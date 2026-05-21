Bourse : Elior et Ubisoft publient mal, en attendant Stellantis

La journée est dominée par les suites de la publication plutôt rassurante de Nvidia, même si la société américaine reculait post-séance. Stellantis doit annoncer à 14h00 son nouveau plan stratégique. Elior a abaissé ses objectifs et Ubisoft a publié une lourde perte, mais sans grande surprise.