  • EssilorLuxottica et Burberry renouvellent de 10 ans leur accord de licence.
  • Bernard Arnault déclare dans une interview à CNBC espérer tenir encore dix ans aux commandes de LVMH.
  • BNP veut se renforcer dans la location longue durée de véhicules avec le rachat d'Athlon à Mercedes-Benz.
  • Nicolas Sarkozy a démissionné de son poste d'administrateur d'Accor.
  • Danone rachète environ 5,8 millions de ses propres actions détenues par sa filiale espagnole.
  • Le Conseil de Paris donne son feu vert au Groupement Dalkia/Eiffage/RATP Solutions pour son réseau de chaleur.
  • L'ART refuse la proposition tarifaire du Groupe Aéroports de Paris.
  • Nexans a finalisé l'acquisition d'Electro Cables au Canada.
  • Sopra Steria négocie le rachat de Starion et Nexova pour se renforcer dans le spatial et la cybersécurité.
  • Getlink va percevoir 55 millions d'euros des assureurs pour la suspension d'Eleclink.
  • Selectirente signe une ligne de crédit corporate de 25 MEUR.
  • Abivax présentera 22 abstracts lors du congrès ECCO 2026.
  • Prologue vend son fonds de commerce dans la dématérialisation pour 0,5 MEUR.
  • Paris Realty Fund négocie la vente de SOLIA Paref, sa filiale dédiée au Property Management.
  • Le conseil d’administration du groupe Les Hôtels Baverez a acté la démission de Françoise Baverez de la présidence et la réunion des fonctions de président et de directeur général au profit de Véronique Crefcoeur, à l'issue de la prochaine AG.
  • La Française de l'Energie perd la concession Bleu Lorraine devant le Conseil d'Etat, mais confirme ses objectifs 2030.
  • Roche et Novartis seraient proches de s'entendre avec la Maison Blanche sur le prix des médicaments.
  • BP Plc se sépare de son PDG Murray Auchincloss après moins de deux ans à ce poste. La patronne de Woodside, Meg O'Neill, va le remplacer.
  • Rheinmetall va vendre le reliquat de ses activités civiles pour se concentrer sur le militaire.
  • Defender Capital réitère son intention de voter contre le rachat de Staar Surgical par Alcon.
  • Moody's a relevé la note à long terme de Siemens Energy de Baa2 à Baa1 et a révisé sa perspective de positive à stable.
  • Nestlé Waters assigné en justice en France pour concurrence déloyale.
  • EDP Renováveis vend 20,25% du projet Ocean Wind à Allianz GI pour 200 MEUR.
  • ABB acquiert le finlandais Netcontrol.
  • Currys renoue avec les profits au premier semestre fiscal.
  • Vestas remporte une commande de 108 MW en Australie avec Tilt Renewables.
  • Avolta obtient une concession à l'aéroport Shanghai Pudong.
  • Les principales publications du jourEVN, Hornbach Baumarkt, Currys, Douglas, SESA

  • Micron gagne 8% hors séance après ses trimestriels.
  • Warner Bros exige une garantie personnelle de Larry Ellison dans le cadre de l'offre d'achat déposée par Paramount.
  • Elliott s'invite au capital de Lululemon, révèle le WSJ.
  • Comcast a évalué sa division médias à 81 milliards de dollars dans son offre sur Warner Bros, selon Bloomberg.
  • Amazon a nommé un nouveau responsable de l'IA pour rester dans la course des hyperscalers.
  • Insmed abandonne le développement d'un médicament contre la sinusite après l'échec d'une étude de phase intermédiaire.
  • Eli Lilly réduit le prix des médicaments contre le diabète et la perte de poids au Canada, rapporte le Globe and Mail.
  • Medline bondit de 21% le jour de son entrée en bourse.
  • Salesforce signe un accord définitif pour acquérir Qualified.
  • YouTube (Alphabet) récupère la cérémonie des Oscars à partir de 2029.
  • DoorDash lance une application d'achat de produits alimentaires dans Chatgpt.
  • Coinbase s'associe à Kalshi pour se lancer dans le secteur en plein essor des marchés prédictifs.
  • OpenAI a envisagé de lever plusieurs dizaines de milliards de dollars sur la base d'une valorisation d'environ 750 milliards de dollars, selon The Information.
  • Les principales publications du jour : Accenture, Nike, Cintas, Fedex, Heico, Darden Restaurants

  • Hitachi vise le déploiement en usine de robots humanoïdes dotés d'intelligence artificielle d'ici 2028.
  • Une combinaison de médicaments d'Astellas et Pfizer montre une amélioration de la survie dans un essai clinique sur le cancer de la vessie à un stade précoce.
  • Tencent nomme un ancien chercheur d'OpenAI au poste de directeur scientifique en intelligence artificielle.
  • Asahi chute après le rachat d'actifs de Diageo en Afrique de l'Est pour 3 milliards de dollars.
  • Woodside Energy annonce la démission de sa directrice générale Meg O'Neill, remplacée par intérim par Liz Westcott. Elle part chez BP Plc.
  • Les principales publications du jour : vide…

