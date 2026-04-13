Bourse : Engie s'agite, Softbank veut une IA souveraine japonaise, PolyPeptide courtisée

Pour démarrer la semaine, Engie annonce un développement dans les bornes de recharge et songe à céder des participations. Shell et TotalEnergies poussent leurs pions en production et Softbank convoque le ban et l'arrière ban japonais pour créer une IA souveraine.