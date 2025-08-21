En France

Annonces importantes (et moins importantes…

  • La famille Amar et JCDecaux rachètent 1,7 million d'actions JCDecaux (0,9% du capital) à 14,75 EUR pièce.
  • Eiffage enregistre 950 millions d'euros de commandes dans l'énergie en Allemagne au premier semestre.
  • Nicox annonce des résultats positifs pour NCX 470 en phase III dans le glaucome, ouvrant la voie à une demande de mise sur le marché aux Etats-Unis au S1 2026.
  • OSE Immunotherapeutics nomme un nouveau directeur financier.
  • Cabasse augmente son capital par compensation d'une créance VEOM.
Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

  • Just Eat Takeaway s'associe à RIVR pour la livraison autonome par robot.
  • Swiss Prime Site enregistre une baisse de son bénéfice net et de son résultat opérationnel au premier semestre.
  • CTS Eventim confirme ses prévisions 2025 après une baisse des marges au S1.
  • GN Store publie un EBITDA supérieur aux attentes au deuxième trimestre.
  • Aegon double son programme de rachat d'actions à 400 millions d'euros après des résultats semestriels supérieurs aux attentes.
  • Aker BP achève la campagne Omega Alfa et réalise une importante découverte de pétrole dans la zone d'Yggdrasil en Mer du Nord.
  • Siegfried confirme ses perspectives positives à moyen terme.
  • Bewi lève 896 millions de couronnes norvégiennes par le biais d'un placement privé d'actions.
  • Novonesis vise une croissance annuelle du chiffre d'affaires organique de 9% d'ici 2030.
D'Amérique du Nord

  • Meta gèle les embauches dans le domaine de l'IA, selon le WSJ.
  • Tesla pourrait renoncer à commercialiser son Model Y à 6 places aux Etats-Unis, révèle Elon Musk.
  • McDonald's va réduire les prix de ses formules de 15% et lancer des offres à petit prix de 5 à 8 USD après avoir conclu un accord avec les franchisés.
  • Coty prévoit une baisse de ses ventes trimestrielles et une augmentation des prix des parfums haut de gamme.
  • Microsoft a réduit l'accès des entreprises chinoises aux notifications préalables concernant les failles de sécurité, de peur qu'elles ne les exploitent avant leur correction.
  • CVS n'ajoute pas le nouveau vaccin anti-VIH de Gilead à sa liste de médicaments couverts.
  • La Chine s'emploie à empêcher ses entreprises d'acheter des puces H20 Nvidia après les remarques "insultantes" d'Howard Lutnick.
  • Les employés de GE Aerospace représentés par le syndicat IAM ratifient un nouveau contrat de cinq ans.
  • DaVita augmente son programme de rachat d'actions de 2 milliards de dollars.
  • Vertiv finalise l'acquisition de Great Lakes Data Racks & Cabinets.
  • Jane Street déclare une participation passive de 5,4% dans CoreWeave.
D'Asie et d'ailleurs

