En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

  • Sanofi signe un accord de développement pouvant aller jusqu'à 1,04 MdUSD avec la société sud-coréenne ADEL pour un traitement expérimental de la maladie d'Alzheimer.
  • TotalEnergies va vendre 10% d'un projet gazier en Malaisie.
  • Veolia met en service sa cinquième unité mobile de traitement des PFAS dans l’eau potable en France, en Alsace.
  • Deux nominations chez Bureau Veritas.
  • Ipsen finalise le rachat d'ImCheck pour 350 MEUR de paiement initial, plus 1 MdEUR de paiements potentiels futurs.
  • Spie rachète l'australien Worley Power Services.
  • Eurazeo et MCH vendent Fermax à Ardian.
  • Ubisoft rachète les droits du jeu "March of Giants" à Amazon.
  • Abivax est financée jusqu'à la fin de l'année 2027.
  • Casino a procédé à un remboursement de 30 MEUR de dette sécurisée portée par sa filiale Quatrim.
  • Arverne va étendre les infrastructures géothermales de Bonneuil-sur-Marne.
  • EQT monte à 85,8% de Waga après son OPA.
  • Tikehau Capital et Revaia concluent un accord pour l’acquisition d’une participation majoritaire dans Intersec.
  • AdVini va absorber Cordier by InVivo qui deviendra un actionnaire de référence.
  • Nicox prévoit toujours de déposer une AMM aux USA au S1 2026 pour NCX470.
  • Le tribunal arbitral a prononcé la résiliation partielle de l'accord liant Cellectis à Servier sur le candidat UCART19 V1, invitant la biotech à négocier une licence directe avec Allogene.
  • Genoway rachète une plateforme de data et lève 7 MEUR par placement privé.
  • Spineguard a levé 1,2 MEUR pour accroître sa visibilité jusqu'au T4 2026.
  • Hydrogène de France et ABB s’allient pour codévelopper une pile à combustible hydrogène destinée au transport maritime lourd.
  • LightOn repousse ses objectifs d'Ebitda positif à fin 2026.
  • Obiz signe un partenariat avec Plebicom.
  • AB Science vante les mérites de son composé AB8939 en préclinique.
  • Adomos regroupe ses actions.
  • Les principales publications du jour : HaffnerLe reste ici.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

  • L'Europe pourrait revenir en partie sur l'interdiction des moteurs thermiques en 2035.
  • UBS annonce le départ de son directeur des opérations, qui part diriger la néobanque N26.
  • BASF a signé un accord garantissant les emplois sur son site principal allemand de Ludwigshafen jusqu'en 2028.
  • Holcim va acquérir une participation majoritaire dans Cementos Pacasmayo au Pérou.
  • La FDA homologue deux tests de diagnostic pour des cancers du sein de Roche.
  • Uniper va vendre 20% de ses parts dans le gazoduc Opal.
  • Mutares dépose une offre irrévocable en vue de l’acquisition de l’activité pigments ultramarine bleus de Venator auprès de Venator France.
  • Sonova acquiert le spécialiste des acouphènes SilentCloud.
  • Havas annonce l'acquisition de DIGIZIK.
  • Theon lève 148 MEUR lors d'une augmentation de capital.
  • Les principales publications du jourColruyt, WH Smith

D'Amérique du Nord

  • Ford va déprécier 19,5 MdsUSD en réduisant ses projets dans l'électrique.
  • Le Nasdaq a déposé hier auprès de la SEC un dossier pour mettre en place un système de négociation des actions 23 heures sur 24, rapporte Reuters.
  • CoreWeave affiche 50% de pertes en 6 mois alors que la passion du marché pour l'IA s'évapore.
  • PayPal veut devenir une banque commerciale pour les PME américaines.
  • Lockheed Martin achève la production de la première série de F-16 destinés à la Bulgarie et à la Slovaquie.
  • ServiceNow complète l'acquisition de Moveworks.
  • Les principales publications du jour : Lennar

D'Asie et d'ailleurs

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.

Lectures