottes d'entreprises en Italie avec HVOlution.
- Les principales publications du jour : BP Plc, DNB Bank, Ericsson, Lifco, Rio Tinto.
D'Amérique du Nord
- Douze Etats américains s'opposent au rachat de Warner par Paramount.
- Nvidia réduit de moitié sa liste de clients pour les puces IA en Asie, selon le FT.
- Meta va investir plus de 50 milliards de dollars dans l'extension d'un centre de données en Louisiane.
- Intel investit 5 milliards d'euros en Irlande dans l'IA.
- KKR rejoint un consortium américain pour racheter l'australien Steadfast pour 5,3 milliards de dollars.
- BlackRock visé par une plainte pour surfacturation de frais de gestion.
- L3Harris décroche un contrat auprès de l'US Space Force pour des satellites de défense antimissile.
- Chipotle ouvre son premier restaurant au Mexique cette semaine.
- Halliburton remporte des contrats intégrés de forage et de complétion au large du Suriname.
- Le PDG de Brown-Forman, Lawson Whiting annonce son départ.
- Les principales publications du jour : JPMorgan Chase, Bank of America, The Goldman Sachs, Wells Fargo, Citigroup, Fastenal Company.
D'Asie et d'ailleurs
- SoftBank et OpenAI lancent un service de cybersécurité dopé à l'IA pour 3 000 entreprises japonaises.
- Midea honore une commande d'urgence de 20 000 climatiseurs pour la France.
- HCL Tech maintient ses perspectives pour l'exercice 2025 malgré des résultats trimestriels supérieurs aux attentes.
- Singapore Telecom place sa filiale mauricienne Viridian en liquidation amiable.
- Shein, la star de la fast fashion, envisage de s’introduire en bourse à Hong Kong en août, selon Bloomberg.
- ChangXin Memory Technologies fera ses débuts en Bourse le 27 juillet, selon Reuters.
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- Le projet de Trump pour l'Europe est en train de s'effondrer (Financial Times).
- Est-ce que The Economist se plante toujours ? (The Economist).
- Zurich arrive en tête d'un sondage sur le revenu disponible malgré des cafés à 7 dollars (Bloomberg).
- ING fait le bilan de ses prévisions 2026 au terme du premier semestre (ING Think).
- De Picasso à Basquiat, les secrets bien gardés du musée perso de Bernard Arnault (Revue21).
- Oubliez la France : la Chine est la nouvelle championne du foie gras (Wall Street Journal).
- Anthropic a découvert un espace caché où Claude s'interroge sur divers concepts (Harvard Technology Review).
- L'Espagne brise un tabou de l'UE en proposant une dette commune (Rane).
- Quand la Légion d’honneur fait monter les cours de Bourse (The Conversation).
- L'ère de la lecture est révolue (The Atlantic).
- Un professeur de l'université Brown soupçonne la majorité de ses étudiants d'avoir utilisé l'IA pour tricher (IHE).