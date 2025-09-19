En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

  • Capgemini place 4 milliards d'euros d'obligations sur quatre échéances pour financer l'acquisition de WNS.
  • EssilorLuxottica passe de 8,5 à 9,5% du capital de Nikon.
  • Vinci remporte le contrat d'électrification du projet Rail Baltica pour 885 MEUR.
  • Les français Ardian et InfraVia et les américains KKR, Blackstone et GIP lorgneraient Altice France, selon La Lettre.
  • GL Events a signé un contrat de prestations de services pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Milano Cortina 2026, représentant un volume d'activité supérieur à 130 MEUR.
  • Planisware poursuit son développement en Amérique du Nord avec deux nouveaux data centers au Canada.
  • Hoffmann Green Cement finalise une émission d'obligations convertibles de 6 MEUR souscrites par Inveready.
  • Llama émet 2 MEUR d'obligations remboursables en numéraire ou en actions.
  • Mauna Kea relance sa présence en Australie avec Cellvizio.
  • Transition Evergreen demande son placement en redressement judiciaire.
  • Les principales publications du jour : Akwel, Touax, Altamir, Actia, Boiron, Bio-UV, WagaLe reste ici.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

  • Solvay va supprimer 140 emplois en Allemagne.
  • EQT lance la vente de ses activités nordiques dans le domaine du haut débit et des centres de données, selon le FT.
  • Novo Nordisk licencie une équipe américaine chargée de l'éducation sur l'obésité et le diabète.
  • Scout24 acquiert les plateformes immobilières en ligne espagnoles Fotocasa et Habitaclia.
  • Vodafone et Digi Romania rachètent les actifs roumains de Hellenic Telecommunications.
  • Avio et Spacelaunch annoncent un nouvel accord de lancement pour Vega C.
  • Mikron conclut un contrat de licence avec United Machining Solutions.
  • Les principales publications du jour : Attica

D'Amérique du Nord

  • Fedex gagne 5,5% hors séance après ses résultats trimestriels.
  • Lennar perd 3,2% hors séance après ses résultats trimestriels.
  • La société de cybersécurité Netskope valorisée à 8,8 milliards de dollars pour sa première journée de bourse.
  • United Parcel Service met fin à son projet d'achat d'Estafeta.
  • Willis Towers Watson renforce son programme de rachat d'actions de 1,5 Md$.
  • La FDA approuve la crème contre l'eczéma d'Incyte pour les patients pédiatriques.
  • Les principales publications du jourStandard Lithium

D'Asie et d'ailleurs

  • Les différentes actions du groupe Adani grimpent après que le régulateur indien a rejeté les allégations de Hindenburg.
  • Hyundai Motor a relevé ses prévisions de revenus pour 2025 mais a réduit ses anticipations de bénéfices.
  • Hier, Bloomberg a révélé que Sumitomo Mitsui envisage d'augmenter sa participation dans la banque d'investissement américaine Jefferies Financial.
  • S&P relève la note crédit d'Embraer de "BBB-" à "BBB", perspective stable.
  • Les principales publications du jour : néant…

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.

Lectures