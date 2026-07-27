En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- BNP Paribas Cardif acquiert une participation de 26% dans l'assureur indien IndiaFirst Life Insurance.
- Une filiale de Dewa (Dubai Electricity and Water Authority) discute avec EDF, TotalEnergies et Engie sur des projets énergétiques.
- Euronext envisagerait de se lancer sur le marché non coté.
- Technip Energies signe un accord-cadre avec EDF pour participer au programme EPR2.
- Eutelsat et SES S.A s'attendent à recevoir des primes dans le cadre de la transition du spectre aux Etats-Unis.
- Vusion signe un accord pour acquérir l'entreprise espagnole In-Store Media.
- Lumibird cède ses 37% dans Cilas tout en reprenant une activité clé du Laser MégaJoule.
- Arverne finalise une émission d'ORANE de 70 MEUR, intégralement souscrite par Geogreen, Bpifrance, ADEME Investissement, Crédit Mutuel Equity et Eiffel Investment.
- Haffner Energy fait entrer Mundi Énergies à son capital.
- Les principales publications du jour: LVMH, Christian Dior, Michelin, Rexel, TF1, Lumibird, Bénéteau, Baikowski, SergeFerrari, Bogart, Adomos, Egide, Delfingen.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- AstraZeneca affiche une hausse de son bénéfice et de son chiffre d'affaires au premier semestre.
- Vodafone affiche une croissance de son chiffre d'affaires au T1 fiscal.
- Le président du conseil de surveillance de Commerzbank se dit prêt à négocier une fusion avec UniCredit. Par ailleurs, l'UE approuve une exemption ciblée des sanctions qui pourrait aider UniCredit à finaliser l'accord Alfa.
- ArgenX va racheter l'américain Forte Biosciences à 77 USD par action.
- SAP SE lance la deuxième tranche de son programme de rachat d'actions de 10 milliards d'euros.
- La Finma enquête sur les contrôles et la gestion des frais au sein de la prévoyance de Zurich Insurance.
- BP Plc envisage la vente de sa filiale solaire Lightsource dans le cadre de son plan de cessions.
- Nordex obtient une nouvelle ligne de garantie multidevises de 2,5 milliards d'euros.
- Mutares cède le fournisseur de composants métalliques Walor Precision Turning.
- DKSH acquiert la marque de contraceptifs oraux Meliane.
- EQT relève son offre sur Perpetual à 1,78 MdUSD, sa troisième approche ce mois-ci.
- Les principales publications du jour: AstraZeneca, Hochtief, Vodafone, Galp Energia, Italgas, Saipem, Cranswick.
D'Amérique du Nord
- Nvidia pourrait fournir à OpenAI une garantie de 250 milliards de dollars pour un site de data centers, selon le WSJ.
- SpaceX lance son 13e vol d'essai du Starship et déploie ses premiers satellites Starlink de nouvelle génération.
- Meta renonce à son engagement pour des énergies renouvelables.
- Qualcomm prévoit une hausse à deux chiffres du prix de ses puces pour smartphone.
- Abbott obtient le rejet d'une plainte d'actionnaires liée au rappel de lait infantile de 2022.
- Waymo envisage de mettre fin à son partenariat avec Uber, selon le Financial Times.
- Devon Energy envisage la cession d'actifs dans l'Eagle Ford et le Powder River pour 4 milliards de dollars, selon Bloomberg.
- Microchip Technology acquiert Hailo pour renforcer son offre en intelligence artificielle.
- Les principales publications du jour: Welltower, Cadence Design Systems, Baker Hughes Company, Nucor.
D'Asie et d'ailleurs
- SK Hynix et Samsung Electronics s'apprêtent à signer des contrats majeurs d'environ 950 MdUSD avec des géants technologiques américains, dont Nvidia et Broadcom.
- Le fabricant chinois de puces CXMT explose de plus de 450% lors de son entrée en bourse en Chine.
- CATL a enregistré une hausse de 42% de son bénéfice au premier semestre, dopé par une forte demande en systèmes de stockage d’énergie.
- Hitachi déploiera des agents d'IA pour toutes les étapes du développement de systèmes d'entreprise.
- Hyundai Motor anticipe un impact de 9 560 milliards de wons (environ 5,8 milliards d'euros) sur ses ventes suite à la suspension de son usine d'Asan.
- UltraTech Cement prépare sa plus importante levée de dette en roupies, selon des banquiers.
- Les principales publications du jour: Delta Electronics (Thailand) Public Company, Bharat Electronics, Coal India.
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- Que se passe-t-il lorsque votre philosophie d'investissement cesse de fonctionner ? (Behind The Balance Sheet).
- Pourquoi les conseils d'orientation professionnelle traditionnels ne fonctionnent pas pour la Génération Z (The Economist).
- Les hyperscalers ont-ils raison d'investir autant dans l'IA ? (Zonebourse).
- Souffrez-vous d'un faible niveau de rémunération globale ? (Dollars & Sense).
- Nouvelle alerte à la bulle : payer plus cher pour la même action selon l'endroit où on l'achète (Wall Street Journal).
- L'Europe est incapable d'enrayer le flux de cocaïne (Financial Times).
- Le totalitarisme numérique est-il inéluctable ? (The Conversation).
- Le véritable problème à l'origine des tensions entre l'Inde et la Chine (Noéma).
- Pour saisir l’ampleur du développement de la recherche pharmaceutique en Chine, il faut regarder le prix des singes (Le Grand Continent).