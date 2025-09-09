La Long-Term Stock Exchange (LTSE) a réveillé le débat sur la fréquence de publication des entreprises cotées. Selon le Wall Street Journal, cette bourse alternative américaine va prochainement déposer une pétition auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) pour supprimer l'obligation de publication des résultats financiers tous les trois mois. L'idée : permettre aux entreprises cotées de ne rendre compte qu'une fois tous les six mois.

Le PDG de la LTSE, Bill Harts, résume ainsi l’objectif : "On entend souvent dire que c’est trop contraignant d’être une entreprise cotée. Cette idée est arrivée à maturité." D’après lui, une telle réforme permettrait d’économiser des millions de dollars en frais administratifs, et surtout de libérer les dirigeants de la pression des objectifs trimestriels pour leur permettre de se concentrer sur une stratégie de long terme.

Ce débat n’est pas nouveau. En 2018, Donald Trump avait brièvement relancé l’idée d’un reporting semestriel, affirmant que cela "offrirait plus de flexibilité et permettrait d’économiser de l’argent". La même année, Jamie Dimon, PDG de JPMorgan Chase, et Warren Buffett, figure tutélaire de l’investissement américain, publiaient une tribune commune dans le Wall Street Journal pour appeler à l’abandon des prévisions de résultats trimestriels. Selon eux, cette pratique pousse les entreprises à retarder embauches et investissements pour ne pas rater leurs objectifs à court terme.

Une règle vieille de 55 ans

La réglementation actuelle remonte à 1970, lorsque la SEC a fixé une fréquence trimestrielle à la publication des résultats, en application de la loi de 1934 sur les marchés financiers. Mais le contexte a changé : le nombre d’entreprises cotées aux Etats-Unis ne cesse de reculer, tombé à environ 3 700 fin juin, soit 17% de moins qu’il y a trois ans, et moitié moins qu’au pic de 1997, selon le Center for Research in Security Prices (CRSP). Beaucoup d’entreprises préfèrent rester privées ou se vendre plutôt que de s’imposer les lourdeurs de la cotation, rappelle le WSJ.

Si la SEC accepte d’étudier la demande de la LTSE, elle devrait d’abord ouvrir une consultation publique. Une décision qui pourrait s’inscrire dans une tendance mondiale : l’Union européenne a supprimé l’obligation de reporting trimestriel en 2013, et le Royaume-Uni a fait de même il y a une dizaine d’années, même si de nombreuses entreprises continuent à publier leurs résultats chaque trimestre.

Derrière cette proposition, c’est un débat de fond qui ressurgit : faut-il sacrifier la transparence au nom du long terme ? Pour ses défenseurs, le semestriel allégerait la gestion des entreprises et réduirait la volatilité liée aux résultats. Pour ses opposants, il affaiblirait le droit des investisseurs à l’information régulière et risquerait d'ouvrir la voie à davantage d’opacité.