En Bourse, la Fed ramène un peu de sérénité

Parmi les choses que les financiers apprécient, en dehors des paris faciles et lucratifs, il y a la stabilité et la visibilité. Dans le monde de Donald Trump, ce ne sont pas les circonstances les plus répandues. La banque centrale américaine, même si elle est largement critiquée par le pouvoir, est la garante de la stabilité financière à Wall Street. Cette semaine, on peut dire qu'elle s'est plutôt bien acquittée de sa tâche en apportant des gages au marché. C'est la Fed qui a permis aux indices d'explorer des zones vierges, en dépit de l'accumulation des nuages sur la thématique phare des deux dernières années, l'intelligence artificielle.