En France
Annonces importantes
- Sanofi va lancer une nouvelle unité sur son site du Trait (Seine-Maritime) pour augmenter de 40% sa production d’anticorps monoclonaux.
- Gucci (Kering) va nommer Gianluca de Ficchy, ex-Renault, comme directeur financier, selon Bloomberg.
- Capgemini annonce le succès de son 12ᵉ plan d’actionnariat salarié, qui se traduit par une augmentation de capital de 299 MEUR (1,6% du capital), permettant de maintenir l’actionnariat salarié autour de 8%.
- Forvia a engagé le processus pour vendre certaines parties de son portefeuille.
- Tour Eiffel signe un bail à Lyon avec Sopra Steria.
- Grandes manœuvres au capital de SMCP, où des blocs de titres représentant plus de la moitié du capital vont changer de mains. La valorisation n'est pas connue, mais une OPA n'est pas à exclure si les seuils réglementaires sont franchis.
- Genfit renforce sa direction médicale avec la nomination du Dr Pejvack Motlagh.
- CFSL réalisé l'acquisition d'une participation majoritaire dans le capital de Vinpai.
- Klarsen lève 0,32 MEUR via une émission d'ABSA.
Dans le vaste monde
Annonces importantes
D'Europe
- Deutsche Boerse négocie le rachat d'Allfunds à un prix validé par le conseil de la cible de 8,80 EUR l'action, dont 4,30 EUR en numéraire, 4,30 EUR en actions nouvelles de Deutsche Boerse et un dividende de 0,20 EUR. La facture atteindrait 5,3 MdsEUR.
- En Allemagne, le parlement doit approuver 2,9 milliards d'euros de dépenses des contrats militaires, qui devraient profiter à des entreprises comme Rheinmetall, Daimler ou Heckler & Koch.
- Le PDG de Banca Monte dei Paschi fait l'objet d'une enquête pour manipulation présumée du marché.
- Leonardo a présenté son système de défense intégré antimissile européen "Michelangelo Dome".
- Rheinmetall n'est pas en négociation avec Volkswagen sur le site d'Osnabrück, selon son PDG.
- Essensys reçoit une offre potentielle entièrement en espèces à 20 GBX par action de la part de Mark Furness.
- Elia prévoit que ses perspectives financières pour 2025 seront conformes à la fourchette indicative.
- Mitchells & Butlers annonce une hausse de ses bénéfices et de son chiffre d'affaires pour l'exercice 2025.
- BioArctic sollicite l'autorisation japonaise pour une formulation sous-cutanée d'un médicament contre la maladie d'Alzheimer.
- Plusieurs investisseurs, dont le fonds Aspex Management, poussent Delivery Hero à envisager une vente totale ou des cessions d’actifs.
- Dottikon publie un chiffre d'affaires semestriel en vive hausse de 25%.
D'Amérique du Nord
- La SEC enquête sur Jefferies au sujet du scandale First Brands.
- Un groupe de banques serait en pourparlers pour prêter 38 milliards de dollars supplémentaires à Oracle et Vantage afin de financer d'autres sites OpenAI, selon le FT.
- Une panne chez CME Group, provoquée par un problème de refroidissement dans un data center CyrusOne, a entraîné vendredi l’arrêt des échanges sur sa plateforme de devises ainsi que sur plusieurs contrats à terme couvrant le FX, les matières premières, les Treasuries et les actions.
D'Asie et d'ailleurs
- ASICS dément tout intérêt pour l'acquisition de Puma. Li Ning affirme ne pas discuter actuellement d'une opération sur le groupe allemand.
- Alibaba entre sur le marché des lunettes connectées avec l'IA Qwen.
- LG Chem pourrait réduire ses parts dans LG Energy Solution jusqu'à 70% et se servir du produit pour rémunérer ses actionnaires.
- S&P abaisse la note de China Vanke de CCC à CCC- en raison d'une extension potentielle de la durée de remboursement de la dette du promoteur.
- Daikin vise 1,9 milliard de dollars de ventes dans les centres de données nord-américains d'ici 2030, profitant de l'essor de l'IA.
Lectures
- Est-ce que le Brésil a gagné le Taco Trade ? (Financial Times, en anglais).
- Pourquoi ChatGPT ne sait-il pas lire l'heure ? (Wired, en anglais).
- Combien vaut un ami ? Environ la moitié d'un emploi (Klement on Investing, en anglais).
- Dans la bulle des louveteaux français de Wall Street (Le Monde).
- Google lit-il vraiment vos mails pour entraîner son intelligence artificielle ? (Libération).
- Le plan secret de l'Allemagne en cas de guerre contre la Russie (Wall Street Journal, en anglais).
- A quoi ressemblait l'âge d'or du transport aérien ? (New York Times, en anglais).
- Comment la flagornerie est devenue une belle, grosse industrie (Financial Times, en anglais).