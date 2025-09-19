En France
Annonces importantes (et moins importantes…
- Capgemini place 4 milliards d'euros d'obligations sur quatre échéances pour financer l'acquisition de WNS.
- EssilorLuxottica passe de 8,5 à 9,5% du capital de Nikon.
- Vinci remporte le contrat d'électrification du projet Rail Baltica pour 885 MEUR.
- Les français Ardian et InfraVia et les américains KKR, Blackstone et GIP lorgneraient Altice France, selon La Lettre.
- GL Events a signé un contrat de prestations de services pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Milano Cortina 2026, représentant un volume d'activité supérieur à 130 MEUR.
- Planisware poursuit son développement en Amérique du Nord avec deux nouveaux data centers au Canada.
- Hoffmann Green Cement finalise une émission d'obligations convertibles de 6 MEUR souscrites par Inveready.
- Llama émet 2 MEUR d'obligations remboursables en numéraire ou en actions.
- Mauna Kea relance sa présence en Australie avec Cellvizio.
- Transition Evergreen demande son placement en redressement judiciaire.
- Les principales publications du jour : Akwel, Touax, Altamir, Actia, Boiron, Bio-UV, Waga… Le reste ici.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Solvay va supprimer 140 emplois en Allemagne.
- EQT lance la vente de ses activités nordiques dans le domaine du haut débit et des centres de données, selon le FT.
- Novo Nordisk licencie une équipe américaine chargée de l'éducation sur l'obésité et le diabète.
- Scout24 acquiert les plateformes immobilières en ligne espagnoles Fotocasa et Habitaclia.
- Vodafone et Digi Romania rachètent les actifs roumains de Hellenic Telecommunications.
- Avio et Spacelaunch annoncent un nouvel accord de lancement pour Vega C.
- Mikron conclut un contrat de licence avec United Machining Solutions.
- Les principales publications du jour : Attica…
D'Amérique du Nord
- Fedex gagne 5,5% hors séance après ses résultats trimestriels.
- Lennar perd 3,2% hors séance après ses résultats trimestriels.
- La société de cybersécurité Netskope valorisée à 8,8 milliards de dollars pour sa première journée de bourse.
- United Parcel Service met fin à son projet d'achat d'Estafeta.
- Willis Towers Watson renforce son programme de rachat d'actions de 1,5 Md$.
- La FDA approuve la crème contre l'eczéma d'Incyte pour les patients pédiatriques.
- Les principales publications du jour : Standard Lithium…
D'Asie et d'ailleurs
- Les différentes actions du groupe Adani grimpent après que le régulateur indien a rejeté les allégations de Hindenburg.
- Hyundai Motor a relevé ses prévisions de revenus pour 2025 mais a réduit ses anticipations de bénéfices.
- Hier, Bloomberg a révélé que Sumitomo Mitsui envisage d'augmenter sa participation dans la banque d'investissement américaine Jefferies Financial.
- S&P relève la note crédit d'Embraer de "BBB-" à "BBB", perspective stable.
- Les principales publications du jour : néant…
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- Gros test de réalité pour l'hydrogène vert (MIT Technology Review, en anglais).
- Un nouveau stratagème de soft power de la part de Poutine (Noéma, en anglais).
- Les dividendes divins (Aeon, en anglais).
- La crise sanitaire naissante de l'IA chez les adolescents (The Atlantic, en anglais).
- D'où vient le sentiment anti-touriste ? (Rane, en anglais).
- Le "Giverny Business" autour de Monet (Le Monde).
- Le PDG d'Exxon est "pessimiste" quant à la percée de Trump sur les règles européennes en matière d'ESG (Semafor, en anglais).
- En Argentine, Milei n’a jamais été aussi impopulaire (Le Grand Continent).
- Les Etats-Unis entrent-ils dans un nouveau Maccarthysme ? (Financial Times, en anglais).