    • Euronext publie des résultats meilleurs que prévu et annonce 250 millions d'euros de rachat d'actions.
    • Arkema abaisse à nouveau ses prévisions annuelles en raison du contexte macroéconomique.
    • Aperam souffre au T3.
    • JCDecaux prévoit un chiffre d'affaires globalement stable au 4e trimestre.
    • Bonduelle affiche un CA trimestriel en léger recul et confirme ses objectifs annuels.
  • Sur 10 mois, Airbus a livré 585 avions.
  • Orange a émis 5 MdsEUR d'obligations en 5 tranches.
  • Renault place 95,2 milliards de yens d'obligations samouraï.
  • Verallia émet 850 millions d'euros d'obligations.
  • Trafic passagers en hausse mais fret en baisse pour Getlink en octobre.
  • L'AMF ne demande pas d'OPR pour la simplification d'Interparfums.
  • Cibox lance une recapitalisation fortement dilutive pour lever jusqu'à 6,3 MEUR.
  • Groupe Airwell va accueillir un nouvel actionnaire turc à hauteur de 7,65%.
  • Aventador a sollicité le renouvellement de la période d'observation de son redressement judiciaire.
  • Eduform'Action veut lever 0,5 MEUR en émettant des ABSA.
  Les principales publications du jour : Akwel, Altarea, NRJ, LNA Santé, Prismaflex, Aurea, Cellectis, Delta Plus, Hexaom

  • Valeurs en hausse post-séance après leurs trimestriels : Expedia (+15%), Affirm (+12%), Sandisk (+7%), Natera (+6%), Airbnb (+5,4%), Monster Beverage (+4%)…
  • Valeurs en baisse post-séance après leurs trimestriels : Block (-11%), Microchip (-3%)…
  • Les actionnaires de Tesla valident la rémunération potentielle de 1 000 milliards de dollars d'Elon Musk.
  • Les grandes compagnies aériennes annulent des centaines de vols aux Etats-Unis à cause des conséquences du shutdown.
  • Eli Lilly et Novo Nordisk vont baisser les prix des médicaments contre l'obésité dans le cadre d'accords conclus avec l'administration Trump.
  • Take-Two reporte la sortie de "GTA VI" au 19 novembre 2026. Le titre perd 6% hors séance.
  • Nvidia n'a aucune part de marché dans le secteur des centres de données en Chine et n'inclut donc rien dans ses prévisions.
  • Comcast en pourparlers pour racheter la branche diffusion d'ITV, selon Bloomberg. ITV confirme avoir entamé des discussions préliminaires concernant la vente éventuelle de son activité M&E à Sky pour 1,6 milliard de livres sterling.
  • Ford envisage d'abandonner la version électrique de son pick-up F-150.
  • Thermo Fisher Scientific autorise un rachat d'actions pour un montant de 5 milliards de dollars.
  • EchoStar va vendre davantage de licences de spectre à SpaceX pour 2,6 milliards de dollars.
  Les principales publications du jour : KKR, Constellation Energy, Enbridge, Duke Energy, Brookfield Asset Management, Constellation Software, TELUS Corporation, Brookfield Infrastructure Partners



