En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Kering nomme sa CEO adjointe, Francesca Bellettini, à la tête de Gucci en se séparant de Stefano Cantino après neuf mois seulement en poste.
- Thales obtient un prêt de 450 millions d'euros de la BEI.
- Euronext envisage d'étendre les heures de négociation des produits agricoles, selon Reuters.
- Veolia place 850 MEUR de dette hybride.
- Daikin fait appel à Engie pour faire progresser sa stratégie d'énergie solaire au Texas.
- Bolloré réalise un résultat net part du Groupe de 240 MEUR au 1er semestre.
- GTT reçoit une commande du chantier naval Samsung Heavy Industries (SHI).
- EQT rachète le bloc de contrôle de Waga à 21,55 EUR (avant complément de prix conditionnel de 2,15 EUR) et lancera une OPA sur le solde au T4 2025.
- Solutions 30 creuse ses pertes au 1er semestre, plombé par la France.
- Grolleau monte à 75% du capital d'OMP Mechtron.
- Nanobiotix obtient des données favorable en phase précoce avec JNJ-1900 (ex-NBTXR3) dans le mélanome.
- Crypto-Blockchain cote ce jour sur le marché libre OTCQB américain.
- Le spécialiste des explosifs Eurenco envisage une introduction en Bourse, selon La Lettre.
- Les principales publications du jour : Peugeot Invest, LNA Santé, Esso, Sidetrade, Aubay, Damartex, Arcure, Catering International Service, Kumulus Vape, WeAccess, Cogelec, Drone Volt… Le reste ici.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Kone étudierait un rachat de TK Elevator, selon Bloomberg.
- Le fonds activiste Cevian déclare au FT que les projets de la Confédération pour les réserves de capitaux rendent le siège suisse "non viable" pour UBS.
- Exor en pertes au S1.
- Renishaw enregistre un bénéfice en baisse sur son dernier exercice, mais son chiffre d'affaires augmente.
- Roche va racheter 89bio, spécialiste des traitements du foie, pour un montant pouvant aller jusqu'à 3,5 milliards de dollars.
- Novo Nordisk annonce que la pilule Wegovy permet une perte de poids comparable à la version injectable.
- Merck KGaA inaugure un nouveau site de production de 150 millions d'euros en Irlande.
- Wolters Kluwer achèvera son programme de rachat d'ici le 3 novembre, soit deux mois plus tôt que prévu.
- Iberdrola indique qu'Avangrid investit 200 millions d'euros dans la modernisation de deux sous-stations.
- Swiss Life place un emprunt hybride d'un montant total de 250 millions de francs suisses.
- SIG Group se restructure et abaisse ses objectifs 2025.
- Avolta s'étend en Côte d'Ivoire.
- Les principales publications du jour : Next Plc…
D'Amérique du Nord
- Meta intègre un écran dans ses lunettes IA, toujours produites avec EssilorLuxottica.
- La Chine a abandonné l'enquête antitrust sur Google pendant les négociations commerciales avec les Etats-Unis, révèle le FT.
- Le Mounjaro d'Eli Lilly aide à améliorer le contrôle de la glycémie chez les enfants dans un essai de phase III.
- Microsoft signe un accord de 6,2 milliards de dollars pour la puissance de calcul de l'IA en Norvège.
- Palantir s'engage à investir 1,5 milliard de livres au Royaume-Uni.
- Apple étudie la possibilité de tester la production d'iPhones pliables à Taïwan, selon Nikkei.
- CME Group lance des options sur les contrats à terme Solana et Xrp.
- Biogen reçoit l'approbation de la Commission européenne pour Zurzuvae.
- Les principales publications du jour : FedEx, Lennar, Darden Restaurants, FactSet…
D'Asie et d'ailleurs
- L'action Santos s'effondre à la suite de l'abandon du rachat par le consortium ADNOC.
- Samsung prévoit d'embaucher 60 000 personnes pour ses activités dans l'IA, les puces et la biotech.
- Les principales publications du jour : néant…
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- Comment Trump veut prendre la Fed : l'offensive Bessent (Le Grande Continent).
- Bessent, comme l'a fait Lisa Cook, a pris des engagements hypothécaires contradictoires (Bloomberg, en anglais)
- Trump ne souhaite pas concurrencer la Chine (The Atlantic, en anglais).
- Giorgia Meloni et l’Europe : les dessous d’une influence grandissante (L'Express).
- La bataille autour du Drac, dans les Haute-Alpes, illustre la montée des tensions autour des usages de l’eau (Le Monde).
- Pourquoi tout le monde n’a pas le sens de l’orientation (The Conversation).
- La plupart des Américains ne veulent pas que l'IA fasse tout (Axios, en anglais).