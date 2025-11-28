Bourse : Forvia va céder des actifs, OPA sur Allfunds et la SEC enquête sur Jefferies

Sanofi investit dans une nouvelle unité de production d'anticorps au Trait ; Capgemini boucle une augmentation de capital de 299 MEUR liée à son plan d'actionnariat salarié. SMCP voit plus de la moitié de son capital sur le point de changer de mains. Deutsche Boerse lance une offre à 5,3 MdsEUR sur Allfunds, pendant que la SEC enquête sur Jefferies.