En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Sanofi injecte 625 MUSD dans Sanofi Ventures pour accélérer l'investissement dans l'innovation.
- LVMH va racheter les magazines Challenges et Science et Avenir.
- Renault a émis 850 MEUR d'obligations vertes 2030 à 3,875%.
- Klépierre a émis 500 MEUR d'obligations vertes 2037 à 3,75%.
- Exail émet 300 MEUR d'ODIRNANE (davantage que les 250 MEUR prévus), avec un effet dilutif potentiel de 16,2%.
- Antin Infrastructure va acquérir Aquavista d'ici octobre 2025.
- Emeis crée une foncière avec deux fonds pour loger des actifs, permettant un désendettement de près de 700 MEUR.
- Atos remporte un important contrat de cybersécurité auprès de la Commission européenne pour des services d'exploitation technique.
- Le longavo de Teva et Medincell validé au Canada.
- Implanet va distribuer le TiRobot de Tivani pour la chirurgie du rachis.
- Enième passe d'armes dans le dossier OSE Immuno : les actionnaires fondateurs-frondeurs dénoncent une "manipulation frauduleuse des droits de vote par le directeur général et l'actuel conseil d'administration", qui reconnaît une erreur matérielle mais dément l'intention frauduleuse. Elle va être sympa, l'assemblée générale du 30 septembre.
- Les principales publications du jour : Groupe Crit, Herige, IDI, Cabasse, Veom, Lumibird, Witbe… Le reste ici.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Telecom Italia et Gestamp ont levée des fonds sur le marché obligataire.
- Sofina lance une augmentation de capital de 545 MEUR.
- JD Sports Fashion publie un bénéfice et un chiffre d'affaires en hausse pour le premier semestre fiscal.
- Wisekey augmente ses recettes mais creuse ses pertes sur six mois.
- Nordex obtient une commande de fourniture d'éoliennes en Espagne.
- Metso fixe de nouveaux objectifs financiers et adopte une nouvelle stratégie.
- Amadeus Fire acquiert Masterplan.
- Les principales publications du jour : pas grand chose…
D'Amérique du Nord
- Micron progressait légèrement hier soir post-clôture après l'annonce de résultats rassurants.
- Eli Lilly prévoit de construire une nouvelle usine pour fabriquer des ingrédients pharmaceutiques actifs au Texas, en investissant 6,5 milliards de dollars.
- La FAA impose l'immobilisation au sol des vols United Airlines aux USA et au Canada en raison d'un problème technique.
- Meta lance la traduction en temps réel sur WhatsApp.
- Walt Disney augmentera le prix des abonnements Disney Plus à partir du 21 octobre, selon The Verge.
- OpenAI et Oracle annoncent l'extension de leur centre de données au Texas.
- Boeing Defense, Space & Security s'associe à Palantir dans l'IA.
- Applied Materials et GlobalFoundries s'associent pour accélérer la photonique dopée à l'IA.
- Les principales publications du jour : Cintas Corporation, Raymond James Financial…
D'Asie et d'ailleurs
- Alibaba poursuit son ascension à Hong Kong, après des annonces du CEO en faveur de l'investissement dans l'IA.
- Les principales publications du jour : néant…
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- Les grandes entreprises américaines ne cessent de parler de l'IA, mais ne parviennent pas à en expliquer les avantages (Financial Times, en anglais).
- Un trou de revenus de 800 MdsUSD menace le futur de l'IA, selon Bain Capital (Bloomberg, en anglais).
- Gaufres, donuts, cookies : en ville ou dans les centres commerciaux, l’heure de gloire du fast-food sucré (Le Monde).
- Impôts : ce que paient vraiment les grandes entreprises en France (Les Echos).
- Les virus conçus par l'IA sont là et tuent déjà les bactéries (MIT Technology Review, en anglais).
- Parfois, la démocratie fonctionne (Aeon, en anglais).
- Comment la France déplace-t-elle la tapisserie de Bayeux ? Avec beaucoup de précautions (National Geographic, en anglais).
- La "Super-Sparte" est une mauvaise histoire et une mauvaise stratégie (Foreign Policy, en anglais).