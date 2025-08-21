Bourse : Eiffage engrange, Meta freine ses embauches IA, Sony relève le prix de la PS5

En France, la famille Amar et JCDecaux rachètent 0,9% du capital de la société et Eiffage engrange 950 MEUR de commandes dans l'énergie en Allemagne. En Europe, Aegon double son rachat d'actions et Aker BP réalise une découverte pétrolière majeure. Aux Etats-Unis, McDonald's réduit ses prix, Meta gèle les embauches en IA et Microsoft restreint l'accès des entreprises chinoises aux alertes de cybersécurité.