En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Alstom signe un contrat ferroviaire en Europe pour environ 475 millions d'euros.
- EssilorLuxottica annonce que la FDA a accordé l'autorisation de mise sur le marché du verre Essilor Stellest.
- Spie lance la 9e édition de son programme d'actionnariat salarié.
- Eutelsat veut attirer d'autres Etats européens à son capital.
- Alten publie un résultat opérationnel d'activité en baisse au premier semestre et confirme ses objectifs annuels.
- Catana présente son plan 2030.
- Hoffmann Green Cement lève 7,9 MEUR à 4,50 EUR l'action lors de son augmentation de capital.
- Mint va fournir de l'électricité au Groupe Riccobono.
- Gensight Biologics lève 3,7 millions d'euros auprès de trois actionnaires.
- OSE Immunotherapeutics signe un partenariat stratégique pour accélérer l’innovation en immunothérapie avec Inserm Transfert et Nantes Université.
- Les principales publications du jour : Equasens, Hexaom, Cegedim, Xilam, Invibes, Ikonisys, Marie Brizard, Preatoni, Balyo, Ecoslops, Abionyx, IT Link, FIPP, Theranexus, Ateme… Le reste ici.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- UniCredit pourrait rendre son conseil d'administration plus "allemand" pour séduire Commerzbank, selon le FT.
- Generali et BPCE poursuivent leurs négociations, qui doivent aboutir d'ici au 31 décembre, sur la création d'une coentreprise dans la gestion d'actifs.
- Roche met en avant ses projets américains après l'annonce par Trump de droits de douane sur les produits pharmaceutiques.
- OLX, filiale de Prosus, conclut un accord en espèces de 1,1 milliard d'euros pour l'acquisition de La Centrale au fond Providence.
- Volkswagen réduit sa production dans les usines de véhicules électriques de Zwickau et d'Emden, selon FAZ.
- Brunello Cucinelli a déclaré maintenir une conformité totale avec les réglementations de l'UE dans le cadre de ses opérations sur le marché russe, après validation par la douane italienne, en réponse aux attaques récentes des vendeurs à découvert sur le titre.
- Just Eat Takeaway licencie 450 employés.
- Heineken a placé 2 milliards d'euros d'obligations.
- Nestlé nomme Alfonso Gonzalez Loeschen au poste de DG de Nespresso.
- Le président du conseil d'administration de Siegfried quittera ses fonctions en avril 2026.
- Montana Aerospace vend sa branche énergie à Michael Tojner.
- Moody's a relevé la note crédit de Warehouses De Pauw de Baa1 à A3 et a modifié la perspective de positive à stable.
- Les principales publications du jour : Zegona, CrediaBank…
D'Amérique du Nord
- Costco réagit peu après la clôture après des trimestriels proches des attentes.
- Intel aurait approché TSMC pour un investissement ou un partenariat, selon le WSJ.
- Amazon va payer 2,5 milliards de dollars pour régler l'affaire Prime avec la FTC, selon Bloomberg.
- Meta est en pourparlers avec Google pour utiliser Gemini afin d'améliorer le ciblage des publicités, selon The Information.
- Palo Alto Networks obtient la résiliation anticipée de la période d'attente légale pour la fusion avec CyberArk.
- La division informatique de General Dynamics obtient un contrat de 1,5 milliard de dollars.
- Turkish Airlines va commander 75 B787 à Boeing. Norwegian Air commande de son côté 30 B737MAX.
- La Commission européenne autorise la mise sur le marché du Kisunla d'Eli Lilly.
- TechnipFMC remporte un important contrat Subsea pour le projet Hammerhead d'Exxon Mobil
- Trump signe un décret déclarant la vente de TikTok prête et l'évalue à 14 milliards de dollars. Oracle est au capital.
- Les principales publications du jour : rien…
D'Asie et d'ailleurs
- Les Etats-Unis enquêteraient sur l'indien Waaree pour évasion tarifaire dans le domaine de l'énergie solaire.
- Le chinois Horizon Robotics lève 821 millions de dollars dans le cadre d'un placement.
- Les principales publications du jour : pas grand-chose…
Lectures
- La génération Z est-elle inemployable ? (Wall Street Journal, en anglais).
- Le coût de l'expulsion des immigrés clandestins des Etats-Unis (Klement on Investing, en anglais).
- Influence, business et succession : comment les héritiers de Bernard Arnault se déchirent autour du destin du "Parisien" (Libération).
- Quand les gouvernements mettent un prix sur tout (Project Syndicate, en anglais).
- La poltronnerie des élites américaines (The Atlantic, en anglais).
- L’aéroport de Liège, symbole des excès de la mondialisation (Le Monde).
- Les memecoins arrivent sur le marché boursier (Wired, en anglais).