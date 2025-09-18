En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

  • Kering nomme sa CEO adjointe, Francesca Bellettini, à la tête de Gucci en se séparant de Stefano Cantino après neuf mois seulement en poste.
  • Thales obtient un prêt de 450 millions d'euros de la BEI.
  • Euronext envisage d'étendre les heures de négociation des produits agricoles, selon Reuters.
  • Veolia place 850 MEUR de dette hybride.
  • Daikin fait appel à Engie pour faire progresser sa stratégie d'énergie solaire au Texas.
  • Bolloré réalise un résultat net part du Groupe de 240 MEUR au 1er semestre.
  • GTT reçoit une commande du chantier naval Samsung Heavy Industries (SHI).
  • EQT rachète le bloc de contrôle de Waga à 21,55 EUR (avant complément de prix conditionnel de 2,15 EUR) et lancera une OPA sur le solde au T4 2025.
  • Solutions 30 creuse ses pertes au 1er semestre, plombé par la France.
  • Grolleau monte à 75% du capital d'OMP Mechtron.
  • Nanobiotix obtient des données favorable en phase précoce avec JNJ-1900 (ex-NBTXR3) dans le mélanome.
  • Crypto-Blockchain cote ce jour sur le marché libre OTCQB américain.
  • Le spécialiste des explosifs Eurenco envisage une introduction en Bourse, selon La Lettre.
  • Les principales publications du jour : Peugeot Invest, LNA Santé, Esso, Sidetrade, Aubay, Damartex, Arcure, Catering International Service, Kumulus Vape, WeAccess, Cogelec, Drone VoltLe reste ici.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

  • Kone étudierait un rachat de TK Elevator, selon Bloomberg.
  • Le fonds activiste Cevian déclare au FT que les projets de la Confédération pour les réserves de capitaux rendent le siège suisse "non viable" pour UBS.
  • Exor en pertes au S1.
  • Renishaw enregistre un bénéfice en baisse sur son dernier exercice, mais son chiffre d'affaires augmente.
  • Roche va racheter 89bio, spécialiste des traitements du foie, pour un montant pouvant aller jusqu'à 3,5 milliards de dollars.
  • Novo Nordisk annonce que la pilule Wegovy permet une perte de poids comparable à la version injectable.
  • Merck KGaA inaugure un nouveau site de production de 150 millions d'euros en Irlande.
  • Wolters Kluwer achèvera son programme de rachat d'ici le 3 novembre, soit deux mois plus tôt que prévu.
  • Iberdrola indique qu'Avangrid investit 200 millions d'euros dans la modernisation de deux sous-stations.
  • Swiss Life place un emprunt hybride d'un montant total de 250 millions de francs suisses.
  • SIG Group se restructure et abaisse ses objectifs 2025.
  • Avolta s'étend en Côte d'Ivoire.
  • Les principales publications du jour : Next Plc

D'Amérique du Nord

  • Meta intègre un écran dans ses lunettes IA, toujours produites avec EssilorLuxottica.
  • La Chine a abandonné l'enquête antitrust sur Google pendant les négociations commerciales avec les Etats-Unis, révèle le FT.
  • Le Mounjaro d'Eli Lilly aide à améliorer le contrôle de la glycémie chez les enfants dans un essai de phase III.
  • Microsoft signe un accord de 6,2 milliards de dollars pour la puissance de calcul de l'IA en Norvège.
  • Palantir s'engage à investir 1,5 milliard de livres au Royaume-Uni.
  • Apple étudie la possibilité de tester la production d'iPhones pliables à Taïwan, selon Nikkei.
  • CME Group lance des options sur les contrats à terme Solana et Xrp.
  • Biogen reçoit l'approbation de la Commission européenne pour Zurzuvae.
  • Les principales publications du jourFedExLennarDarden RestaurantsFactSet

D'Asie et d'ailleurs

  • L'action Santos s'effondre à la suite de l'abandon du rachat par le consortium ADNOC.
  • Samsung prévoit d'embaucher 60 000 personnes pour ses activités dans l'IA, les puces et la biotech.
  • Les principales publications du jour : néant…

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.

Lectures