Powell fait du Powell, Trump fait du Trump

Les marchés actions américains ont piqué du nez hier après leur série de records. Quelques dégagements ont eu lieu sur les valeurs technologiques, avec pour prétexte un discours pourtant sans grande surprise du patron de la Fed, qui s'est employé à tout dire et à ne rien dire. Après son passage remarqué à la tribune de l'ONU, Donald Trump a haussé le ton face à la Russie en apportant un soutien plus marqué que prévu à l'Ukraine.