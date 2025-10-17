En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

  • EssilorLuxottica dépasse les attentes au T3. L'action flambait de 12% sur l'OTC US hier soir.
  • Capgemini a finalisé l'acquisition de WNS.
  • Airbus a reçu le feu vert pour le rachat des actifs de Spirit Aero.
  • Chez Hermès, Véronique Nichanian, directrice artistique, quitte la marque après 37 ans de présence.
  • AXA nomme Mathieu Godart à la direction générale France.
  • Virbac relève son objectif annuel.
  • Aéroports de Paris publie un trafic en légère hausse en septembre.
  • JCDecaux remporte le contrat national des enseignes de presse.
  • La justice a requis quatre ans de prison, dont un ferme, contre l'ancien patron de Casino, Jean-Charles Naouri.
  • Stif signe un contrat important avec CATL.
  • Amoéba peut commercialiser ses produits de biocontrôle aux USA.
  • Voltalia s'allie à l'IFC pour verdir l'énergie minière en Afrique.
  • AB Science communique sur des données de phase I avec son candidat AB8939.
  • Les principales publications du jour : Mercialys, Lagardère, Stef, Prodware, Damartex, SRP Groupe, UV Germi, NFL Biosciences, PoxelLe reste ici.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

  • Les principales publications du jour :
    • AB Volvo annonce une baisse du revenu attribuable et des ventes nettes au troisième trimestre.
    • Pearson enregistre une croissance de son chiffre d'affaires sous-jacent au troisième trimestre.
    • Continental devrait réaliser un T3 un peu meilleur que prévu.
    • Louis Hachette en croissance au T3.
    • Comet affiche un chiffre d'affaires net en baisse au troisième trimestre et revoit ses perspectives.
  • L'OPA hostile de BBVA sur Banco de Sabadell est un échec.
  • Prosus conclut l'offre publique d'achat de Just Eat Takeaway.
  • Novo Nordisk et Eli Lilly chahutés après les appels de Trump a un prix beaucoup plus faible pour les médicaments amaigrissants.
  • Cellnex France signe un accord de 391 millions d'euros pour la vente de toutes les actions de Towerlink France.
  • Indra signe deux contrats avec l'Agence spatiale européenne.
  • Schindler cède ses activités sud-coréennes à Otis.
  • Asos déclare qu'Asos Allemagne a entamé des discussions et des procédures juridiques avec les autorités douanières allemandes.
  • Merck KGaA signe un accord avec le gouvernement américain pour élargir l'accès aux traitements de FIV.
  • Smiths Group vend son activité de connectivité Smiths Interconnect pour 1,3 milliard de livres sterling.
  • Banco BPM lance une obligation verte de 500 MEUR.
  • IMCD rachète le distributeur sud-coréen d'ingrédients cosmétiques Dong Yang FT.
  • Hexagon Composites achève l'acquisition de SES Composites.
  • Les principales publications du jour : Pearson, Comet, Warehouses de Pauw, Tomra, AB Volvo, Yara

D'Amérique du Nord

D'Asie et d'ailleurs

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.

Lectures