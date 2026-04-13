En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- TotalEnergies fait une découverte d’hydrocarbures sur le permis Moho en République du Congo.
- Le Dupixent de Sanofi et Regeneron approuvé dans l'UE comme premier médicament ciblé contre l'urticaire chronique spontanée chez les jeunes enfants.
- Engie pourrait vendre des participations minoritaires dans certains actifs aux Etats-Unis et en France (part dans Storengy) pour financer le rachat de UK Power Networks, selon Bloomberg. Par ailleurs, Engie accélère le déploiement de ses bornes de recharge électrique en Europe.
- Stellantis supprime 650 postes d'ingénieurs chez Opel en Allemagne.
- Casino pourrait céder de nouveaux actifs, Carrefour en embuscade, selon La Lettre.
- Lidl veut lancer en France et dans d'autres pays européens son offre de téléphonie low cost.
- Eurazeo émet 500 millions d'euros d'obligations 2031 à 4,625%. Le groupe rachète par ailleurs à Ardian la société Netco.
- Imerys met en oeuvre un programme de rachat d'actions.
- Trifork Group et OVH scellent un partenariat dans les services cloud et la sécurité.
- Manitou annonce le décès de Jacqueline Himsworth, présidente de son conseil d'administration, à l'âge de 82 ans.
- Transgene annonce la fin de la randomisation des patients de la partie Phase II de l’essai clinique évaluant TG4050 dans le traitement adjuvant des cancers de la tête et du cou.
- Hoffmann Green renforce son partenariat avec le Groupe Angevin en signant un accord avec sa filiale Angevin Île-de-France.
- Capital B continue à acheter des bitcoins.
- Infoclip change de main à 22,14 EUR l'action.
- Grolleau décale la publication de ses résultats 2025.
- Les principales publications du jour : LVMH, Christian Dior, Semco, MGI Digital, Eurobio… Le reste ici.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Iberdrola aurait mis en pause la vente d'un parc solaire espagnol d'environ 1 GW.
- Shell confirme son projet de production de gaz sur le gisement offshore entre le Venezuela et Trinité.
- Plenitude (ENI) finalise l'acquisition d'Acea Energia pour 500 millions d'euros.
- Sulzer confirme ses objectifs de croissance du chiffre d'affaires pour l'exercice 2026.
- Partners Group réitère ses prévisions de collecte brute entre 26 et 32 milliards de dollars pour l'exercice 2026.
- PolyPeptide suscite l'intérêt d'EQT et KKR en vue d'un rachat, selon Bloomberg.
- Georg Fischer décroche un contrat de 100 millions de francs pour des infrastructures hydrauliques au Brésil.
- Stora Enso émet pour 1 milliard d'euros d'obligations hybrides.
- Les pilotes Lufthansa appelés à la grève sur fond de litige relatif aux retraites.
- Ferrari achève la première tranche de son programme de rachat d'actions de 3,5 milliards d'euros.
- Eurobattery Minerals abandonne son projet minier en Espagne après une revue de portefeuille.
- Les principales publications du jour : Traton, Galp Energia, Wise…
D'Amérique du Nord
- Tesla annonce le déploiement imminent de son système de conduite autonome aux Pays-Bas.
- Vineyard Wind poursuit GE Vernova pour l'empêcher d'abandonner le chantier d'un parc éolien.
- Blackstone envisage une introduction en bourse de 2 milliards de dollars pour sa société d'acquisition de centres de données.
- McDonald's va intégrer des boissons énergisantes et des sodas artisanaux à ses menus, selon le WSJ.
- Cisco serait en pourparlers pour racheter la start-up spécialisée dans la sécurité IA Astrix pour un montant d'au moins 250 millions de dollars, selon The Information.
- Les principales publications du jour : The Goldman Sachs Group, Fastenal…
D'Asie et d'ailleurs
- TSMC devrait enregistrer un quatrième trimestre consécutif de bénéfices records face à une demande insatiable en IA.
- Rio Tinto a suscité l'intérêt de plus d'une douzaine de soumissionnaires potentiels pour ses actifs américains produisant du bore, un minéral critique, qui pourraient valoir 2 MdsUSD, selon Bloomberg.
- Chery Automobile envisage de produire en Europe via des partenariats.
- Isuzu devrait reporter le lancement de son camion à pile à combustible développé avec Honda, initialement prévu pour 2027, selon Kyodo News.
- SoftBank fonde une société au Japon pour développer une IA nationale, selon Nikkei. NEC, Honda et d'autres investisseurs en font partie.
- Les principales publications du jour : néant…
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- Les traders de matières première ont perdu des milliards aux premiers jours de la guerre en Iran (Financial Times).
- L'IA consomme tellement d'énergie que la puissance de calcul commence à manquer (Wall Street Journal).
- Mythos et la dépréciation de tout (Exponential View).
- Carson Block voit poindre une nouvelle ère pour les vendeurs à découvert avec l'IA (Financial Times).
- Depuis combien de temps chaque pays du monde n'a pas été en guerre ? (Sheets.works).
- Red Bull, mortel tremplin pour les sportifs de l'extrême (Revue21).
- Une joie lunaire (The Ruffian).
- Le soft power chinois illustré par les caricatures de "China Daily" (The Conversation).
- Comment AT&T a créé le téléphone le plus emblématique de tous les temps (The Verge).
- Pourquoi Israël et ses pères fondateurs ont fait du fleuve Litani et du Liban sud un enjeu stratégique majeur (Le Monde)
- Une pénurie de contrôleurs aériens ? Recrutez des gamers (New York Times)