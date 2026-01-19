En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Michèle Benbunan prend la direction du pôle média de LVMH.
- Société Générale envisagerait de déménager son siège social américain de New York, situé au 245 Park Avenue, ailleurs à Manhattan à l'expiration du bail en 2032, selon Bloomberg.
- SNCF Voyageurs commande 15 rames TGV à Alstom pour environ 600 MEUR.
- Prisma veut vendre à Vivendi ses magazines luxe, dont Harper's Bazaar.
- Safran va céder à Embraer 50% de sa participation dans la coentreprise EZair, spécialisée dans les intérieurs d'avions.
- Engie et Masdar obtiennent un financement pour un projet solaire aux Emirats arabes unis.
- Les affiliés de Wendel lèvent plus de 11 milliards d'euros sur les marchés du capital-investissement européen et du crédit privé américain.
- Beneteau accélère ses lancements et se montre confiant lors du Salon Boot Düsseldorf.
- La famille Pizzorno envisage de céder le contrôle de Pizzorno Environnement à Paprec à 62,50 EUR l'action.
- DBV Technologies lève 166,7 MEUR grâce aux bons de souscription émis en mars dernier, ce qui lui fournit la trésorerie suffisante pour aller jusqu'au lancement de Viaskin Peanut aux USA.
- Riber signe une commande MBE 6000 avec QD Laser.
- La FDA accepte le dossier d'Advicenne dans l'ATRd.
- L'Olympique Lyonnais (Eagle Football Group) lève l'option d'achat de Martin Satriano, qui part à Getafe.
- Winamp se refinance en diluant ses actionnaires.
- Calibre annonce 33,41 milliards d'actions en circulation.
Dans le vaste monde
D'Europe
- Bayer salue la décision de la Cour suprême des Etats-Unis de réexaminer l'affaire Durnell dans le cadre du litige Roundup.
- Genmab annonce que l'essai de phase III sur l'epcoritamab (en coopération avec AbbVie) n'a pas atteint son critère principal.
- Shell et Mitsubishi envisageraient de céder leurs participations dans un projet canadien de GNL.
- EnBW vend sa participation dans le parc éolien offshore Mona à son partenaire JNBP.
- Novartis obtient la désignation "thérapie innovante" de la FDA pour l'ianalumab dans le traitement de la maladie de Sjögren.
- Standard Chartered s'interroge sur l'avenir de ses activités de crédit aux particuliers en Inde.
- Ams-Osram va racheter 200 millions d'euros d'obligations convertibles arrivant à échéance en 2027.
- PolyPeptide enregistre une croissance de son chiffre d'affaires 2025 et confirme ses objectifs à moyen terme.
- La société norvégienne Hynion va déposer le bilan.
D'Amérique du Nord
- Trump déclare qu'il va poursuivre JPMorgan Chase en justice dans les deux prochaines semaines pour l'avoir blacklisté près l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021.
- Dominion Energy obtient à son tour une injonction pour reprendre le chantier de son projet éolien offshore stoppé par la Maison Blanche.
- Elon Musk affirme avoir été escroqué par Microsoft et OpenAI, et leur demande 134 milliards de dollars de dommages et intérêts. L'affaire sera examinée fin avril en Californie.
- Micron signe une lettre d'intention pour l'achat du site de Tongluo pour 1,8 milliard de dollars.
- Les fournisseurs de Nvidia suspendent la production de puces H200 après le blocage des livraisons de puces par la Chine, selon le FT.
- Amazon affirme s'engager à faire en sorte que ses centres de données n'augmentent pas les factures d'électricité des consommateurs.
D'Asie et d'ailleurs
- Wipro recule après des prévisions de revenus décevantes et des signatures de contrats en berne.
- Les actions d'UBTech Robotics grimpent fort après que le fabricant chinois de robots humanoïdes a reçu une commande d'Airbus.
- Singapore Airlines et Air India renforcent leur partenariat.
Lectures
