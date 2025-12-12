En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Eiffage va remplacer Edenred dans le CAC 40. Lisi et Nanobiotix entrent dans le SBF 120 à la place de Mersen et Planisware. Les changements seront effectifs le 22 décembre.
- EssilorLuxottica acquiert Signifeye en Belgique.
- BNP Paribas entre en discussions exclusives avec Holmarcom en vue de la cession de BMCI au Maroc.
- Sopra Steria nomme Rajesh Krishnamurthy au poste de directeur général.
- Eutelsat boucle sa restructuration financière.
- JCDecaux envisage de vendre une part supplémentaire de sa participation dans APG|SGA à NZZ.
- Wendel veut redistribuer 1,6 milliard d'euros à ses actionnaires d'ici à 2030.
- Spie va racheter Artemys.
- La plateforme de facturation électronique de Quadient obtient son agrément définitif par l’administration fiscale.
- Emeis cède son activité de maisons de retraite en Suisse pour près de 270 millions d'euros.
- EPC Groupe a cédé une participation minoritaire de ses activités marocaines à Berjoune Holding, société financière marocaine déjà active dans le secteur minier.
- Voltalia a remporté 68 mégawatts pour un projets solaires en Italie.
- Gerard Perrier Industrie finalise l'acquisition de Somalec.
- SergeFerrari annonce la signature de son nouveau crédit syndiqué.
- Xilam et UGC s’associent pour adapter en série TV le bestseller de Bernard Werber, Les Fourmis.
- Charwood Energy sécurise le financement de sa première centrale de syngaz détenue en propre pour alimenter le site de Verallia
- AB Science fait état d'une publication sur Medrxiv mettant en évidence le bénéfice clinique du masitinib chez les patients atteints de SLA, données prises en compte dans les derniers dépôts réglementaires.
- Boostheat tire 25 OCEANE et son cours vers les abysses.
- Les principales publications du jour : Groupe LDLC, Hunyvers… Le reste ici.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Generali et BPCE renoncent à marier leurs gestions d'actifs.
- Novo Nordisk lance le médicament vedette contre le diabète Ozempic en Inde.
- EQT cède 16% de sa participation dans le fournisseur hypothécaire nordique Enity Holding.
- Poste Italiane va renforcer sa participation dans Telecom Italia.
- GSK obtient l'autorisation de la FDA pour un antibiotique destiné au traitement de la gonorrhée urogénitale.
- Leclanché va convertir 40 millions de francs suisses supplémentaires de dette en capitaux propres.
- Kitron reçoit une commande de 17 millions d'euros pour des composants électroniques avancés destinés à des véhicules de combat.
- Les principales publications du jour : Sectra, DFDS…
D'Amérique du Nord
- Broadcom perd 4,5% hors séance après ses trimestriels.
- Lululemon flambe de 10,7% hors séance après ses trimestriels. Le groupe annonce le départ de son CEO, Calvin McDonald, qui interviendrait après que le fondateur de la société, Chip Wilson, ait pris des mesures en privé pour le faire évincer, selon le WSJ.
- Musk et Bezos (Amazon) veulent installer des data centers dans l'espace, selon le WSJ.
- Les ventes de Tesla aux États-Unis ont chuté en novembre à leur plus bas niveau depuis près de quatre ans, malgré le lancement des modèles Y et 3, moins chers.
- ChatGPT lance de nouvelles fonctionnalités avec sa version 5.2, pour répliquer à Google.
- Coinbase prêt à lancer des marchés prédictifs et des actions tokenisées, a appris Bloomberg.
- Les principales publications du jour : Charles Schwab…
D'Asie et d'ailleurs
- SoftBank envisage d'acquérir la société américaine de centres de données Switch, selon Bloomberg.
- Sembcorp Industries rachète l’énergéticien australien Alinta Energy pour 6,5 MdsAUD.
- InterGlobe Aviation, la maison-mère d'Indigo, va payer de lourdes amendes après le chaos aérien en Inde.
- Les principales publications du jour : Kobe Bussan…
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- Comment une compagnie aérienne indienne a semé la zizanie dans le transport mondial (The Economist, en anglais).
- Les machines souffrent-elles ? (Aeon, en anglais).
- Personnalité de l'année du Financial Times : Jensen Huang (Financial Times, en anglais).
- La confusion devient structurelle : alerte sur le chaos médiatique (L'ADN).
- Cisco a finalement réussi (FT Alphaville, en anglais).
- La mort du scientifique (Noéma, en anglais).
- La naissance de la gauche post-libérale, une conversation avec Mark Leonard (Le Grand Continent).