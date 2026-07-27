Bourse : Euronext prêt à fondre sur le non-coté, jackpot pour Eutelsat et SES ?

Pour démarrer une semaine riche en publications de résultats, des opérations financières (ArgenX, Vusion, Microchip…), une IPO spectaculaire en Chine et quelques centaines de milliards dépensés dans l'IA.