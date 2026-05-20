En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

  • Euronext dépasse les attentes au T1 avec le trading et l'acquisition de la Bourse d'Athènes.
  • Vinci affiche un recul du trafic dans ses aéroports et sur ses autoroutes en avril.
  • Legrand annonce l’acquisition de SRS Power Engineering en Malaisie.
  • Stellantis prévoit d'assembler à Rennes une voiture du chinois Dongfeng.
  • Eiffage a annoncé une augmentation de capital de 292 MEUR réservée à ses salariés.
  • Teleperformance a placé 1,2 MdEUR d'obligations en deux tranches.
  • Vallourec remporte d'importantes commandes de tubes de conduite auprès d'ExxonMobil au Guyana.
  • Eurazeo a acquis une participation majoritaire dans Nextron Systems, un spécialiste allemand de la cybersécurité.
  • Aramis confirme revoir ses objectifs annuels à la baisse.
  • Atos remporte un contrat pour accompagner la transition de l'environnement de travail numérique de l'américain Viasat.
  • Argan a livré une extension de 12 000 m² du site logistique de Celio à Amblainville.
  • Compagnie Chargeurs Invest finalise la vente de Novacel.
  • Hoffmann Green signe un partenariat avec Noree Construction, acteur majeur du Grand Ouest en génie civil agricole et en équipements aquatiques de plein air.
  • BIO-UV Group participe un projet innovant de Vinci.
  • Aliko annonce l’attribution d’un "important appel d’offres public de cinq ans à l’hôpital universitaire Federico II".
  • Haffner tire sur son OCEANE BSA Alpha Blue Ocean.
  • Gold by Gold lance une augmentation de capital.
  • Drone Volt et Skipper NDT signent un accord de collaboration dans l’inspection des pipelines et infrastructures critiques.
  • Les principales publications du jour : Elior, Ubisoft, Poxel, Parrot, Sirius Media, Actia, PlastivaloireLe reste ici.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

  • Embracer dépasse les prévisions de bénéfice trimestriel et annonce sa scission en deux entités cotées.
  • Marks & Spencer affiche un bénéfice en baisse pour l'exercice 2026 malgré un bond du chiffre d'affaires.
  • Experian affiche un bénéfice et un chiffre d'affaires en hausse pour l'exercice 2026.
  • La répression des fraudes a mené des inspections inopinées chez Nestlé Waters en France. Nestlé qui est par ailleurs accusé de manquements par des médias dans le rappel de lait infantile contaminé.
  • Ryanair estime que le choc énergétique peut faire tomber des compagnies européennes.
  • Enel lance un emprunt obligataire de 2,5 MdsEUR.
  • KNDS envisage de céder une partie de sa participation dans Renk, selon Bloomberg.
  • Les principales publications du jour : Experian, Roivant, CSG N.V, Elia, Orkla

D'Amérique du Nord

D'Asie et d'ailleurs

  • Les négociations salariales pour éviter une grève chez Samsung Electronics échouent à nouveau.
  • KKR vend ses parts dans le fournisseur japonais d'équipements pour la fabrication de puces Kokusai.
  • TDK va acquérir le malaisien Linergy Power pour 241 millions de dollars.
  • Panasonic rachète le britannique Hive Media Control pour renforcer son écosystème de solutions visuelles.
  • Le fabricant chinois de mains robotiques Linkerbot envisage une introduction en bourse à Hong Kong.
  • Les principales publications du jour : Tokio Marine Holdings

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.

Lectures