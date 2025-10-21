En France
- Parmi les résultats du jour :
- Edenred confirme ses prévisions après un T3 plus élevé que prévu. Par ailleurs, le groupe et Visa annoncent un partenariat pour accélérer l'innovation dans les domaines des avantages aux salariés, de la mobilité et des solutions de paiement B2B.
- Eurofins affiche une croissance organique du chiffre d'affaires de 4% sur 9 mois.
- OVH améliore ses résultats annuels et réunifie les fonctions de directeur général et de président entre les mains d'Octave Klaba.
- Interparfums confirme son objectif annuel de chiffre d'affaires.
- Atos abaisse son objectif de ventes annuel.
- Getlink publie un chiffre d'affaires en hausse de 1% à 472 MEUR au T3.
- Euronext n'a pas l'intention d'améliorer son offre pour Hellenic Exchanges, a déclaré son directeur général Stéphane Boujnah.
- Un éventuel rachat d'Armani par LVMH ne fait pas l'unanimité dans la famille Arnault, selon La Lettre.
- Mis en cause pour écoblanchiment par des associations environnementales, TotalEnergies connaître jeudi la position du Tribunal de Paris.
- Stellantis prévoit de recruter 400 personnes pour augmenter la production de son usine de Mirafiori à Turin, en Italie, selon son CEO interrogé par Bloomberg.
- Alstom a finalisé une modernisation majeure de trains au Royaume-Uni.
- Rémy Cointreau émet un premier Schuldschein de 200 millions d'euros.
- Eutelsat renouvelle son accord de capacité satellitaire avec Oman.
- Quadient renforce son partenariat avec Evri autour des casiers automatiques au Royaume-Uni.
- 2CRSi scelle un partenariat avec NAFFCO pour développer des AI Factories modulaires.
- Delta Plus acquiert la société Gevanta, spécialiste du vêtement de travail haut de gamme en Lituanie.
- Chez Roche Bobois, un directoire resserré à quatre membres après le départ d'Antonin Roche.
- Waga Energy monétise un premier crédit d'impôt aux Etats-Unis pour un montant net d'environ 3,8 MUSD.
- NFL Biosciences devra encore travailler pour déposer des demandes d'essais cliniques de phase avancée mi-2026 pour NFL-101.
- Charwood veut lever 1 MEUR pour une filiale via un prêt participatif.
- Llama Group devient officiellement Winamp Group.
- Camlin Fine Sciences accorde un nouveau prêt à Vinpai via des convertibles.
Dans le vaste monde
D'Europe
- Assa Abloy réalise des résultats légèrement supérieurs aux attentes au troisième trimestre.
- Getinge publie des revenus un peu plus élevés que prévu au troisième trimestre.
- Huber+Suhner enregistre un recul des ventes du groupe sur neuf mois, mais les perspectives sont confirmées.
- Bunzl maintient ses prévisions pour l'année fiscale.
- Tele2 revoit à la baisse ses prévisions de CAPEX.
- Unilever revoit le calendrier de la scission des glaces Magnum à cause du shutdown aux Etats-Unis, mais espère toujours mettre en place la scission d'ici la fin de l'année.
- Coca-Cola Hellenic rachète Coca-Cola Beverages Africa.
- HSBC confie à David Lindberg, ancien dirigeant de NatWest, la direction de ses activités au Royaume-Uni, révèle le FT.
- Husqvarna ferme une usine en Suède.
- Galapagos annonce la fermeture progressive de son activité de thérapie cellulaire.
- Cosmo obtient l'approbation de l'UE pour la crème contre l'acné Winlevi.
- La Deutsche Bank tente de bloquer l'accord de restructuration de 10 milliards de dollars d'Ardagh, selon le FT.
D'Amérique du Nord
- Amazon assure de nouveau l'essentiel de ses services cloud après 13 heures de panne.
- Apple signe un nouveau record grâce à l'optimisme sur les ventes de l'iPhone 17.
- Kenvue demande à la FDA de rejeter la demande de mise en garde contre l'autisme du Tylenol.
- Après ISS, Glass Lewis invite les actionnaires de Tesla à voter contre le paquet de rémunération d'Elon Musk.
D'Asie et d'ailleurs
- Les bénéfices trimestriels de CATL s'envolent.
- L'usine GLNG de Santos cessera d'acheter du gaz domestique australien pour l'exporter d'ici 2027.
Lectures
- Si jamais vous voulez investir dans un Picasso... (Klement on Investing, en anglais).
- Comment la lecture "enclenche une véritable symphonie" dans le cerveau (Le Monde).
- Une co-comédie d'erreurs : Pourquoi la dépréciation de l'AT1 du Crédit Suisse a-t-elle été annulée ? (FT Alphaville, en anglais).
- Les passeports les plus et les moins "puissants" du monde (The Economist, en anglais).
- Le très discret magnat américain derrière Gabriel Zucman (XXI).
- Des investisseurs mondiaux englués dans l'immobilier chinois (Bloomberg, en anglais).
- Pourquoi les manifestants se déguisent-ils en mascottes face à la police américaine ? (L'ADN).
- Poutine et la guerre à l’Europe : le scénario du front atlantique (Le Grand Continent).