En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- EssilorLuxottica dépasse les attentes au T3. L'action flambait de 12% sur l'OTC US hier soir.
- Capgemini a finalisé l'acquisition de WNS.
- Airbus a reçu le feu vert pour le rachat des actifs de Spirit Aero.
- Chez Hermès, Véronique Nichanian, directrice artistique, quitte la marque après 37 ans de présence.
- AXA nomme Mathieu Godart à la direction générale France.
- Virbac relève son objectif annuel.
- Aéroports de Paris publie un trafic en légère hausse en septembre.
- JCDecaux remporte le contrat national des enseignes de presse.
- La justice a requis quatre ans de prison, dont un ferme, contre l'ancien patron de Casino, Jean-Charles Naouri.
- Stif signe un contrat important avec CATL.
- Amoéba peut commercialiser ses produits de biocontrôle aux USA.
- Voltalia s'allie à l'IFC pour verdir l'énergie minière en Afrique.
- AB Science communique sur des données de phase I avec son candidat AB8939.
- Les principales publications du jour : Mercialys, Lagardère, Stef, Prodware, Damartex, SRP Groupe, UV Germi, NFL Biosciences, Poxel… Le reste ici.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Les principales publications du jour :
- AB Volvo annonce une baisse du revenu attribuable et des ventes nettes au troisième trimestre.
- Pearson enregistre une croissance de son chiffre d'affaires sous-jacent au troisième trimestre.
- Continental devrait réaliser un T3 un peu meilleur que prévu.
- Louis Hachette en croissance au T3.
- Comet affiche un chiffre d'affaires net en baisse au troisième trimestre et revoit ses perspectives.
- L'OPA hostile de BBVA sur Banco de Sabadell est un échec.
- Prosus conclut l'offre publique d'achat de Just Eat Takeaway.
- Novo Nordisk et Eli Lilly chahutés après les appels de Trump a un prix beaucoup plus faible pour les médicaments amaigrissants.
- Cellnex France signe un accord de 391 millions d'euros pour la vente de toutes les actions de Towerlink France.
- Indra signe deux contrats avec l'Agence spatiale européenne.
- Schindler cède ses activités sud-coréennes à Otis.
- Asos déclare qu'Asos Allemagne a entamé des discussions et des procédures juridiques avec les autorités douanières allemandes.
- Merck KGaA signe un accord avec le gouvernement américain pour élargir l'accès aux traitements de FIV.
- Smiths Group vend son activité de connectivité Smiths Interconnect pour 1,3 milliard de livres sterling.
- Banco BPM lance une obligation verte de 500 MEUR.
- IMCD rachète le distributeur sud-coréen d'ingrédients cosmétiques Dong Yang FT.
- Hexagon Composites achève l'acquisition de SES Composites.
- Les principales publications du jour : Pearson, Comet, Warehouses de Pauw, Tomra, AB Volvo, Yara…
D'Amérique du Nord
- Actions qui montent hors séance après leurs trimestriels : CSX Corporation (+2%)…
- Actions qui baissent hors séance après leurs trimestriels : Interactive Brokers (-3%)…
- Meta serait proche d'un accord de financement de 30 MdsUSD pour un centre de données géant en Louisiane, selon Bloomberg.
- Apple devrait lancer une version à écran tactile de son Mac, selon Bloomberg.
- Les robots Waymo vont livrer des repas DoorDash.
- Les principales publications du jour : Huntington Bancshares, Regions Financial, Fifth Third Bancorp, American Express, Schlumberger, State Street, Ally Financial…
D'Asie et d'ailleurs
- TSMC recule légèrement après ses très bons résultats, signe que le marché fait une pause dans sa puce-mania.
- BYD va rappeler 115 000 véhicules pour des soucis de batteries.
- Les bénéfices d'Infosys en hausse au T2 fiscal.
- Nintendo prévoit de produire 25 millions de Switch 2 d'ici mars 2026.
- Les principales publications du jour : Reliance Industries, JSW Steel, Hindustan Zinc, Ambuja Cements, Zangge Mining, Tata Consumer Products…
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- Niche fiscale : le pacte Dutreil est cinq fois plus coûteux que prévu (Les Echos).
- Comment ByteDance a créé le chatbot IA le plus populaire de Chine (Wired, en anglais).
- La réalité politique française n’est pas si exceptionnelle (Le Grand Continent).
- Les startups le plus importantes pour l'Europe sont ukrainiennes (Bloomberg, en anglais).
- Révélations sur le "Group 78", une unité secrète américaine chargée de la lutte contre les cybercriminels (Le Monde).
- La "Forever-35 face" ou le lifting du lifting (L'ADN).
- La nouvelle guerre américaine, au sens propre, contre la drogue (The Economist, en anglais).
- Les grandes entreprises technologiques misent sur une tactique controversée d'élimination du carbone (MIT Technology Review, en anglais).