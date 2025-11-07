En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Parmi les principaux résultats :
- Euronext publie des résultats meilleurs que prévu et annonce 250 millions d'euros de rachat d'actions.
- Arkema abaisse à nouveau ses prévisions annuelles en raison du contexte macroéconomique.
- Aperam souffre au T3.
- JCDecaux prévoit un chiffre d'affaires globalement stable au 4e trimestre.
- Bonduelle affiche un CA trimestriel en léger recul et confirme ses objectifs annuels.
- Sur 10 mois, Airbus a livré 585 avions.
- Orange a émis 5 MdsEUR d'obligations en 5 tranches.
- Renault place 95,2 milliards de yens d'obligations samouraï.
- Verallia émet 850 millions d'euros d'obligations.
- Trafic passagers en hausse mais fret en baisse pour Getlink en octobre.
- L'AMF ne demande pas d'OPR pour la simplification d'Interparfums.
- Cibox lance une recapitalisation fortement dilutive pour lever jusqu'à 6,3 MEUR.
- Groupe Airwell va accueillir un nouvel actionnaire turc à hauteur de 7,65%.
- Aventador a sollicité le renouvellement de la période d'observation de son redressement judiciaire.
- Eduform'Action veut lever 0,5 MEUR en émettant des ABSA.
- Les principales publications du jour : Akwel, Altarea, NRJ, LNA Santé, Prismaflex, Aurea, Cellectis, Delta Plus, Hexaom… Le reste ici.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Parmi les principaux résultats
- International Consolidated Airlines confirme ses perspectives annuelles.
- Amadeus affiche un bénéfice supérieur aux estimations pour le troisième trimestre.
- Banca Monte Dei Paschi affiche un bénéfice net de 474 millions d'euros au T3 et présentera son nouveau plan d'affaires au premier trimestre 2026.
- Daimler Truck annonce des résultats en baisse au T3.
- Cellnex confirme ses objectifs et lance un programme de rachat d'actions de 500 millions d'euros.
- InPost table sur une croissance de son EBITDA ajusté de l'ordre de 15% en 2025.
- Novo Nordisk a de nouveau augmenté son offre pour Metsera afin de dépasser la surenchère de Pfizer.
- UBS va liquider les fonds exposés aux dettes de First Brands.
- SAP va proposer des concessions à la Commission européenne pour clore une enquête antitrust et éviter une lourde amende.
- Vodafone et AST SpaceMobile vont lancer une constellation de satellites pour l'Europe.
- Greencore franchit une étape décisive dans le rachat de Bakkavor et vise une finalisation début 2026.
- Cellnex va lancer un programme de rachat d'actions d'une valeur de 500 millions d'euros.
- Wizz Air conclut un accord avec Airbus pour reprogrammer son carnet de commandes actuel.
- Metso va supprimer 80 postes dans son secteur mondial des minéraux.
- Skanska remporte un contrat de 63 millions de dollars pour la construction d'un bâtiment scolaire aux Etats-Unis.
- Les principales publications du jour : Amadeus IT, Daimler Truck, OTP Bank, International Consolidated Airlines, Banijay, Cellnex Telecom, Scottish Mortgage Investment Trust, Hensoldt…
D'Amérique du Nord
- Valeurs en hausse post-séance après leurs trimestriels : Expedia (+15%), Affirm (+12%), Sandisk (+7%), Natera (+6%), Airbnb (+5,4%), Monster Beverage (+4%)…
- Valeurs en baisse post-séance après leurs trimestriels : Block (-11%), Microchip (-3%)…
- Les actionnaires de Tesla valident la rémunération potentielle de 1 000 milliards de dollars d'Elon Musk.
- Les grandes compagnies aériennes annulent des centaines de vols aux Etats-Unis à cause des conséquences du shutdown.
- Eli Lilly et Novo Nordisk vont baisser les prix des médicaments contre l'obésité dans le cadre d'accords conclus avec l'administration Trump.
- Take-Two reporte la sortie de "GTA VI" au 19 novembre 2026. Le titre perd 6% hors séance.
- Nvidia n'a aucune part de marché dans le secteur des centres de données en Chine et n'inclut donc rien dans ses prévisions.
- Comcast en pourparlers pour racheter la branche diffusion d'ITV, selon Bloomberg. ITV confirme avoir entamé des discussions préliminaires concernant la vente éventuelle de son activité M&E à Sky pour 1,6 milliard de livres sterling.
- Ford envisage d'abandonner la version électrique de son pick-up F-150.
- Thermo Fisher Scientific autorise un rachat d'actions pour un montant de 5 milliards de dollars.
- EchoStar va vendre davantage de licences de spectre à SpaceX pour 2,6 milliards de dollars.
- Les principales publications du jour : KKR, Constellation Energy, Enbridge, Duke Energy, Brookfield Asset Management, Constellation Software, TELUS Corporation, Brookfield Infrastructure Partners…
D'Asie et d'ailleurs
- Macquarie affiche une hausse de 3% de son bénéfice semestriel et renforce ses rachats d'actions.
- Recruit Holdings flambait de plus de 10% après avoir relevé ses prévisions de croissance.
- Olympus va supprimer environ 2 000 emplois.
- Qantas baisse en bourse après avoir revu à la baisse ses prévisions de croissance de capacité en raison d'une demande plus faible que prévu.
- Mitsubishi Heavy Industries va transférer son activité éolienne terrestre à J-Power.
- Les principales publications du jour : Mitsubishi Heavy Industries, Macquarie, REA Group, Honda Motor, Fujikura…
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- Comment l'IA alimente une crise existentielle dans l'éducation (The Verge, en anglais).
- 10% de revenus de Meta proviendraient d'escroqueries (Platformer, en anglais).
- Plus de 10% des voitures électriques vendues en Europe sont de construction chinoise (Le Grand Continent).
- Pourquoi Nancy Pelosi sort du lot (Politico, en anglais).
- Comment le modeste soja s'est retrouvé au cœur de la bataille sino-américaine ? (Wall Street Journal, en anglais).
- Les trois technologies qui bouleversent l'ordre mondial (Project Syndicate, en anglais).
- Est-ce que l'Humanité va s'effondrer ? (Noéma, en anglais).
- Bayer va-t-il arrêter le Roundup ? (Bloomberg, en anglais).