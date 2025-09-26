Jamais contents !

L'investisseur a la critique facile et la mémoire courte. Un peu comme tout le monde en fait. Après avoir vilipendé la Fed pour sa réticence à baisser les taux, il n'est pas loin de lui reprocher de l'avoir fait alors que l'économie américaine ne donne pas tant de signes de faiblesse que ça. Bilan des courses ? Trois jours consécutifs de baisse à Wall Street. Une baisse modérée, mais une baisse quand même.