En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)
- Engie affiche des résultats en baisse au T1, objectifs confirmés.
- Legrand dépasse les attentes au T1 avec les centres de données aux Etats et confirme ses perspectives pour 2026.
- Bouygues confirme ses prévisions annuelles.
- Klépierre réaffirme "avec confiance" ses objectifs 2026.
- Trigano accélère au 1er semestre et améliore sa rentabilité.
- Airbus songe à une version allongée de l'A220, après la confirmation d'une commande de 150 appareils par AirAsia.
- Capgemini émet 800 MEUR d'obligations 7 ans à 3,875%.
- Bpifrance lance la cession de 3,57 millions d'actions Technip Energies (2% du capital).
- SNCF Réseau confie à Eiffage la réalisation des ouvrages de la ligne Amiens – Laon pour le Canal Nord-Seine Europe.
- L'Institut Mérieux se renforce de 1% au capital de BioMérieux, portant sa participation à environ 60%.
- Spie émet 600 MEUR d'obligations indexées sur des critères de développement durable à maturité 5 ans et assortie d’un coupon de 3,875%.
- BOA Concept consolide sa présence au Canada.
- Archos émet des BSA.
- Les principales publications du jour : Getlink, Emeis, Hexaom, Viel, Neurones, Viel & Cie, LNA Santé… Le reste ici.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)
- Shell dépasse les attentes et lance un rachat d'actions de 3 MdsUSD.
- BAE Systems confirme ses perspectives de chiffre d'affaires et de BPA sous-jacent pour l'exercice 2026.
- Siemens Healthineers affiche un bénéfice net et un chiffre d'affaires en repli au premier semestre.
- AP Moller Maersk dépasse les attentes au T1.
- Argenx affiche une hausse de son bénéfice et de ses ventes nettes au premier trimestre.
- Henkel confirme ses objectifs 2026 de croissance organique et de BPA ajusté.
- Swisscom confirme ses objectifs pour l'exercice 2026.
- Solvay publie un EBITDA de 219 MEUR au premier trimestre.
- AMS-Osram creuse ses pertes au T1.
- Tenaris prévient que le conflit au Moyen-Orient pèsera sur ses ventes du deuxième trimestre.
- Unicredit signe un accord pour céder une partie de ses activités russes.
- Intertek s'apprête à rejeter la nouvelle offre de rachat d'EQT, selon le FT.
- Rheinmetall proposerait un accord de 12 milliards d'euros pour reprendre le programme de frégates allemand.
- Roche se renforce avec l'acquisition de l'américain PathAI pour un montant pouvant atteindre 1 milliard de dollars.
- Le conseil d'administration d'Essity songe à céder ou scinder ses papiers toilettes et essuie-tout.
- Carlsberg émet des titres hybrides pour un montant principal de 1,8 milliard d'euros.
- Sky réclame jusqu'à 1,9 milliard d'euros de dommages et intérêts à Telecom Italia et DAZN suite à l'accord sur le football italien.
- Les principales publications du jour : Shell, Enel, Rheinmetall, Ferrovial, Argenx, Swiss Re, Siemens Healthineers, Swisscom, AP Moller Maersk, Banca Monte dei Paschi di Siena, Henkel, Mettler-Toledo International, Aker BP, Terna, Vonovia, Intercontinental Hotels Group, Coca-Cola Hellenic, Mediobanca, Knorr-Bremse, Genmab, Acciona, Banca Mediolanum, Eurobank, FinecoBank, Ascendis Pharma, Groupe Bruxelles Lambert, Skanska…
D'Amérique du Nord
- Valeurs en hausse post séance après leurs trimestriels : Fortinet (+16%), DoorDash (+11%)…
- Valeurs en baisse post séance après leurs trimestriels : Snap (-9,5%), Coherent (-7%), ARM Holdings (-6,4%), IonQ (-6%)…
- Le médicament phare contre le diabète d’Eli Lilly, Mounjaro, détrône le Keytruda de Merck & Co et devient le médicament le plus vendu au monde.
- Snap et Perplexity mettent fin à leur partenariat dans l'IA, selon le WSJ.
- Les principales publications du jour : Gilead Sciences, Canadian Natural Resources, McKesson, Howmet Aerospace, Cloudflare, Airbnb, Monster Beverage, Motorola Solutions…
D'Asie et d'ailleurs
- Softbank prend 18% à Tokyo, en fer de lances des valeurs estampillées IA au Japon.
- Sony va payer 4 MdsUSD pour les catalogues de Justin Bieber et Neil Young.
- Geely Automobile serait sur le point de racheter des installations d'assemblage de Ford en Espagne.
- Mitsubishi Heavy restructure sa production de turbines à gaz face à l'envolée de la demande liée à l'IA.
- Samsung Electronics va cesser la vente de produits d'électronique grand public en Chine.
- Les principales publications du jour : néant…
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- J'ai demandé à ChatGPT de gérer un portefeuille d'actions. Voici le résultat (Wall Street Journal).
- Education financière : une formation sur "les bases de l’économie" généralisée en classe de 4e (Le Monde).
- Friedrich Merz ne peut pas continuer comme ça (The Economist).
- Le moment de panique de l'administration Trump face à l'IA (Platformer).
- L'héritage mitigé de Jerome Powell (Project Syndicate).
- Vivons-nous dans une simulation ? Pourquoi cette hypothèse est moins folle qu'elle ne paraît (L'ADN).
- Les ultras-nationalistes russes opposants à Poutine (Le Grand Continent).
- Le problème croissant des deepfakes basés sur l'IA chez les médecins (Axios).
- Le retour de Polymarket est chaotique et son PDG américain est aux abonnés absents (The Information).
- Marco Rubio continue de collectionner les jobs. Et pourquoi pas succéder à Trump ? (Wall Street Journal)
- Nucléaire iranien : dans la diplomatie française, le spleen des « gardiens de l’atome » (Le Monde)
- Le guide français pour ne pas travailler en mai (Financial Times)