En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Sanofi signe un accord de développement pouvant aller jusqu'à 1,04 MdUSD avec la société sud-coréenne ADEL pour un traitement expérimental de la maladie d'Alzheimer.
- TotalEnergies va vendre 10% d'un projet gazier en Malaisie.
- Veolia met en service sa cinquième unité mobile de traitement des PFAS dans l’eau potable en France, en Alsace.
- Deux nominations chez Bureau Veritas.
- Ipsen finalise le rachat d'ImCheck pour 350 MEUR de paiement initial, plus 1 MdEUR de paiements potentiels futurs.
- Spie rachète l'australien Worley Power Services.
- Eurazeo et MCH vendent Fermax à Ardian.
- Ubisoft rachète les droits du jeu "March of Giants" à Amazon.
- Abivax est financée jusqu'à la fin de l'année 2027.
- Casino a procédé à un remboursement de 30 MEUR de dette sécurisée portée par sa filiale Quatrim.
- Arverne va étendre les infrastructures géothermales de Bonneuil-sur-Marne.
- EQT monte à 85,8% de Waga après son OPA.
- Tikehau Capital et Revaia concluent un accord pour l’acquisition d’une participation majoritaire dans Intersec.
- AdVini va absorber Cordier by InVivo qui deviendra un actionnaire de référence.
- Nicox prévoit toujours de déposer une AMM aux USA au S1 2026 pour NCX470.
- Le tribunal arbitral a prononcé la résiliation partielle de l'accord liant Cellectis à Servier sur le candidat UCART19 V1, invitant la biotech à négocier une licence directe avec Allogene.
- Genoway rachète une plateforme de data et lève 7 MEUR par placement privé.
- Spineguard a levé 1,2 MEUR pour accroître sa visibilité jusqu'au T4 2026.
- Hydrogène de France et ABB s’allient pour codévelopper une pile à combustible hydrogène destinée au transport maritime lourd.
- LightOn repousse ses objectifs d'Ebitda positif à fin 2026.
- Obiz signe un partenariat avec Plebicom.
- AB Science vante les mérites de son composé AB8939 en préclinique.
- Adomos regroupe ses actions.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- L'Europe pourrait revenir en partie sur l'interdiction des moteurs thermiques en 2035.
- UBS annonce le départ de son directeur des opérations, qui part diriger la néobanque N26.
- BASF a signé un accord garantissant les emplois sur son site principal allemand de Ludwigshafen jusqu'en 2028.
- Holcim va acquérir une participation majoritaire dans Cementos Pacasmayo au Pérou.
- La FDA homologue deux tests de diagnostic pour des cancers du sein de Roche.
- Uniper va vendre 20% de ses parts dans le gazoduc Opal.
- Mutares dépose une offre irrévocable en vue de l’acquisition de l’activité pigments ultramarine bleus de Venator auprès de Venator France.
- Sonova acquiert le spécialiste des acouphènes SilentCloud.
- Havas annonce l'acquisition de DIGIZIK.
- Theon lève 148 MEUR lors d'une augmentation de capital.
D'Amérique du Nord
- Ford va déprécier 19,5 MdsUSD en réduisant ses projets dans l'électrique.
- Le Nasdaq a déposé hier auprès de la SEC un dossier pour mettre en place un système de négociation des actions 23 heures sur 24, rapporte Reuters.
- CoreWeave affiche 50% de pertes en 6 mois alors que la passion du marché pour l'IA s'évapore.
- PayPal veut devenir une banque commerciale pour les PME américaines.
- Lockheed Martin achève la production de la première série de F-16 destinés à la Bulgarie et à la Slovaquie.
- ServiceNow complète l'acquisition de Moveworks.
D'Asie et d'ailleurs
- Le Canada valide l'opération entre Anglo American et Teck Resources.
- Mitsubishi UFJ Financial négocie une participation minoritaire dans la société indienne Shriram Finance, selon Bloomberg.
Lectures
