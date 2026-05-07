En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

  • Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)
    • Engie affiche des résultats en baisse au T1, objectifs confirmés.
    • Legrand dépasse les attentes au T1 avec les centres de données aux Etats et confirme ses perspectives pour 2026.
    • Bouygues confirme ses prévisions annuelles.
    • Klépierre réaffirme "avec confiance" ses objectifs 2026.
    • Trigano accélère au 1er semestre et améliore sa rentabilité.
  • Airbus songe à une version allongée de l'A220, après la confirmation d'une commande de 150 appareils par AirAsia.
  • Capgemini émet 800 MEUR d'obligations 7 ans à 3,875%.
  • Bpifrance lance la cession de 3,57 millions d'actions Technip Energies (2% du capital).
  • SNCF Réseau confie à Eiffage la réalisation des ouvrages de la ligne Amiens – Laon pour le Canal Nord-Seine Europe.
  • L'Institut Mérieux se renforce de 1% au capital de BioMérieux, portant sa participation à environ 60%.
  • Spie émet 600 MEUR d'obligations indexées sur des critères de développement durable à maturité 5 ans et assortie d’un coupon de 3,875%.
  • BOA Concept consolide sa présence au Canada.
  • Archos émet des BSA.
  • Les principales publications du jour : Getlink, Emeis, Hexaom, Viel, Neurones, Viel & Cie, LNA SantéLe reste ici.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

D'Amérique du Nord

D'Asie et d'ailleurs

  • Softbank prend 18% à Tokyo, en fer de lances des valeurs estampillées IA au Japon.
  • Sony va payer 4 MdsUSD pour les catalogues de Justin Bieber et Neil Young.
  • Geely Automobile serait sur le point de racheter des installations d'assemblage de Ford en Espagne.
  • Mitsubishi Heavy restructure sa production de turbines à gaz face à l'envolée de la demande liée à l'IA.
  • Samsung Electronics va cesser la vente de produits d'électronique grand public en Chine.
  • Les principales publications du jour : néant…

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.

Lectures