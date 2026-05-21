En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

  • Stellantis dévoile une nouvelle stratégie pour le long terme axée sur un redressement des ventes aux Etats-Unis.
  • Airbus aurait informé certains clients de nouveaux retards pour l'A350, selon des sources obtenues par Reuters. Par ailleurs, le groupe implante un centre technologique au Canada.
  • Les employés de Kering ont observé une journée de grève devant le siège italien du groupe de luxe français en Toscane.
  • Colas (Bouygues) remporte le contrat de construction de la section ouest du contournement de Bradford au Canada.
  • GTT sélectionné pour la conception des cuves des premiers grands méthaniers au monde dotés d'une configuration à trois cuves.
  • Elior a abaissé ses objectifs annuels après un semestre marqué par une croissance organique limitée et une rentabilité en baisse.
  • Anne-Sophie Chauveau-Galas a été nommée administratrice indépendante au sein du conseil d'administration de Coface.
  • Ubisoft dévoile une perte nette annuelle massive.
  • Exosens double sa capacité de production de caméras infrarouges refroidies.
  • Nanobiotix annonce le lancement d'une offre globale d'environ 75 MEUR en ADS et en actions ordinaires en Europe.
  • Laurence Mulliez quittera ses fonctions de présidente et d'administratrice de Voltalia le 21 mai 2026.
  • Semco Technologies a sécurisé une nouvelle infrastructure de production à Montpellier. Parallèlement, son actionnaire majoritaire ECM Technologies prévoit de céder des actions pour environ 45 millions d'euros afin d'accroître la liquidité du titre.
  • Mauna Kea obtient le feu vert des Emirats et de la Turquie pour déployer "CellTolerance".
  • MaaT Pharma reçoit un avis de "tendance négative" avant le vote du CHMP de juin pour MaaT013.
  • Les principales publications du jour : Compagnie des Alpes, Parrot, IT Link, Genfit, Quadient, ClaranovaLe reste ici.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

  • Intesa Sanpaolo préparerait une offre sur l'espagnole Singular Bank, selon le FT.
  • Equinor et Aker BP s'associent pour accroître la production future sur certains segments de leurs portefeuilles du plateau continental norvégien.
  • Generali affiche un résultat net en baisse au premier trimestre, mais les primes brutes émises progressent.
  • Swiss Life affiche des revenus de commissions en hausse au premier trimestre.
  • EasyJet creuse sa perte au premier semestre fiscal malgré une hausse du chiffre d'affaires.
  • BT Group affiche un bénéfice en hausse pour l'exercice qui vient de s'achever malgré un repli du chiffre d'affaires.
  • TGS décroche un contrat de sismique OBN en mer du Nord norvégienne.
  • Le directeur général de Volkswagen nie l'existence de discussions sur l'utilisation des surcapacités de production du groupe avec des constructeurs chinois.
  • La directrice générale de Commerzbank table sur 350 millions d'euros d'économies annuelles grâce à l'IA.
  • Fresenius Medical Care reconduit Martin Fischer au poste de directeur financier.
  • Les principales publications du jour : Generali, BT Group, Swiss Life, Lundberg, Asmodée

D'Amérique du Nord

  • Nvidia rassure, malgré un titre qui perd un peu de terrain post-séance.
  • Exxon Mobil signe un accord de coopération gazière avec l'Egypte.
  • Les REIT américains AvalonBay et Equity Residential proches d'une fusion, selon plusieurs sources.
  • PepsiCo va relever le prix des petits sachets de chips face à la hausse des coûts aux Etats-Unis, selon Bloomberg.
  • Intuit va réduire ses effectifs de 17% pour embrasser l'IA.
  • Les gobelets en plastique à usage unique de Starbucks dans ses cafés américains ne sont pas aussi recyclables que la société le prétend, affirme une ONG.
  • West Pharma se dit pleinement opérationnel après une cyberattaque et maintient ses prévisions pour 2026.
  • OpenAI prépare le terrain pour une levée de fonds visant une valorisation supérieure à 1 000 milliards de dollars, selon le FT, tandis que le WSJ croit savoir que le dépôt du projet d'IPO est proche.
  • SpaceX a dévoilé mercredi son dossier d'introduction en bourse.
  • Les principales publications du jour : Walmart, Deere, Ross Stores, Take-Two

D'Asie et d'ailleurs

  • Le syndicat de Samsung Electronics suspend son projet de grève après un accord salarial de principe.
  • Le transfert de 7 milliards de dollars de dettes par le constructeur de VE VinFast suscite l'inquiétude.
  • Northern Star Resources annonce le départ de son directeur général Stuart Tonkin au premier trimestre 2027.
  • Les principales publications du jour : Singapore Telecom

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.

Lectures