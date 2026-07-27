En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

  • AstraZeneca affiche une hausse de son bénéfice et de son chiffre d'affaires au premier semestre.
  • Vodafone affiche une croissance de son chiffre d'affaires au T1 fiscal.
  • Le président du conseil de surveillance de Commerzbank se dit prêt à négocier une fusion avec UniCredit. Par ailleurs, l'UE approuve une exemption ciblée des sanctions qui pourrait aider UniCredit à finaliser l'accord Alfa.
  • ArgenX va racheter l'américain Forte Biosciences à 77 USD par action.
  • SAP SE lance la deuxième tranche de son programme de rachat d'actions de 10 milliards d'euros.
  • La Finma enquête sur les contrôles et la gestion des frais au sein de la prévoyance de Zurich Insurance.
  • BP Plc envisage la vente de sa filiale solaire Lightsource dans le cadre de son plan de cessions.
  • Nordex obtient une nouvelle ligne de garantie multidevises de 2,5 milliards d'euros.
  • Mutares cède le fournisseur de composants métalliques Walor Precision Turning.
  • DKSH acquiert la marque de contraceptifs oraux Meliane.
  • EQT relève son offre sur Perpetual à 1,78 MdUSD, sa troisième approche ce mois-ci.
  • Les principales publications du jourAstraZenecaHochtiefVodafoneGalp EnergiaItalgasSaipemCranswick.

D'Amérique du Nord

  • Nvidia pourrait fournir à OpenAI une garantie de 250 milliards de dollars pour un site de data centers, selon le WSJ.
  • SpaceX lance son 13e vol d'essai du Starship et déploie ses premiers satellites Starlink de nouvelle génération.
  • Meta renonce à son engagement pour des énergies renouvelables.
  • Qualcomm prévoit une hausse à deux chiffres du prix de ses puces pour smartphone.
  • Abbott obtient le rejet d'une plainte d'actionnaires liée au rappel de lait infantile de 2022.
  • Waymo envisage de mettre fin à son partenariat avec Uber, selon le Financial Times.
  • Devon Energy envisage la cession d'actifs dans l'Eagle Ford et le Powder River pour 4 milliards de dollars, selon Bloomberg.
  • Microchip Technology acquiert Hailo pour renforcer son offre en intelligence artificielle.
  • Les principales publications du jourWelltowerCadence Design SystemsBaker Hughes CompanyNucor.

D'Asie et d'ailleurs

  • SK Hynix et Samsung Electronics s'apprêtent à signer des contrats majeurs d'environ 950 MdUSD avec des géants technologiques américains, dont Nvidia et Broadcom.
  • Le fabricant chinois de puces CXMT explose de plus de 450% lors de son entrée en bourse en Chine.
  • CATL a enregistré une hausse de 42% de son bénéfice au premier semestre, dopé par une forte demande en systèmes de stockage d’énergie.
  • Hitachi déploiera des agents d'IA pour toutes les étapes du développement de systèmes d'entreprise.
  • Hyundai Motor anticipe un impact de 9 560 milliards de wons (environ 5,8 milliards d'euros) sur ses ventes suite à la suspension de son usine d'Asan.
  • UltraTech Cement prépare sa plus importante levée de dette en roupies, selon des banquiers.
  • Les principales publications du jourDelta Electronics (Thailand) Public CompanyBharat ElectronicsCoal India.

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.

Lectures