En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Euronext dépasse les attentes au T1 avec le trading et l'acquisition de la Bourse d'Athènes.
- Vinci affiche un recul du trafic dans ses aéroports et sur ses autoroutes en avril.
- Legrand annonce l’acquisition de SRS Power Engineering en Malaisie.
- Stellantis prévoit d'assembler à Rennes une voiture du chinois Dongfeng.
- Eiffage a annoncé une augmentation de capital de 292 MEUR réservée à ses salariés.
- Teleperformance a placé 1,2 MdEUR d'obligations en deux tranches.
- Vallourec remporte d'importantes commandes de tubes de conduite auprès d'ExxonMobil au Guyana.
- Eurazeo a acquis une participation majoritaire dans Nextron Systems, un spécialiste allemand de la cybersécurité.
- Aramis confirme revoir ses objectifs annuels à la baisse.
- Atos remporte un contrat pour accompagner la transition de l'environnement de travail numérique de l'américain Viasat.
- Argan a livré une extension de 12 000 m² du site logistique de Celio à Amblainville.
- Compagnie Chargeurs Invest finalise la vente de Novacel.
- Hoffmann Green signe un partenariat avec Noree Construction, acteur majeur du Grand Ouest en génie civil agricole et en équipements aquatiques de plein air.
- BIO-UV Group participe un projet innovant de Vinci.
- Aliko annonce l’attribution d’un "important appel d’offres public de cinq ans à l’hôpital universitaire Federico II".
- Haffner tire sur son OCEANE BSA Alpha Blue Ocean.
- Gold by Gold lance une augmentation de capital.
- Drone Volt et Skipper NDT signent un accord de collaboration dans l’inspection des pipelines et infrastructures critiques.
- Les principales publications du jour : Elior, Ubisoft, Poxel, Parrot, Sirius Media, Actia, Plastivaloire… Le reste ici.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Embracer dépasse les prévisions de bénéfice trimestriel et annonce sa scission en deux entités cotées.
- Marks & Spencer affiche un bénéfice en baisse pour l'exercice 2026 malgré un bond du chiffre d'affaires.
- Experian affiche un bénéfice et un chiffre d'affaires en hausse pour l'exercice 2026.
- La répression des fraudes a mené des inspections inopinées chez Nestlé Waters en France. Nestlé qui est par ailleurs accusé de manquements par des médias dans le rappel de lait infantile contaminé.
- Ryanair estime que le choc énergétique peut faire tomber des compagnies européennes.
- Enel lance un emprunt obligataire de 2,5 MdsEUR.
- KNDS envisage de céder une partie de sa participation dans Renk, selon Bloomberg.
- Les principales publications du jour : Experian, Roivant, CSG N.V, Elia, Orkla…
D'Amérique du Nord
- Google dévoile ses lunettes connectées prévues pour cet automne et son agent IA Spark.
- Meta Platforms ouvre l'accès à WhatsApp aux chatbots IA concurrents en Europe.
- Northrop Grumman décroche un contrat de maintenance de radars de 697 millions de dollars pour l'US Marine Corps.
- Les principales publications du jour : Nvidia, Analog Devices, The TJX Companies, Lowe's, Progressive Corp, Intuit, Target…
D'Asie et d'ailleurs
- Les négociations salariales pour éviter une grève chez Samsung Electronics échouent à nouveau.
- KKR vend ses parts dans le fournisseur japonais d'équipements pour la fabrication de puces Kokusai.
- TDK va acquérir le malaisien Linergy Power pour 241 millions de dollars.
- Panasonic rachète le britannique Hive Media Control pour renforcer son écosystème de solutions visuelles.
- Le fabricant chinois de mains robotiques Linkerbot envisage une introduction en bourse à Hong Kong.
- Les principales publications du jour : Tokio Marine Holdings…
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- La quatrième fois sera-t-elle la bonne pour les baissiers ? (FT Alphaville).
- Combien coûte Donald Trump à l'économie américaine ? (The Economist).
- Le cerveau français d'une chaîne de Ponzi d'un milliard d'euros (Financial Times).
- Fini les causeries : la Fed de Kevin Warsh parlera moins pour surprendre plus (Les Echos).
- L'essor économique de Milan et la flambée des loyers poussent les cadres à s'installer à Turin (Bloomberg).
- Les "rants", ces vidéos de collégiens ultra codifiées qui explosent sur TikTok (L'ADN).
- Faut-il taxer l’héritage pour financer le grand âge ? (La Croix).
- L'Iran est en train de remporter la guerre de l'image (Foreign Policy).
- En quoi les déséquilibres économiques mondiaux rappellent une ancienne parabole (Axios).
- Les 15 meilleures destinations gastronomiques du moment (National Geographic).
- Les États-Unis ont créé un site pour garantir un accès équitable aux terres publiques. Puis tout a mal tourné (Wired).