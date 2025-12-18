En France
Annonces importantes (et moins importantes…
- EssilorLuxottica et Burberry renouvellent de 10 ans leur accord de licence.
- Bernard Arnault déclare dans une interview à CNBC espérer tenir encore dix ans aux commandes de LVMH.
- BNP veut se renforcer dans la location longue durée de véhicules avec le rachat d'Athlon à Mercedes-Benz.
- Nicolas Sarkozy a démissionné de son poste d'administrateur d'Accor.
- Danone rachète environ 5,8 millions de ses propres actions détenues par sa filiale espagnole.
- Le Conseil de Paris donne son feu vert au Groupement Dalkia/Eiffage/RATP Solutions pour son réseau de chaleur.
- L'ART refuse la proposition tarifaire du Groupe Aéroports de Paris.
- Nexans a finalisé l'acquisition d'Electro Cables au Canada.
- Sopra Steria négocie le rachat de Starion et Nexova pour se renforcer dans le spatial et la cybersécurité.
- Getlink va percevoir 55 millions d'euros des assureurs pour la suspension d'Eleclink.
- Selectirente signe une ligne de crédit corporate de 25 MEUR.
- Abivax présentera 22 abstracts lors du congrès ECCO 2026.
- Prologue vend son fonds de commerce dans la dématérialisation pour 0,5 MEUR.
- Paris Realty Fund négocie la vente de SOLIA Paref, sa filiale dédiée au Property Management.
- Le conseil d’administration du groupe Les Hôtels Baverez a acté la démission de Françoise Baverez de la présidence et la réunion des fonctions de président et de directeur général au profit de Véronique Crefcoeur, à l'issue de la prochaine AG.
- La Française de l'Energie perd la concession Bleu Lorraine devant le Conseil d'Etat, mais confirme ses objectifs 2030.
- Les principales publications du jour : Exel…
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Roche et Novartis seraient proches de s'entendre avec la Maison Blanche sur le prix des médicaments.
- BP Plc se sépare de son PDG Murray Auchincloss après moins de deux ans à ce poste. La patronne de Woodside, Meg O'Neill, va le remplacer.
- Rheinmetall va vendre le reliquat de ses activités civiles pour se concentrer sur le militaire.
- Defender Capital réitère son intention de voter contre le rachat de Staar Surgical par Alcon.
- Moody's a relevé la note à long terme de Siemens Energy de Baa2 à Baa1 et a révisé sa perspective de positive à stable.
- Nestlé Waters assigné en justice en France pour concurrence déloyale.
- EDP Renováveis vend 20,25% du projet Ocean Wind à Allianz GI pour 200 MEUR.
- ABB acquiert le finlandais Netcontrol.
- Currys renoue avec les profits au premier semestre fiscal.
- Vestas remporte une commande de 108 MW en Australie avec Tilt Renewables.
- Avolta obtient une concession à l'aéroport Shanghai Pudong.
- Les principales publications du jour : EVN, Hornbach Baumarkt, Currys, Douglas, SESA…
D'Amérique du Nord
- Micron gagne 8% hors séance après ses trimestriels.
- Warner Bros exige une garantie personnelle de Larry Ellison dans le cadre de l'offre d'achat déposée par Paramount.
- Elliott s'invite au capital de Lululemon, révèle le WSJ.
- Comcast a évalué sa division médias à 81 milliards de dollars dans son offre sur Warner Bros, selon Bloomberg.
- Amazon a nommé un nouveau responsable de l'IA pour rester dans la course des hyperscalers.
- Insmed abandonne le développement d'un médicament contre la sinusite après l'échec d'une étude de phase intermédiaire.
- Eli Lilly réduit le prix des médicaments contre le diabète et la perte de poids au Canada, rapporte le Globe and Mail.
- Medline bondit de 21% le jour de son entrée en bourse.
- Salesforce signe un accord définitif pour acquérir Qualified.
- YouTube (Alphabet) récupère la cérémonie des Oscars à partir de 2029.
- DoorDash lance une application d'achat de produits alimentaires dans Chatgpt.
- Coinbase s'associe à Kalshi pour se lancer dans le secteur en plein essor des marchés prédictifs.
- OpenAI a envisagé de lever plusieurs dizaines de milliards de dollars sur la base d'une valorisation d'environ 750 milliards de dollars, selon The Information.
- Les principales publications du jour : Accenture, Nike, Cintas, Fedex, Heico, Darden Restaurants…
D'Asie et d'ailleurs
- Hitachi vise le déploiement en usine de robots humanoïdes dotés d'intelligence artificielle d'ici 2028.
- Une combinaison de médicaments d'Astellas et Pfizer montre une amélioration de la survie dans un essai clinique sur le cancer de la vessie à un stade précoce.
- Tencent nomme un ancien chercheur d'OpenAI au poste de directeur scientifique en intelligence artificielle.
- Asahi chute après le rachat d'actifs de Diageo en Afrique de l'Est pour 3 milliards de dollars.
- Woodside Energy annonce la démission de sa directrice générale Meg O'Neill, remplacée par intérim par Liz Westcott. Elle part chez BP Plc.
- Les principales publications du jour : vide…
Les principales publications du jour : vide…
Lectures
- A quel point le long terme est-il long pour les investisseurs Value US ? (Klement on Investing, en anglais).
- Musées, expositions et sinologie : les nouveaux instruments du soft power chinois (The Conversation).
- Où les principaux vendeurs à découvert américains placent-ils leurs paris ? (The Economist, en anglais).
- Le "Grand Bluff" : politique de Patrick Sébastien (Le Grand Continent).
- Derrière la cyberattaque du ministère de l’Intérieur, une lutte intestine entre hackeurs (Libération).
- Steve Bannon et Noam Chomsky, sidérant duo exhumé du dossier Epstein (Revue21).
- La crise du pouvoir d'achat perturbe la vie politique dans plusieurs pays (Politico, en anglais).
- Les articles préférés du FT cette année (Financial Times, en anglais).
- Qu'est-il arrivé à l'Arche d'Alliance ? Voici ce que nous savons (National Geographic, en anglais).