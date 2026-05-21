En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Stellantis dévoile une nouvelle stratégie pour le long terme axée sur un redressement des ventes aux Etats-Unis.
- Airbus aurait informé certains clients de nouveaux retards pour l'A350, selon des sources obtenues par Reuters. Par ailleurs, le groupe implante un centre technologique au Canada.
- Les employés de Kering ont observé une journée de grève devant le siège italien du groupe de luxe français en Toscane.
- Colas (Bouygues) remporte le contrat de construction de la section ouest du contournement de Bradford au Canada.
- GTT sélectionné pour la conception des cuves des premiers grands méthaniers au monde dotés d'une configuration à trois cuves.
- Elior a abaissé ses objectifs annuels après un semestre marqué par une croissance organique limitée et une rentabilité en baisse.
- Anne-Sophie Chauveau-Galas a été nommée administratrice indépendante au sein du conseil d'administration de Coface.
- Ubisoft dévoile une perte nette annuelle massive.
- Exosens double sa capacité de production de caméras infrarouges refroidies.
- Nanobiotix annonce le lancement d'une offre globale d'environ 75 MEUR en ADS et en actions ordinaires en Europe.
- Laurence Mulliez quittera ses fonctions de présidente et d'administratrice de Voltalia le 21 mai 2026.
- Semco Technologies a sécurisé une nouvelle infrastructure de production à Montpellier. Parallèlement, son actionnaire majoritaire ECM Technologies prévoit de céder des actions pour environ 45 millions d'euros afin d'accroître la liquidité du titre.
- Mauna Kea obtient le feu vert des Emirats et de la Turquie pour déployer "CellTolerance".
- MaaT Pharma reçoit un avis de "tendance négative" avant le vote du CHMP de juin pour MaaT013.
- Les principales publications du jour : Compagnie des Alpes, Parrot, IT Link, Genfit, Quadient, Claranova… Le reste ici.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Intesa Sanpaolo préparerait une offre sur l'espagnole Singular Bank, selon le FT.
- Equinor et Aker BP s'associent pour accroître la production future sur certains segments de leurs portefeuilles du plateau continental norvégien.
- Generali affiche un résultat net en baisse au premier trimestre, mais les primes brutes émises progressent.
- Swiss Life affiche des revenus de commissions en hausse au premier trimestre.
- EasyJet creuse sa perte au premier semestre fiscal malgré une hausse du chiffre d'affaires.
- BT Group affiche un bénéfice en hausse pour l'exercice qui vient de s'achever malgré un repli du chiffre d'affaires.
- TGS décroche un contrat de sismique OBN en mer du Nord norvégienne.
- Le directeur général de Volkswagen nie l'existence de discussions sur l'utilisation des surcapacités de production du groupe avec des constructeurs chinois.
- La directrice générale de Commerzbank table sur 350 millions d'euros d'économies annuelles grâce à l'IA.
- Fresenius Medical Care reconduit Martin Fischer au poste de directeur financier.
- Les principales publications du jour : Generali, BT Group, Swiss Life, Lundberg, Asmodée…
D'Amérique du Nord
- Nvidia rassure, malgré un titre qui perd un peu de terrain post-séance.
- Exxon Mobil signe un accord de coopération gazière avec l'Egypte.
- Les REIT américains AvalonBay et Equity Residential proches d'une fusion, selon plusieurs sources.
- PepsiCo va relever le prix des petits sachets de chips face à la hausse des coûts aux Etats-Unis, selon Bloomberg.
- Intuit va réduire ses effectifs de 17% pour embrasser l'IA.
- Les gobelets en plastique à usage unique de Starbucks dans ses cafés américains ne sont pas aussi recyclables que la société le prétend, affirme une ONG.
- West Pharma se dit pleinement opérationnel après une cyberattaque et maintient ses prévisions pour 2026.
- OpenAI prépare le terrain pour une levée de fonds visant une valorisation supérieure à 1 000 milliards de dollars, selon le FT, tandis que le WSJ croit savoir que le dépôt du projet d'IPO est proche.
- SpaceX a dévoilé mercredi son dossier d'introduction en bourse.
- Les principales publications du jour : Walmart, Deere, Ross Stores, Take-Two…
D'Asie et d'ailleurs
- Le syndicat de Samsung Electronics suspend son projet de grève après un accord salarial de principe.
- Le transfert de 7 milliards de dollars de dettes par le constructeur de VE VinFast suscite l'inquiétude.
- Northern Star Resources annonce le départ de son directeur général Stuart Tonkin au premier trimestre 2027.
- Les principales publications du jour : Singapore Telecom…
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- "Tout dans la vie ne devrait pas être un pari" (Politico).
- Le plan B secret de l'Europe pour remplacer l'OTAN (The Economist).
- Les drones terrestres qui évacuent les blessés ukrainiens du front (Wall Street Journal).
- Les bernacles et les méduses envahissent les navires bloqués dans le golfe (Financial Times).
- L'accord nucléaire méconnu qui pourrait contribuer à résoudre la crise climatique (Noéma).
- L’honneur et la vertu chez Aristote et les samouraïs (The Conversation).
- La bataille pour réduire le bilan de la Réserve fédérale commence (Axios).
- Comment l’IA a bouleversé l’université : onze normaliens face à ChatGPT (Le Grand Continent).