En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- La famille Amar et JCDecaux rachètent 1,7 million d'actions JCDecaux (0,9% du capital) à 14,75 EUR pièce.
- Eiffage enregistre 950 millions d'euros de commandes dans l'énergie en Allemagne au premier semestre.
- Nicox annonce des résultats positifs pour NCX 470 en phase III dans le glaucome, ouvrant la voie à une demande de mise sur le marché aux Etats-Unis au S1 2026.
- OSE Immunotherapeutics nomme un nouveau directeur financier.
- Cabasse augmente son capital par compensation d'une créance VEOM.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Just Eat Takeaway s'associe à RIVR pour la livraison autonome par robot.
- Swiss Prime Site enregistre une baisse de son bénéfice net et de son résultat opérationnel au premier semestre.
- CTS Eventim confirme ses prévisions 2025 après une baisse des marges au S1.
- GN Store publie un EBITDA supérieur aux attentes au deuxième trimestre.
- Aegon double son programme de rachat d'actions à 400 millions d'euros après des résultats semestriels supérieurs aux attentes.
- Aker BP achève la campagne Omega Alfa et réalise une importante découverte de pétrole dans la zone d'Yggdrasil en Mer du Nord.
- Siegfried confirme ses perspectives positives à moyen terme.
- Bewi lève 896 millions de couronnes norvégiennes par le biais d'un placement privé d'actions.
- Novonesis vise une croissance annuelle du chiffre d'affaires organique de 9% d'ici 2030.
D'Amérique du Nord
- Meta gèle les embauches dans le domaine de l'IA, selon le WSJ.
- Tesla pourrait renoncer à commercialiser son Model Y à 6 places aux Etats-Unis, révèle Elon Musk.
- McDonald's va réduire les prix de ses formules de 15% et lancer des offres à petit prix de 5 à 8 USD après avoir conclu un accord avec les franchisés.
- Coty prévoit une baisse de ses ventes trimestrielles et une augmentation des prix des parfums haut de gamme.
- Microsoft a réduit l'accès des entreprises chinoises aux notifications préalables concernant les failles de sécurité, de peur qu'elles ne les exploitent avant leur correction.
- CVS n'ajoute pas le nouveau vaccin anti-VIH de Gilead à sa liste de médicaments couverts.
- La Chine s'emploie à empêcher ses entreprises d'acheter des puces H20 Nvidia après les remarques "insultantes" d'Howard Lutnick.
- Les employés de GE Aerospace représentés par le syndicat IAM ratifient un nouveau contrat de cinq ans.
- DaVita augmente son programme de rachat d'actions de 2 milliards de dollars.
- Vertiv finalise l'acquisition de Great Lakes Data Racks & Cabinets.
- Jane Street déclare une participation passive de 5,4% dans CoreWeave.
D'Asie et d'ailleurs
- Sony augmente le prix de la PlayStation 5 aux Etats-Unis.
- Brambles prévoit une croissance du chiffre d'affaires pour l'exercice 2026 de 3 à 5% à taux de change constants.
Lectures
- Les résumés de la saison des résultats sont stupides (FT Alphaville, en anglais).
- Les tarifs de Trump accélèrent la percée de Pékin sur les marchés émergents (Le Grand Continent).
- Alors, cet impact de l'IA sur le PIB ? (The Overshoot, en anglais).
- L’espionne qui m’aimait (XXI).
- Face à Vivendi, Atos ou Scor, les bons relais des activistes de CIAM (La Lettre).
- Le ralentissement spectaculaire de la fonte des glaces dans l'Arctique surprend les scientifiques (The Guardian, en anglais).
- Pourriez-vous rester sans rien faire pendant 90 minutes ? En Corée du Sud, c'est un sport (National Geographic, en anglais).